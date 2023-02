Aktuelles aus den Tollhäusern (8.2.23)

Die bewähr­ten DPA-News aus Gesund­heits­we­sen haben heu­te im Angebot:

»Zahl der Schock­an­ru­fe explo­diert – und wei­ter hohe Dunkelziffer

Heil­bronn (dpa/lsw) – Die Zahl der Betrugs­ver­su­che mit soge­nann­ten Schock­an­ru­fen bei vor­nehm­lich älte­ren Men­schen ist förm­lich explo­diert. Inner­halb von nur fünf Jah­ren sei sie von 17 bekannt gewor­de­nen Anru­fen im Jahr 2017 auf zunächst 319 Fäl­le im Jahr 2020 und sogar 2157 Fäl­le im Jahr dar­auf hoch­ge­schnellt…«

kran­ken­kas­sen



Die "Kon­takt­nach­ver­fol­gung" hat nicht nur in Baden-Würt­tem­berg zu Schocks geführt, sie­he auch Anruf vom Ober­ge­frei­ten.

"Umfra­ge: Ruf des Gesund­heits­we­sens leidet

Mün­chen (dpa) – Coro­na-Pan­de­mie und Finanz­pro­ble­me haben nach einer neu­en Umfra­ge das Anse­hen des deut­schen Gesund­heits­we­sens in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Das schreibt die Unter­neh­mens­be­ra­tung PwC in ihrem am Mitt­woch ver­öf­fent­lich­ten «Health­ca­re Baro­me­ter», einer jähr­lich erschei­nen­den reprä­sen­ta­ti­ven Umfrage…

«Offen­bar kom­men die Debat­ten um Insol­ven­zen und Schlie­ßun­gen von Kran­ken­häu­sern all­mäh­lich auch in der Bevöl­ke­rung an», sag­te Micha­el Burk­hart, der Lei­ter des Bereichs Gesund­heits­wirt­schaft bei dem Unter­neh­men…"

kran​ken​kas​sen​.de



Ach: "Dabei spielt offen­sicht­lich auch die Ableh­nung von Coro­na-Imp­fun­gen eine Rol­le".

"Exper­ten wol­len Ver­bot von Mar­ke­ting­tricks der Babynahrungs-Industrie

Genf (dpa) – Mit umstrit­te­nen Mar­ke­ting­tricks brin­gen Baby­milch­pul­ver-Fir­men jun­ge Müt­ter nach Über­zeu­gung von Gesund­heits­exper­ten vom Stil­len ab. Das müs­se gestoppt wer­den, ver­lan­gen sie in einer Arti­kel­se­rie in der Fach­zeit­schrift «The Lan­cet»…

Der WHO-Kodex zur Ver­mark­tung von Mut­ter­milch­er­satz­pro­duk­ten von 1981 funk­tio­nie­re nicht, schrei­ben die Autoren. Danach soll unter ande­rem für sol­che Pro­duk­te nicht öffent­lich gewor­ben wer­den und es sol­len kei­ne kos­ten­lo­sen Pro­ben an Müt­ter ver­teilt wer­den. Unter dem Druck von Indus­trie-Lob­by­is­ten hät­ten vie­le Regie­run­gen den Kodex aber nicht umge­setzt. In fast 100 Län­dern wer­de er ver­letzt…"

kran​ken​kas​sen​.de

Nicht zu fas­sen! Es gibt Lob­by­is­mus, dem Regie­run­gen fol­gen? Das darf doch wohl nicht wahr sein! Gut, daß so etwas im Gesund­heits­be­reich aus­ge­schlos­sen ist… Immer­hin, so ist zu erfah­ren, hat nach 41 Jah­ren auch Deutsch­land 2022 den Kodex umgesetzt.

»Qia­gen rech­net mit wei­te­ren Ein­bu­ßen – Weni­ger Corona-Geschäft

Hil­den (dpa) – Der Labor­dienst­leis­ter Qia­gen rech­net nach einem Rück­gang bei Umsatz und Ergeb­nis im ver­gan­ge­nen Jahr auch 2023 mit Ein­bu­ßen…

2022 war der Erlös nach zwei star­ken Coro­na-Jah­ren trotz eines flo­rie­ren­den Basis­ge­schäfts um fünf Pro­zent auf 2,14 Mil­li­ar­den Dol­lar zurück­ge­gan­gen… Unter dem Strich ging der Gewinn im ver­gan­ge­nen Jahr um 17 Pro­zent auf 423 Mil­lio­nen Dol­lar zurück.«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich will ja nicht drauf rum­rei­ten. (Oder doch?). Man schaue sich die Bei­trä­ge mit den Stich­wor­ten "Qia­gen" und "Dros­ten" ein­mal an.

"Land ver­nich­tet Mas­ken und Kit­tel im Wert von rund 2 Mil­lio­nen Euro

Stutt­gart (dpa/lsw) – Durch die Ver­nich­tung von OP-Mas­ken, FFP2-Mas­ken und Schutz­kit­teln mit abge­lau­fe­nem Halt­bar­keits­da­tum ist dem Land ein Scha­den von rund 2,1 Mil­lio­nen Euro ent­stan­den. Das teil­te das Sozi­al­mi­nis­te­ri­um am Mitt­woch mit. Die Mas­ken sei­en ther­misch als Ersatz­brenn­stoff ver­wer­tet wor­den. Zuvor hat­te der SWR berichtet…

