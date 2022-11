Christian Drosten: "Die Lage für das Virus wird prekär"

Als der Chefvirologe das Interview unter obi­gem Titel auf zeit​.de gab, waren die ent­schlos­se­nen Maßnahmen der Bundesregierung noch nicht bekannt. Inzwischen ist klar: Beim neu­en Virengeld grei­fen Sanktionen ab dem ers­ten Tag. Dem Virus wird auch kein Schonvermögen bezüg­lich Mutationen zuge­stan­den. Sollte es sich bei Inzidenzen nicht koope­ra­tiv zei­gen ("Fordern"), wird die Bundesregierung auch kei­ne Stützungsmaßnahmen über Tests und Maskengebote mehr vor­neh­men ("Fördern").

»DIE ZEIT: Herr Drosten, in die­sem Jahr haben wir bereits vier Corona-Wellen erlebt, zuletzt in sehr schnel­ler Abfolge. Ist die­se Dynamik das neue Normal?

Christian Drosten: Sie ist das Zeichen für das kom­men­de Ende der Pandemie. Die Wellen ste­hen stär­ker auf der Kippe …

ZEIT: … und sie bre­chen schnel­ler. Warum?

Drosten: Der R‑Wert ist dra­ma­tisch gesun­ken. Er gibt an, wie vie­le Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Jetzt liegt er nicht mehr wie frü­her über zwei, son­dern bei unge­fähr eins – selbst ohne schüt­zen­de Maßnahmen. Schon klei­ne Einflussfaktoren wie eine Wetteränderung rei­chen des­halb, um eine Welle anzu­schie­ben oder bre­chen zu las­sen: Mitte September war es kalt und nass, die Fallzahlen gin­gen hoch. Mitte Oktober gab es eine Art Spätsommer, sofort gin­gen die Zahlen wie­der run­ter…«

Wir mer­ken uns: Ist das Wetter kalt und nass, hat das Virus gro­ßen Spaß!

Anlaufende Varianten kurbeln Übertragung an

»ZEIT: Wie geht es in die­sen Winter hinein?

Drosten: Kältere Temperaturen wer­den ohne Zweifel die Übertragung ankur­beln. Wie sehr, das hängt aber vor allem davon ab, wel­che Virusvarianten sich in den kom­men­den Wochen durch­set­zen. Gerade neh­men gleich zwei Omikron-Varianten Anlauf: BF.7 und BQ.1.1…

ZEIT: Es wäre, anders als die bis­he­ri­gen Omikron-Wellen, kei­ne Welle mehr, die durch eine Anpassung des Virus, durch Immunflucht bedingt wird.

Drosten: Genau, son­dern durch "Waning". So nennt man den Effekt, dass Menschen, die sich im Sommer infi­ziert haben, im Winter schon wie­der ein biss­chen emp­fäng­li­cher sind. Das wäre dann kei­ne pan­de­mi­sche Welle mehr: Wir wären mit BF.7 im ende­mi­schen Zustand ange­kom­men…«

Wellen kön­nen also pan­de­misch sein oder ende­misch. Amish eher nicht (sie­he "Warum Amische kei­ne Angst vor Corona haben", faz​.net, 29.4.20, Bezahlschranke).

Ich muß­te damals schon nach­schla­gen, als er – nur für kur­ze Zeit – die Perkolation in die Debatte ein­führ­te (sehr amü­sant, mal mit dem Begriff hier suchen). Das habe ich für "Waning" auch tun müs­sen. In medi­zi­ni­schen Portalen fand ich nichts, aber auf thefree​dic​tion​a​ry​.com vor­wie­gend etwas zur Astronomie:

Virus nimmt Umleitung über die BA.2.75 und BA.5

»Drosten: Dieses Virus hat sich jetzt auf eine Nische fest­ge­legt. BA.1 und BA.2, die ers­ten Omikron-Varianten, hat­ten noch nicht per­fekt auf die wach­sen­de Bevölkerungsimmunität reagiert, und da hat das Virus noch mal einen Schwenk gemacht: in Richtung BA.2.75 und BA.5. Seitdem stam­men eigent­lich alle Varianten von die­sen bei­den ab. Die BA.5‑Variante ist wohl die evo­lu­tio­nä­re Anpassung des Erregers an eine Bevölkerung, die zusätz­lich zur Impfung auch schon eine BA.1‑Durchbruchinfektion hat­te. Die BA.2.75-Variante wie­der­um passt zu einer Bevölkerung, die stark mit Delta kon­fron­tiert war…«

Doch auch die Umleitung führt das Virus nicht zum Ziel:

»Es ist ein wenig fest­ge­fah­ren und opti­miert gegen­wär­tig nur nach – wobei es, das traue ich mich jetzt zu sagen, in unmit­tel­ba­rer Zukunft wahr­schein­lich auch etwas von sei­ner Virulenz opfern muss…«

Das Nachoptimieren hat es sich ver­mut­lich bei Lauterbach und Dahmen abgeguckt.

