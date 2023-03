»Wir haben von nichts gewußt«. »Es war der Lauterbach«

Noch wird in den Medi­en sehr zöger­lich reflek­tiert, was in den letz­ten Jah­ren den Kin­dern ange­tan wur­de, den Alten und Ster­ben­den, den­je­ni­gen, die mit ihren Beden­ken gegen die "Impf­stof­fe" nun gar nicht so falsch lagen. Daß sie fast aus­nahms­los nicht nur mit­ge­macht haben bei der Pro­pa­gie­rung von Maß­nah­men jeg­li­cher Art, ja oft­mals die Poli­tik mit Panik­ma­che vor sich her­ge­trie­ben haben, wird unter den Tisch gekehrt.

Mir ist ges­tern eine Publi­ka­ti­on wie­der in die Fin­ger gekom­men, in der das obi­ge Doku­ment abge­bil­det wird. Es kann hel­fen zu ver­ste­hen, was in den letz­ten drei Jah­ren gesche­hen ist.

Das Bänd­chen ist 2018 unter dem Titel "Ber­li­ner Biblio­the­ken im Natio­nal­so­zia­lis­mus" erschie­nen (ISBN 978–3‑00–059590‑5) und behan­delt den sofort nach der Macht­über­tra­gung an die NSDAP ein­set­zen­den "Säu­be­rungs­pro­zeß", an dem die Biblio­the­ken begeis­tert mitwirkten.

Nach den Bücher­ver­bren­nun­gen in rund 90 Städ­ten 1933 ging es dar­um, die Biblio­the­ken von allen schäd­li­chen Bestän­den zu rei­ni­gen. In den Volks­bü­che­rei­en bedeu­te­te das die Ver­nich­tung, in wis­sen­schaft­li­chen "nur" die Indi­zie­rung. Wie aus der unten gezeig­ten voll­stän­di­gen ers­ten Sei­te der Schwar­zen Lis­te her­vor­geht, ging es zu die­sem Zeit­punkt nicht in ers­ter Linie um das Aus­to­ben des Anti­se­mi­tis­mus. Den­noch ist zu erwar­ten, daß die bekann­ten Vor­wür­fe laut wer­den, wenn die Fra­ge gestellt wird, ob es Par­al­le­len zur heu­ti­gen bereit­wil­li­gen Unter­wer­fung gebil­de­ter Krei­se (auch Ärz­tIn­nen zähl­ten zu den glü­hends­ten NSDAP-Mit­glie­dern) unter eine von oben aus­ge­ge­be­ne Feind­be­stim­mung geben mag. (Ich las­se an die­ser Stel­le die Dis­kus­si­on, daß die Lis­tung des oben zitier­ten Titels gut auch heu­te in eine neu­rech­te Argu­men­ta­ti­on pas­sen würde.)

Wenn die Bun­des­vor­sit­zen­de des "Berufs­ver­ban­des Infor­ma­ti­on Biblio­thek" in einem Gruß­wort schreibt, sie sehe "Anlass, über unse­re beruf­li­che Ver­ant­wor­tung zu reflek­tie­ren und mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men", fragt man sich, was aus die­ser Erkennt­nis des Jah­res 2018 gewor­den ist. Ein Wis­sen­schaft­ler der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät bemerkt in der Einleitung:

»… Allein in Ber­lin ver­lo­ren min­des­tens 44 Biblio­the­ka­rin­nen und Biblio­the­ka­re aus 18 Ein­rich­tun­gen ihre Anstellung…

Gleich­wohl erwies sich ein gro­ßer Teil der Biblio­the­ken nicht als Opfer der NS-Kul­tur­po­li­tik, son­dern offen­bar­te eine weit­ge­hen­de Anpas­sungs- und Koope­ra­ti­ons­be­reit­schaft. Es waren Biblio­the­ka­re, die maß­geb­lich an der Erstel­lung von "Schwar­zen Lis­ten" arbei­te­ten, wel­che die Grund­la­ge für die Indi­zie­rung uner­wünsch­ter Schrif­ten bil­de­ten…«