Die Mas­ken und Kit­tel ins Aus­land zu spen­den, sei nicht mög­lich gewe­sen, «da für die Ein­fuhr min­des­tens ein Min­dest­halt­bar­keits­da­tum von sechs oder mehr Mona­ten gefor­dert wur­de», so der Minis­te­ri­ums­spre­cher. Die OP-Mas­ken an Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­hei­me zu geben sei dar­an geschei­tert, dass die­se wäh­rend der Hoch­pha­se der Pan­de­mie vor allem an FFP2-Mas­ken und nicht an OP-Mas­ken inter­es­siert gewe­sen seien…"

kran​ken​kas​sen​.de



Wer hat die­se "Inter­es­sen" eigent­lich gesteu­ert? Und zu wes­sen Nut­zen? Ein Hoch auf die "Drit­te Welt", die sich weder abge­lau­fe­ne noch sons­ti­ge "Impf­stof­fe" hat spen­den las­sen und auch nicht sons­ti­gen nutz­lo­sen Dreck.

»Wien schafft Mas­ken­pflicht als letz­tes Bun­des­land in Öster­reich ab

Wien (dpa) – Als letz­tes Bun­des­land in Öster­reich schafft auch Wien die wegen der Coro­na-Pan­de­mie ein­ge­führ­te Mas­ken­pflicht in öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln und Apo­the­ken ab… Die Mas­ken­pflicht in Berei­chen wie Kli­ni­ken oder Pfle­ge­hei­men soll mit dem 30. April enden. Das wer­de auch in der Bun­des­haupt­stadt gel­ten, sag­te Ludwig…«

kran​ken​kas​sen​.de



Jetzt muß ihnen nur noch mit­ge­teilt wer­den, daß der Zwei­te Welt­krieg auch been­det ist.

»Apo­the­ker war­nen vor unbrauch­ba­ren Medi­ka­men­ten durch Kälte

Mag­de­burg (dpa/sa) – Vor dem Hin­ter­grund der aktu­el­len Käl­te und der Warn­streiks bei der Post haben Apo­the­ker vor unbrauch­ba­ren Medi­ka­men­ten gewarnt. Es sei nicht aus­zu­schlie­ßen, dass über Ver­sen­der bestell­te Arz­nei­mit­tel län­ger unter­wegs und so mög­li­cher­wei­se Tem­pe­ra­tu­ren unter dem Gefrier­punkt aus­ge­setzt sei­en, sag­te Jens-Andre­as Münch, Prä­si­dent der Apo­the­ker­kam­mer Sach­sen-Anhalt, am Mitt­woch. Das kön­ne man­che Medi­ka­men­te unwirk­sam machen…«

kran​ken​kas​sen​.de

Karl Lau­ter­bach kün­digt ein Gesetz an, das Streiks nur in einem Tem­pe­ra­tur­kor­ri­dor zwi­schen 7 und 17 Grad zuläßt.

"Nie­der­sach­sen sucht Ent­sor­ger für unge­nutz­te Desinfektionsmittel

Han­no­ver (dpa/lni) – Das Land Nie­der­sach­sen sucht nach einem Ent­sor­ger für nicht genutz­te Des­in­fek­ti­ons­mit­tel. Offen­bar hat­te das Bun­des­land im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie zu viel Mate­ri­al bestellt, wie die «Neue Osna­brü­cker Zei­tung» am Mitt­woch berich­te­te. Eini­ge der 416 000 Liter Hygie­nemit­tel sei­en bereits abge­lau­fen, heißt es in dem Bericht…"

kran​ken​kas​sen​.de



Die­ses offi­zi­el­le Video der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on "Pre­si­dent von der Ley­en washing her hands to fight against #COVID19" von 2020 hat über eine Mil­li­on Aufrufe:

"Kin­der nach Pan­de­mie wei­ter belas­tet – Regie­rung beschließt Hilfen

Ber­lin (dpa) – Geschlos­se­ne Schu­len, kein Fuß­ball­spie­len im Ver­ein und ver­pass­te Geburts­tags­fei­ern: In der Coro­na-Pan­de­mie muss­ten Kin­der und Jugend­li­che an vie­len Stel­len ver­zich­ten und die Fol­gen davon hal­ten bis heu­te an. 73 Pro­zent sind dem Bericht einer Exper­ten­grup­pe zufol­ge immer noch psy­chisch angeschlagen…

«Wie so oft trifft es Kin­der aus ärme­ren Fami­li­en beson­ders hart: Kin­der von Allein­er­zie­hen­den, aus Fami­li­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die­je­ni­gen, die in beeng­ten Wohn­ver­hält­nis­sen leben oder psy­chisch belas­te­te Eltern haben», sag­te Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne)…

Der SPD-Poli­ti­ker [Karl Lau­ter­bach] rief Eltern dazu auf, vor­sor­gen­de U‑Untersuchungen auf jeden Fall wahr­zu­neh­men. Wenn Kin­der auf­fäl­lig sei­en, depres­siv wirk­ten oder sich zurück­zö­gen, soll­ten Eltern sie im Zwei­fels­fall immer von Psy­cho­lo­gen oder Ärz­ten unter­su­chen las­sen. Es gel­te, frü­he Stö­run­gen zu behan­deln, so dass Kin­der gute Pro­gno­sen haben…"

kran​ken​kas​sen​.de



Nennt man so etwas "Nach­tre­ten"? Wir haben doch von nichts etwas gewußt, war schon 1945 die belieb­tes­te Aus­re­de. Hier­zu nur die ers­ten Sucher­er­geb­nis­se auf die­sem Blog für "Kin­der­ärz­te" – es gibt zahl­rei­che wei­te­re, auch aus frü­he­ren Zeiten: