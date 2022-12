Das Gegenextrem zum Schwurbler:„Ich war #TeamLauterbach und bin jetzt in der Psychiatrie“

Schenken wir dem "Tagesspiegel" den Begriff Schwurbler. Am 6.12.22 ist auf tages​spie​gel​.de, wo man seit Jahren jede noch so zag­haf­te Kritik an der Corona-Politik so oder als rechts­ra­di­kal dif­fa­mier­te, zu lesen (Bezahlschranke):

»Wenn Thomas Wagner mor­gens auf­steht, wünscht er, es möge wie­der Abend wer­den. Nichts macht ihm Freude…

Seit Herbst 2021 ist für ihn kein Supermarktbesuch ohne Panikzustände mög­lich. Bus fah­ren? Eine Horrorvorstellung ange­sichts der Tatsache, dass laut einer Erhebung der Berliner Verkehrsbetriebe nur 70 bis 80 Prozent der Passagiere Maske tragen.

„Corona hat für mich alles ver­än­dert“, sagt Wagner. Und das obwohl er kein ein­zi­ges Mal infi­ziert war. Ihn hat die Angst lahm­ge­legt. So schwer, dass er seit Februar 2022 in der Psychiatrie im Theodor-Wenzel-Werk in Berlin-Zehlendorf unter­bracht ist…

Angststörungen und Depressionen haben in der Pandemie um 25 Prozent zugenommen

… Behandelt wird Wagner wegen Angststörungen und Depressionen. Laut Weltgesundheitsorganisation lit­ten bereits 2019 eine Milliarde Menschen an die­sen Erkrankungen, allein das ers­te Corona-Jahr 2020 hat noch­mals zu einem Anstieg von 25 Prozent geführt. Weltweit ist jeder sechs­te Mensch betroffen.

Lieselotte Mahler, Chefärztin der Psychiatrie im Theodor-Wenzel-Werk, führt das nicht nur auf die Pandemie zurück.

„Wir haben die Klimakrise, einen Krieg in Europa, dazu haben vie­le Menschen exis­ten­zi­el­le Sorgen, sie haben Angst vor stei­gen­den Mieten. Das sind alles rea­le Bedrohungen, vor denen sich auch gesun­de Menschen fürch­ten“, sagt die Psychiaterin…

Thomas Wagners altes Leben ende­te im Oktober 2021. „Als die Medien erneut zur Vorsicht mahn­ten und der SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei­ne Kassandra-Rufe ertö­nen ließ“, wie Wagner es for­mu­liert. Damals gab es zwar für alle Impfungen, doch etwa 20 bis 30 Prozent lehn­ten die­se ab. Die sehr töd­li­che und schnell zir­ku­lie­ren­de Delta-Variante stell­te die Intensivstationen vor erneu­te Herausforderungen.

Wagner war zu dem Zeitpunkt 59 und dop­pelt geimpft. Seine Lungen, sein Herz- und Kreislaufsystem waren intakt. Er war nicht stär­ker gefähr­det als ande­re, doch wäh­rend 2021 für die meis­ten Deutschen ein nor­ma­les Leben wie­der mög­lich wur­de, fing Thomas Wagner an, sich „völ­lig ein­zu­kap­seln“, wie er sagt…

Wenn er eine Lebensmittellieferung an der Tür ent­ge­gen­nahm, trug er Handschuhe und zwei Masken über­ein­an­der. „Meine Hände waren wund, weil ich sie mir stän­dig desinfizierte.“…

Bei Angst befin­de sich der Körper in einer erhöh­ten Alarmbereitschaft, erklärt der Psychiater [Jan Kalbitzer]. „Stresshormone wer­den aus­ge­schüt­tet, die dazu füh­ren, dass man wach­sa­mer ist. Hält die­ser Zustand zu lan­ge an, brennt ein Mensch irgend­wann aus“, sagt Kalbitzer. Nach zwei­ein­halb Jahren Pandemie, gepaart mit Klimakrise und Ukraine-Krieg, erle­be er es in die­sem Jahr oft, dass Menschen in eine Erschöpfungsdepression geraten.

