Verhaltensökonom will jetzt keinen Ärger

Och nö! Wo jeden Tag mehr Irrtümer und Lügen von Regierung und Medien auf­ge­deckt wer­den, emp­fiehlt die­ser Verhaltens­ökonom: Seid nett zueinander.

Jetzt bit­te kei­ne Kommentare in Richtung Konfirmationsanzug. Konformität ist eher das Stichwort, und da ist Luca Henkel Experte.

»Die Verhaltensökonomik (eng­lisch beha­vio­ral eco­no­mics, auch Verhaltensorientierte Ökonomik) ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft. Sie beschäf­tigt sich mit mensch­li­chem Verhalten in wirt­schaft­li­chen Situationen. Dabei wer­den auch Konstellationen unter­sucht, in denen Menschen im Widerspruch zur Modell-Annahme des Homo oeco­no­mic­us, also des ratio­na­len Nutzenmaximierers, agie­ren. Derartige Fragestellungen wer­den zudem mathe­ma­tisch von der Spieltheorie unter­sucht. Da von Menschen in der Regel nur teil­wei­se, jedoch nicht durch­ge­hend von der ratio­na­len Nutzenmaximierung bei öko­no­misch rele­van­ten Entscheidungen abge­wi­chen wird, müss­te, streng genom­men, von einer „ver­hal­tens­ori­en­tier­ten Ökonomik“ gespro­chen wer­den. Der Übergang der Verhaltensökonomik zur Ökonomischen Psychologie ist fließend..«

Beim MDR heißt es:

»Erbittert haben Geimpfte und Ungeimpfte gestrit­ten und tun es bis heu­te. Warum ist die Atmosphäre so auf­ge­heizt? Wie beför­dert ein unfai­rer Ton gesell­schaft­li­che Spaltung? Antworten lie­fert eine Studie des Cosmo-Panels der Universität Erfurt. MDR WISSEN sprach mit Luca Henkel, Verhaltensökonom am Cosmo-Panel dar­über wie eine Identifizierung mit der eige­nen Gruppe das Lagerdenken erhöht, die gesell­schaft­li­che Spaltung beför­dert und wel­che Rolle Social Media und Messengerdienste dabei spielen.

Eine hohe Identifikation äußer­te sich bei­spiels­wei­se dar­in, dass Geimpfte und Ungeimpfte "stolz" auf ihren jewei­li­gen Impfstatus sind. Besonders inter­es­sant: Mediennutzung spiel­te eine wich­ti­ge Rolle. Zum Beispiel war die Identifikation bei Ungeimpften viel höher, wenn sie ihre Informationen pri­mär aus sozia­len Medien und Messenger-Diensten bezo­gen. Viel klei­ner waren die Identifikation und dem­nach auch das Polarisierungspotenzial, wenn vor allem klas­si­sche Medien kon­su­miert wor­den sind…

Doch es gab auch noch einen ande­ren inter­es­san­ten Faktor, das Vertrauen in die Regierung. Hier haben wir zwei gegen­sätz­li­che Entwicklungen bei den Geimpften und Ungeimpften. Je mehr die Geimpften dem Staat ver­trau­ten, des­to mehr iden­ti­fi­zier­ten sie sich mit der eige­nen Gruppe. Bei den Ungeimpften besteht der umge­kehr­te Zusammenhang. Je mehr die­se dem Staat ver­trau­ten, des­to weni­ger iden­ti­fi­zier­ten sie sich mit der Gruppe der Ungeimpften…

Je mehr die jewei­li­gen Gruppen dis­kri­mi­niert wur­den, des­to höher war die Identifikation mit der eige­nen Gruppe. Ähnliche Effekte ken­nen wir aus der Literatur in ande­ren Bereichen. Der Effekt nennt sich "rejec­tion iden­fi­ca­ti­on", beschreibt also stei­gen­de Identifikation durch eine gemein­sam erfah­re­ne Ablehnung…«

Leider hat Luca in der Literatur nicht gefun­den, wie die "Ungeimpften" bei der Diskriminierung der Andersdenkenden vor­gin­gen. Haben sie Lauterbach, Brink‑, Priese‑, Brockmann, Montgomery, Dahmen und Dutzende ande­re RegierungssprecherInnen aus den Talkshows geprü­gelt? Haben sie "Impfärzten" Berufsverbote erteilt? Setzten sie Demonstrationsverbote von Spritzwilligen durch? Verhängten sie wegen der "Pandemie der Geimpften" Lockdowns und deren Ausschlüsse aus dem gesell­schaft­li­chen Leben? Sorgten sie für die Entlassung des geboos­ter­ten Pflegepersonals?

So, wie der "Mitteldeutsche Rundfunk" bei den ehe­ma­li­gen DDR-BewohnerInnen ledig­lich Gefühle von Benachteiligung erken­nen kann, fragt er jetzt:

»Haben Ungeimpfte die Debatte wirk­lich als unfai­rer erlebt? Woraus schlie­ßen Sie, dass sie sich sozi­al aus­ge­grenzt gefühlt haben?

Wir haben die Probanden gefragt, wie sie Debatte erlebt haben. Über 80 Prozent der Ungeimpften haben den Ton der Debatte als sehr unfair erlebt. Dies emp­fan­den jedoch nur 23 Prozent der Geimpften. Auch hier sehen wir ein Lagerdenken und die Rolle der Identifikation. Die Protagonisten, die sich mit ihrer Gruppe wenig iden­ti­fi­zier­ten, emp­fan­den die Debatte ähn­lich. Je stär­ker jedoch die Identifikation, des­to unfai­rer emp­fan­den beson­ders die Ungeimpften die Debatte. Es ent­wi­ckel­te sich ein unter­schied­li­ches Empfinden dar­über, wie unan­ge­mes­sen der Ton ist…«

Deshalb heißt es nun "Schwamm drü­ber" und:

»Wir müs­sen uns viel­leicht nied­rig­schwel­lig auf den kleins­ten gemein­sa­men Nenner kon­zen­trie­ren, auch wenn dies schwer fällt.

Das klingt ein­fach, ist in der Praxis sicher nicht ganz so ein­fach. Wie lässt sich kon­kret die Ideologie aus der Debatte nehmen?

Wenn man sich gegen­tei­lig mit mehr Wertschätzung und auf Augenhöge [sic] begeg­net, besteht die Hoffnung, dass sie die Identifikation mit den Gruppen der jewei­li­gen Lager ver­rin­gert und somit die Polarisierung abnimmt…

Was emp­feh­len Sie Familien und Freundeskreisen für den Weihnachtsfrieden?

Hierzu kann ich als Privatperson, nicht als Forscher eine Empfehlung abge­ben. Für den Anfang kann es even­tu­ell schon hel­fen, direk­te Schuldzuweisungen zu ver­mei­den, sich nicht auf ver­gan­ge­nes Fehlverhalten zu kon­zen­trie­ren, son­dern statt­des­sen auf gemein­sa­me Erinnerungen und geteil­te Erlebnisse. Das ist ja letzt­lich auch das, wor­auf es ankommt. Also auch wenn es schwer fällt, schwie­ri­ge Themen viel­leicht lie­ber nicht kon­fron­ta­tiv anspre­chen.«

Das war auch jahr­hun­der­te­lang die Empfehlung an ver­ge­wal­tig­te Frauen: Besser nicht dar­über spre­chen, schon mal gar nicht im Weihnachtsfrieden.

» briq Student Fellows im Porträt: Luca Henkel

Das briq-Stipendienprogramm för­dert lau­fend rund 25 Doktorandinnen und Doktoranden an der Bonn Graduate School of Economics. Einige von ihnen sind eng in die Arbeit des Instituts ein­ge­bun­den und arbei­ten an briq-Projekten mit. In unse­rer Kurzporträt-Reihe stel­len wir die aktu­el­len „briq Student Fellows“ und ihre Arbeit vor. Zu ihnen zählt auch Luca Henkel, der seit Juli 2017 am briq forscht…

Am meis­ten begeis­tert mich der Ansatz, theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Forschung zu ver­knüp­fen – also öko­no­mi­sche Modelle und expe­ri­men­tel­le Methoden zu kom­bi­nie­ren, um neue Einblicke in den Prozess der mensch­li­chen Entscheidungsfindung in den ver­schie­dens­ten Kontexten zu gewinnen.

Kannst du ein Beispiel geben?

In einem gemein­sa­men Papier mit Armin Falk, Roland Bénabou und Jean Tirole nut­zen wir ein Modell, um zu zei­gen, dass sich Menschen bei mora­li­schen Entscheidungen poten­zi­ell anders ver­hal­ten, als es ihren tat­säch­li­chen Präferenzen oder „wah­ren“ Moralvorstellungen ent­sprä­che, wenn sie sich um ihre Reputation sor­gen – wenn sie also vor sich selbst und ande­ren nicht als „schlech­ter Mensch“ daste­hen wol­len…Was kön­nen wir dar­aus ler­nen?Unsere Ergebnisse lie­fern zum einen Hinweise auf mög­li­che Probleme expe­ri­men­tel­ler Methoden zur Bestimmung „wah­rer“ Präferenzen und Moralvorstellungen. Zum ande­ren kön­nen sie aber auch prak­ti­sche Implikationen für das wah­re Leben haben, wenn es bei­spiels­wei­se um das Einwerben von Spenden oder – all­ge­mei­ner gesagt – um die Förderung mora­li­scher oder pro­so­zia­ler Verhaltensweisen geht.«

news​.briq​-insti​tu​te​.org (1.10.20)