Ich über­le­ge noch, ob ich mir die Bildrechte für einen Starschnitt sichern soll­te. Die Bildunterschrift ist rich­tig "Zeit"-gemäß:

Sackgasse oder Revolution

»ZEIT: Das Virus ist in eine Sackgasse gera­ten? Eine wirk­lich neue Variante müss­te von ganz unten aus dem Stammbaum des Virus kommen?

Drosten: Ja, genau, oder es bräuch­te eine Art Revolution, durch erneu­te mas­si­ve Verbreitung irgend­wo auf der Welt, wo das jetzt noch mög­lich ist. So war es bei den vor­he­ri­gen Varianten, die glo­ba­le Wellen gestar­tet haben.

ZEIT: Zum Beispiel in Afrika oder Indien.

Drosten: Genau. Meine momen­ta­ne Sorge gilt aller­dings China, das in einer ganz beson­de­ren Situation ist. Das Virus kann sich immer dann beson­ders gut ent­wi­ckeln, wenn es sehr vie­le Infektionen gibt. Und das könn­te in China bald der Fall sein. Weltweit ist die Immunität recht homo­gen ver­teilt, in Industrieländern durch Infektion auf dem Boden der Impfung, in ärme­ren Ländern sogar durch mehr­fa­che Infektion der Bevölkerung…«

Vielleicht bleibt das Virus in seiner Ecke

»Und es kann genau­so gut sein, dass erst ein­mal gar nichts mehr pas­siert. Dass das Virus in sei­ner Ecke bleibt. Dann wird es im jet­zi­gen Serotyp ende­misch, wan­dert zwi­schen den Hemisphären im Winter hin und her und wird recht zahm.«

Long Covid und Daten aus Katar

(Letztere wer­den nicht im Fernsehen übertragen.)

»ZEIT: Wir lau­fen in einen Alltag hin­ein, in dem wir uns wie­der­holt mit Corona infi­zie­ren wer­den. Was bleibt als Risiko?

Drosten: Die Risiken wer­den immer klei­ner. Wenn ein neu­es Virus erst­mals auf eine unge­schütz­te Erwachsenenbevölkerung trifft, kommt es zu unvor­her­seh­ba­ren Immunreaktionen, wie wir sie bei Long Covid sehen. Bei ende­mi­schen Viren infi­ziert man sich erst­mals in der Kindheit, da ist die Immunreaktion anders. Bald gilt das auch für Sars-CoV‑2. Daten aus Katar zei­gen, dass eine über­stan­de­ne Infektion vor einer Neuinfektion mit dem glei­chen Serotyp fast ein­ein­halb Jahre lang schützt und bei einem ande­ren Serotyp wenigs­tens sechs oder sie­ben Monate lang…«

Nachhaltiger Schutz vor Tod

»Drosten: Vielleicht hat man bei den Zulassungsstudien ein biss­chen zu schnell gefei­ert, weil sich nach drei Monaten nie­mand mehr ansteck­te. Es fehl­te die Erfahrung. Und weil sich seit Omikron mehr Geimpfte ansteck­ten, ent­stand der Eindruck, dass die Impfstoffe nicht so gut wir­ken. Man muss aber ein­deu­tig fest­hal­ten: Gegen eine schwe­re Infektion und den Tod schüt­zen die Impfstoffe abso­lut und nach­hal­tig – auch bei Omikron… Xi Jinping weiß ganz genau, dass er das Virus nicht ein­fach so lau­fen las­sen kann. Zunächst muss die chi­ne­si­sche Bevölkerung so gut geimpft wer­den wie bei uns.

ZEIT: Kommen denn noch bes­se­re Impfstoffe?

Drosten: Es wer­den so lan­ge ange­pass­te Impfstoffe kom­men, wie es nötig ist…«

Aufarbeitung vielleicht nach dem Krieg

»Drosten: Nach mei­nem Gefühl steht die Aufarbeitung erst am Anfang. Vielleicht ist das auf eine unbe­stimm­te Zeit nach dem Krieg ver­scho­ben. Vielleicht wird es nie dazu kom­men. Dabei bin ich mir sicher: Es gäbe noch viel zu diskutieren…

ZEIT: Den Expertenrat, dem Sie ange­hö­ren, gibt es aber noch, oder?

Drosten: Da wür­de ich die Aufgabe aber nicht sehen. Wir arbei­ten vor­wärts­den­kend und soll­ten uns auf die nächs­te mög­li­che Problemsituation kon­zen­trie­ren…«

Mir fällt wenig ein

»ZEIT: Traut sich denn jemand, auch die Fehler im Umgang mit der Pandemie anzusprechen?

Drosten: Die Debatte dar­über mün­det tat­säch­lich immer wie­der in so einer Art Blame-Game: Fehler wer­den zum Teil ein­zel­nen Personen zuge­schrie­ben. Das ist absurd. Die Richtschnur poli­ti­schen Handelns war der Stand der Wissenschaft. Und der ver­än­dert sich. Der Zuwachs an Erkenntnissen wird zum Teil miss­braucht, um im Nachhinein Schuldzuweisungen zu for­mu­lie­ren, oft aus Gründen der Selbstinszenierung: Das hat die Politik falsch ent­schie­den, hier hat sich die Wissenschaft geirrt. Aber was hat man in Deutschland denn am Ende falsch ent­schie­den? Mir fällt wenig ein.

ZEIT: Wir haben die Schulen lan­ge geschlos­sen gehalten.

Drosten: Es gibt die Legende, in Deutschland sei­en die Schulen beson­ders lan­ge geschlos­sen gewe­sen, was gar nicht nötig gewe­sen sei. Das lässt sich aber nicht bele­gen… [Man] kann bele­gen, dass der Schulbetrieb zum Infektionsgeschehen bei­trug, die dort ergrif­fe­nen Kontrollmaßnahmen dann aber auch wirk­ten…«

Diesmal Freilaufen in Hongkong. Und nehmen wir Südafrika

»ZEIT: Im Nachhinein gibt es eine gan­ze Reihe von Stimmen, die sagen: Jetzt sieht man es ja, es war alles gar nicht so schlimm, und vie­le Maßnahmen wären nicht not­wen­dig gewe­sen. Was ant­wor­ten Sie?

Drosten: Lassen wir doch mal Omikron in Hongkong frei lau­fen! Dann sehen wir sofort, was pas­siert. Unsere Maßnahmen waren wirk­sam, nur des­halb sind die Folgen eini­ger­ma­ßen über­sicht­lich – wenn auch in vie­len Einzelfällen dramatisch…

Nehmen wir Südafrika, eines der weni­gen ärme­ren Länder mit guten Daten. Hier ist exakt die erwar­te­te Zahl von Menschen in den ver­schie­de­nen Altersklassen gestor­ben, ganz wie vor­her­ge­sagt. Und das ganz ein­fach, weil sich da so vie­le Leute infi­ziert haben, bevor geimpft wer­den konn­te. Die Maßnahmen bei uns dien­ten ja dazu, auf die Impfung zu war­ten, bevor man Infektionen zulässt…«

Dickes Eis

»ZEIT: Wie bli­cken Sie denn per­sön­lich auf die zwei­ein­halb Jahre der Pandemie und Ihre Rolle dar­in zurück?

Drosten: Wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt – das wuss­te ich –, wird das in der Wissenschaft meis­tens bestraft. Aber ich war mir auch bewusst, dass ich fach­lich auf eini­ger­ma­ßen dickem Eis ste­he und das wahr­schein­lich aus­hal­ten kann…

ZEIT: Finden Sie, Sie sind in der Öffentlichkeit hin­rei­chend durchgedrungen?

Drosten: Ich bin da durch­ge­drun­gen, wo sich jemand die Zeit genom­men hat, das zu hören oder zu lesen, was ich von mir gebe, im Podcast oder in gro­ßen Interviews wie die­sem hier…«

Eine vor­züg­li­che Gelegenheit, auf die Beiträge der Kategorie Podcast auf die­sem Blog hin­zu­wei­sen.

