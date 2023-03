Zulassung der Covid-Impfstoffe: Der Kampf um den Begriff der Gentherapie

Unter die­sem Titel wird auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 23.3.23 ein wei­te­rer Dis­kus­si­ons­bei­trag, dies­mal von Paul Cul­len, Bri­git­te Röh­rig, Jens Schwacht­je und Hen­rie­ke Stahl ver­öf­fent­licht. Dar­in heißt es:

»… Jüngst [hat] Ema­nu­el Wyler in sei­ner Gegen­re­de zum Arti­kel der Juris­ten über das „Zulas­sungs­de­sas­ter“ ein­ge­wen­det, dass der juris­ti­sche Aus­schluss von prä­ven­tiv gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten wir­ken­den mRNA-Prä­pa­ra­ten aus der Klas­se der Gen­the­ra­peu­ti­ka und ihre Zuord­nung zu Impf­stof­fen „nicht im Wider­spruch zu den in der Bio­me­di­zin ver­wen­de­ten Defi­ni­tio­nen“ stehe.

„Aus Sicht der bio­lo­gi­schen Wis­sen­schaft“, schreibt er, beinhal­te Gen­the­ra­pie „die Ände­rung der gene­ti­schen Aus­stat­tung einer Per­son“. Hier­für beruft sich Wyler auf einen von Patent­an­wäl­ten geschrie­be­nen Text, in dem eine sol­che Defi­ni­ti­on (wört­lich: „Ver­än­de­rung des zel­lu­lä­ren Genoms“) aber ledig­lich vor­ge­schla­gen wird. Bele­ge für sei­ne Aus­sa­ge, dass die mRNA-Impf­stof­fe „mehr­heit­lich nicht als Gen­the­ra­pie betrach­tet“ wür­den (unse­re Kur­si­vie­rung), bleibt Wyler aller­dings schuldig…

Schau­en wir uns zunächst an, was für das Paul-Ehr­lich-Insti­tut ein Gen­the­ra­peu­ti­kum ist. Es hand­le sich um ein „Arz­nei­mit­tel, des­sen Wirk­stoff eine Nukle­in­säu­re […] ent­hält oder dar­aus besteht“. Er wird „ein­ge­setzt, um eine Nukle­in­säu­re­se­quenz zu regu­lie­ren, zu repa­rie­ren, zu erset­zen, hin­zu­zu­fü­gen oder zu ent­fer­nen“. Sei­ne „Wir­kung steht in unmit­tel­ba­rem Zusam­men­hang mit der rekom­bi­nan­ten Nukle­in­säu­re­se­quenz, die es ent­hält“, oder mit des­sen „Pro­dukt“.

Das Paul-Ehr­lich-Insti­tut lis­tet auf sei­ner Web­site eini­ge Gen­the­ra­peu­ti­ka, die zwar DNS (Nukle­in­säu­re) mit einem Vek­tor-Virus in Zel­len ein­brin­gen, bei denen aber eine Inte­gra­ti­on in das Genom expli­zit aus­ge­schlos­sen wird, z.B. bei Zol­gen­s­ma von Nov­ar­tis. Somit umfasst die oben genann­te Defi­ni­ti­on des Paul-Ehr­lich-Insti­tuts für Gen­the­ra­peu­ti­ka auch The­ra­peu­ti­ka, die nicht die Erb­sub­stanz verändern.

Impfstoffe gegen Krebs sind rechtlich als Gentherapeutika eingestuft

Etwas ande­res ergibt sich auch nicht aus der Defi­ni­ti­on der Ame­ri­ka­ni­schen Gesell­schaft für Gen- und Zell­the­ra­pie (ASGCT). Sie defi­niert Gen­the­ra­pie als die „Ein­brin­gung, Ent­fer­nung oder Ver­än­de­rung von gene­ti­schem Mate­ri­al eines Men­schen“ mit dem Ziel, Krank­hei­ten zu „behan­deln“ oder zu „ver­hin­dern“.

In den FAQs erläu­tert die ASGCT aus­drück­lich, dass das ein­ge­brach­te „gene­ti­sche Mate­ri­al ver­än­dert, wie ein ein­zel­nes Pro­te­in oder eine Grup­pe von Pro­te­inen durch die Zel­le pro­du­ziert wird“. Das ist eine Bestim­mung, unter die auch die mRNA-Tech­ni­ken fallen.

Tat­sa­che ist, dass mRNA-Impf­stof­fe, die nicht gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten ein­ge­setzt wer­den, etwa sol­che gegen Krebs, nicht nur medi­zi­nisch, son­dern auch recht­lich als Gen­the­ra­peu­ti­ka ein­ge­stuft sind. Dies ergibt sich bei­spiels­wei­se aus der Stel­lung­nah­me des Aus­schus­ses für neu­ar­ti­ge Arz­nei­mit­tel (CAT = Com­mit­tee for Advan­ced The­ra­pies) für das mRNA-Krebs­the­ra­peu­ti­kum von Biontech.

Fer­ner gel­ten auch ande­re Medi­ka­men­te unstrit­tig als Gen­the­ra­peu­ti­ka, obwohl sie das Genom nicht ver­än­dern. Ein Bei­spiel hier­für ist das sowohl vom Her­stel­ler als auch von der ame­ri­ka­ni­schen Arz­nei­mit­tel­agen­tur FDA als „Gen­the­ra­peu­ti­kum“ beschrie­be­ne Pro­dukt Lux­tur­na zur Behand­lung von ange­bo­re­ner Blind­heit. Lux­tur­na besteht aus einem cDNA-Kon­strukt, wel­ches das Genom des Pati­en­ten nicht verändert…

Nach gebräuch­li­cher Defi­ni­ti­on und Ver­wen­dung setzt also der Begriff Gen­the­ra­pie zunächst kei­ne Ver­än­de­rung des Genoms vor­aus. Viel­mehr liegt Gen­the­ra­pie immer schon dann vor, wenn es zur sta­bi­len Expres­si­on eines Gen­pro­dukts (RNA oder Pro­te­in) auf­grund einer außer­halb des zel­lu­lä­ren Genoms vor­han­de­nen Nukle­in­säu­re­se­quenz kommt. Bis auf Val­ne­va und Nuva­xo­vid erfül­len alle in Deutsch­land ver­füg­ba­ren Coro­na-Impf­stof­fe genau die­se Bedin­gung; sie sind also ohne Zwei­fel als Gen­the­ra­peu­ti­ka zu bezeich­nen, auch wenn sie das chro­mo­so­ma­le Erb­gut im Nor­mal­fall nicht verändern.

Wunsch nach Akzeptanz der Impfstoffe

Der skiz­zier­te Trend, die gen­ba­sier­ten Coro­na-Impf­stof­fe nicht nur recht­lich, son­dern auch im wis­sen­schaft­li­chen Dis­kurs aus der Klas­se der Gen­the­ra­peu­ti­ka aus­zu­schlie­ßen bezie­hungs­wei­se die Defi­ni­ti­on von Gen­the­ra­peu­ti­ka mit­hil­fe des Kri­te­ri­ums der Genom­ver­än­de­rung ein­zu­gren­zen, hat einen über­ra­schen­den Grund: Die Ableh­nung einer Ein­stu­fung der gen­ba­sier­ten Impf­stof­fe als Gen­the­ra­peu­ti­ka erklärt sich durch den Wunsch nach ihrer Akzep­tanz; die Bezeich­nung der Covid-Impf­stof­fe als Gen­the­ra­peu­ti­ka galt und gilt heu­te wei­ter­hin als „Anti-Vaxxer“-Argument…

Die Phar­ma­kon­zer­ne sehen es als Gefahr an, dass die wei­te wis­sen­schaft­li­che Defi­ni­ti­on von Gen­the­ra­peu­ti­ka die recht­li­che Aus­nah­me im Fall von gen­ba­sier­ten Impf­stof­fen gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten wie­der aus­he­beln könn­te. Denn in die­sem Fall wür­den Prü­fun­gen nach den Stan­dards für Gen­the­ra­pie erfor­der­lich wer­den, die einen star­ken Anstieg des Zeit- und Kos­ten­fak­tors bis zur Zulas­sung mit sich bräch­ten. Die Rück­kehr zur frü­he­ren Defi­ni­ti­on wäre geschäftsschädigend…

Zulassungsprozess der Covid-Impfstoffe muss unabhängig geprüft werden

Fas­sen wir zusam­men: Nach wei­ter wis­sen­schaft­li­cher Klas­si­fi­ka­ti­on fal­len gene­ti­sche Impf­stof­fe gegen Infek­ti­ons­krank­hei­ten ihrer Funk­ti­ons­wei­se nach zunächst in die Kate­go­rie Gen­the­ra­peu­ti­ka. Sie sind nur der aktu­el­len Rechts­la­ge nach von ihr aus­ge­nom­men. Die Not­wen­dig­keit einer sol­chen „juris­ti­schen Fik­ti­on“ an die­ser Stel­le belegt bereits, dass die­se Stof­fe der Sache nach Gen­the­ra­peu­ti­ka sind.

Die Phar­ma­in­dus­trie hat jedoch ein Inter­es­se dar­an, dass die­se Impf­stof­fe nicht als Gen­the­ra­peu­ti­ka wahr­ge­nom­men wer­den, und befürch­tet, dass die recht­li­che Umde­fi­ni­ti­on mög­li­cher­wei­se wie­der rück­gän­gig gemacht wer­den könnte.

In der Wis­sen­schaft ist aktu­ell eine Ten­denz zu beob­ach­ten, die­sem Wunsch der Phar­ma­in­dus­trie ent­ge­gen­zu­kom­men und die Defi­ni­ti­on von Gen­the­ra­pie über das Kri­te­ri­um der Genom­ver­än­de­rung zu ver­en­gen. In dem Fall wür­den nicht nur die gene­ti­schen Covid-Impf­stof­fe, son­dern zukünf­tig auch vie­le wei­te­re gene­ti­sche Medi­ka­men­te in ihrer Zulas­sung nicht mehr den hohen Sicher­heits­stan­dards von Gen­the­ra­peu­ti­ka unter­lie­gen müssen.

Wir sehen es als drin­gen­des Gebot die­ser Stun­de, dass, auch in Anbe­tracht der wach­sen­den Zwei­fel an der ver­spro­che­nen Sicher­heit der mRNA-Impf­stof­fe, der Zulas­sungs­pro­zess der gene­ti­schen Covid-Impf­stof­fe und die Rol­le der Kon­zer­ne sowie der zustän­di­gen Behör­den in die­sen Ver­fah­ren unab­hän­gig geprüft werden.

Zu den Autoren: Prof. Dr. med. Paul Cul­len ist Fach­arzt für Inne­re Medi­zin und für Labo­ra­to­ri­ums­me­di­zin sowie kli­ni­scher Che­mi­ker. Dr. Bri­git­te Röh­rig ist Rechts­an­wäl­tin mit Schwer­punkt deut­sches und euro­päi­sches Arz­nei­mit­tel­recht. Dr. Jens Schwacht­je ist Mole­ku­lar­bio­lo­ge und Ernäh­rungs­wis­sen­schaft­ler. Prof. Dr. Hen­rie­ke Stahls Spe­zi­al­ge­biet ist die Sla­wi­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft.«