Wir haben erlebt, wie zur Ver­mei­dung einer behaup­te­ten Über­las­tung des Gesund­heits­sys­tems Schu­len und Kitas geschlos­sen wur­den. Nicht "Geimpf­te" muß­ten sich ent­wür­di­gen­den Tests unter­zie­hen und wur­den schließ­lich aus wei­ten Tei­len der Gesell­schaft aus­ge­grenzt ("Ihr seid jetzt raus aus dem gesell­schaft­li­chen Leben", sag­te der dama­li­ge saar­län­di­sche Minis­ter­prä­si­dent Tobi­as Hans). Absur­der­wei­se begeg­ne­te man dem gesund­heit­li­chen Not­stand mit Ent­las­sung und Demü­ti­gung von Pflegepersonal.

Ist die fol­gen­de Par­al­le­le völ­lig abwe­gig? Im "Gesetz gegen die Über­fül­lung deut­scher Schu­len und Hoch­schu­len", ver­kün­det am 25.4.1933 von Adolf Hit­ler und Innen­mi­nis­ter Frick, wur­de eine Höchst­quo­te von Reichs­deut­schen, die "nicht ari­scher Abstam­mung sind", fest­ge­legt. Aus­nah­men gal­ten damals noch für die Kin­der, "deren Väter im Welt­krie­ge an der Front für das Deut­sche Reich oder für sei­ne Ver­bün­de­ten gekämpft haben":

»… Am 6. Mai 1933 wur­de das Insti­tut für Sexu­al­wis­sen­schaft von Stu­den­ten der Hoch­schu­le für Lei­bes­übun­gen geplün­dert. Als Sozi­al­de­mo­krat jüdi­scher Her­kunft und als pro­mi­nen­ter Vor­kämp­fer der Homo­se­xu­el­len­be­we­gung war [des­sen Grün­der] Hirsch­feld für die Natio­nal­so­zia­lis­ten eine beson­de­re Hass­fi­gur… Ein gro­ßer Teil [der Bücher] wur­de am 10. Mai 1933 auf dem Opern­platz ver­brannt.«

Trotz viel­fäl­ti­ger Repres­sio­nen gegen Juden und Jüdin­nen wag­te sich das faschis­ti­sche Regime erst 1938 an die Schlie­ßung der Biblio­thek der Jüdi­schen Gemein­de zu Berlin:

»… Der Gesamt­be­stand von etwa 190.000 Bän­den, dar­un­ter meh­re­re hun­dert Hand­schrif­ten, wur­de im Som­mer 1939 beschlag­nahmt… Der Groß­teil der Samm­lung gilt bis heu­te als ver­schol­len…«

Ob Frau Fae­ser das Schrei­ben der Bezirks­ver­wal­tung von Neu­kölln an die Lei­te­rin der Städ­ti­schen Volks­bü­che­rei bekannt ist?

Ein Wort an die "Faktencheck"-Teams: Hier wird nicht behaup­tet, wir leb­ten im Faschis­mus, "Coro­na­leug­ner" sei­en in KZs ein­ge­lie­fert oder ein Geno­zid vor­be­rei­tet wor­den. Ich habe mir nie einen "Unge­impft-Stern" ange­hef­tet (gab es davon mehr als drei bun­des­weit, die immer wie­der in den Medi­en gezeigt wur­den?), ich habe mich nicht mit Sophie Scholl ver­gli­chen. Die Fra­ge danach, wie schnell sich faschis­to­ide Denk- und Hand­lungs­wei­sen gera­de in "bil­dungs­na­hen" Schich­ten, unter Ärz­tIn­nen, Leh­re­rIn­nen und Medi­en­schaf­fen­den durch­set­zen konn­ten, hal­te ich aller­dings für unab­ding­bar. Nicht, um bes­ser auf die "nächs­te Pan­de­mie" vor­be­rei­tet zu sein, son­dern um Grund­la­gen einer halb­wegs zivi­li­sier­ten und demo­kra­ti­schen Gesell­schaft wiederherzustellen.

Die voll­stän­di­ge ers­te Sei­te des genann­ten Dokuments: