Wir müssen über die „Tyrannei der Ungeimpften“ reden

»Das Gedächtnis der Menschheit für erdul­de­te Leiden ist erstaun­lich kurz, notier­te der Dichter Bertolt Brecht einst. Und in der Tat, erin­nert sich noch jemand, was vor genau einem Jahr hier­zu­lan­de los war? Rückblende 8. November 2021: Die gan­ze Bundesrepublik dis­ku­tiert über eine Aussage von Frank Ulrich Montgomery. Der beklagt am Vorabend in der Sendung von Anne Will die „Tyrannei der Ungeimpften“. Tyrannei, fragt die Gastgeberin ungläu­big. „Ja, ich benut­ze bewusst den Begriff der Tyrannei“, ant­wor­tet der Vorsitzende des Weltärztebundes.

Es ist der Auftakt zu einer Eskalation in der deut­schen Öffentlichkeit, die bis heu­te nicht ein­mal annä­hernd auf­ge­ar­bei­tet ist…

„Ihr seid jetzt raus“

Um der Erinnerung auf die Sprünge zu hel­fen, hier eine anek­do­ti­sche – sicher unvoll­stän­di­ge! – Sammlung: „Es ist wich­tig, den Ungeimpften eine kla­re Botschaft zu sen­den: Ihr seid jetzt raus aus dem gesell­schaft­li­chen Leben“, sag­te der Politiker Tobias Hans (CDU), der knapp fünf Monate spä­ter die Wahl im Saarland ver­lie­ren soll­te. „Ungeimpfte dür­fen nicht als Minderheit die Mehrheit ter­ro­ri­sie­ren“, so Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Karl Lauterbach (SPD) sah spä­ter „das gan­ze Land in Geiselhaft die­ser Menschen“.

Die dama­li­ge Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) riet der Bevölkerung ganz kon­kret, kei­nen Kontakt mehr zu Ungeimpften zu haben. Ungeimpften wird der Anspruch auf Lohn im Quarantänefall gestri­chen. Ärzte geben bekannt, in ihrer Praxis Ungeimpfte nach­ran­gig zu behan­deln – oder schlie­ßen die­se sogar aus. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin schlägt vor, Ungeimpfte für ihre ärzt­li­che Behandlung selbst zah­len zu las­sen. Die Ungeimpften wer­den für die win­ter­li­che Überlastung der Kliniken ver­ant­wort­lich gemacht. Pflegenotstand? Abbau von Intensivbetten? Kein Thema.

Später fol­gen Ausgangssperren für Ungeimpfte, lie­be­voll christ­lich auch „Advents-Lockdown für Ungeimpfte“ genannt. Außer ins Rathaus und in den Supermarkt dür­fen die Ungeimpften, wie der dama­li­ge Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in aller Schärfe ver­kün­det, sowie­so nir­gend­wo mehr hin. Als auch der Kinder-Impfstoff zuge­las­sen ist, wer­den unge­impf­te Kinder in der Schule bloß­ge­stellt und benach­tei­ligt, in Brandenburg sogar noch im August 2022. Ungeimpfte Studenten wer­den von ihren Mitbewohnern aus der WG geekelt, die Universität dür­fen sie in man­chen Städten gar nicht mehr betre­ten. Ungeimpfte Obdachlose dür­fen sich trotz klir­ren­der Kälte nicht mehr in U‑Bahnhöfen auf­hal­ten. An Weihnachten wer­den Ungeimpfte von ihren Verwandten bei der Familienfeier vor die Tür gesetzt, Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, gibt auf einer Pressekonferenz kurz vor dem Fest bekannt, dass Ungeimpfte „gar nicht fei­ern“ sollten.

Ungeimpfte in der Kirche zum Festtagsgottesdienst? Mancherorts unmög­lich. Ein Journalistenkollege erei­fert sich, dass es Ungeimpften nicht ver­bo­ten ist, Weihnachtsbäume zu kau­fen – tat­säch­lich dür­fen sie das etwa in NRW nur durch eine gnä­di­ge Ausnahmeregelung von der strik­ten 2G-Norm. Eine Truppe Polizisten in Einsatzkluft stürmt in eine voll besetz­te Kneipe in Berlin-Neukölln, blo­ckiert alle Ausgänge und brüllt: „Sitzenbleiben! Impfausweise!“ Und im links­li­be­ra­len Feuilleton räso­nie­ren irgend­wel­che Meisterdenker, die „Diskriminierung von Ungeimpften“ sei zwar hart, aber „ethisch gerechtfertigt“…

Das Gedächtnis der Menschheit ist tat­säch­lich kurz. Der Spruch von Brecht geht aber noch wei­ter: Ihre Vorstellungsgabe für kom­men­de Leiden ist fast noch gerin­ger. Auch in die­ser Hinsicht wäre es Zeit für eine Aufarbeitung der jün­ge­ren Vergangenheit, denn bei den Problemen, die sich am Horizont der Weltgeschichte andeu­ten, führt die Hetze gegen ver­meint­lich dar­an Schuldige mit Sicherheit ins Unglück. Darüber muss gere­det wer­den, und zwar jetzt.«