„Meine Patienten sind kaputt­ge­ängs­tigt“, sagt Kalbitzer. Die Angst vor Corona sei nicht der ein­zi­ge Grund, son­dern der per­ma­nen­te Überforderungszustand seit fast drei Jahren Pandemie…

Wie viel Angst ist noch „nor­mal“ – ab wann ist sie „irra­tio­nal“? Darüber strei­ten seit fast drei Jahren die „Vernünftigen“ mit den „Unvernünftigen“. #TeamDrosten bekämpft #TeamStreeck. Karl-Lauterbach-Anhänger atta­ckie­ren auf Twitter Marco-Buschmann-Fans und andersherum.

Als die „Unvernünftigen“ gel­ten gemein­hin die selbst ernann­ten „Querdenker“, die Verharmloser, die die Existenz des Virus leug­nen oder sei­nen Ursprung auf eine Verschwörung von Bill Gates und Jeff Bezos zurück­füh­ren. Die selbst ernann­ten „Vernünftigen“, das waren in der Hochphase der Pandemie die Anhänger der No-Covid-Strategie, die mit­hil­fe von ein­schnei­den­den Maßnahmen das Virus aus­rot­ten wollten.

Abgesehen von die­sen bei­den extre­men Lagern sei­en lan­ge Zeit kei­ne Zwischentöne mög­lich gewe­sen, beklagt eine Berliner Kinderärztin, die in die­sem Text nur anonym unter dem Namen Nora Becker auf­tritt. Denn sie hat zu spü­ren bekom­men, dass nicht nur „Querdenker“ aus­tei­len kön­nen, son­dern auch deren Antagonisten, für die es kei­nen geläu­fi­gen Namen gibt. Becker nennt sie die „No-Covid-Aktivisten“, die „Zwanghaften“ oder „Übertreiber“.«

An die­ser Stelle wird (ohne Quelle) die­ses Beispiel gezeigt:

»Nora Becker ist Mitglied der Initiative Familie, die seit Sommer 2020 auf das Leiden der Kinder in der Krise auf­merk­sam gemacht hat. In ihrem Berliner Krankenhaus sah Becker bis zum Januar 2022 kaum Corona-Patienten unter den Kindern. „Dafür gab es weit­aus mehr Jugendliche, die ver­sucht hat­ten, sich das Leben zu neh­men, oder die wäh­rend der Pandemie eine Bulimie oder Magersucht ent­wi­ckelt hat­ten“, sagt sie. Krankenkassendaten zei­gen, dass Depressionen und Essstörungen mas­siv zuge­nom­men haben.

Kinderärzte wurden in der Pandemie massiv angefeindet

Zuletzt hat eine Studie im Auftrag der Bundesregierung erge­ben, dass Kitaschließungen teils über­trie­ben waren. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) wies in die­sem Zusammenhang dar­auf hin, dass die Studie nur bestä­tig­te, wor­auf die Pädiater seit Pandemiebeginn auf­merk­sam gemacht hat­ten, näm­lich dass die Schäden durch Einschränkungen für die Jüngsten weit höher sei­en als das Risiko, an einer Corona-Infektion schwer zu erkran­ken. Doch Kinderärzte wie Nora Becker wur­den und wer­den für sol­che Meinungen immer noch mas­siv ange­fein­det, etwa in sozia­len Netzwerken…

„Uns wur­de vor­ge­wor­fen, dass wir für eine Durchseuchung der Kinder sei­en, dass wir AfD-Anhänger sei­en, Nazis oder kar­rie­re­g­ei­le Mütter, die sich nicht um ihre Kinder küm­mern wol­len“, sagt Becker.

Nicht mehr öffent­lich unter Klarnamen äußern möch­te sich die Ärztin, seit­dem „No-Covid-Aktivisten“ anfin­gen, im Internet Feindeslisten mit Mitgliedern der Initiative Familie anzu­le­gen. „Versehen mit dem Hinweis, dass die­se Corona-Leugner und Querdenker sei­en. Auch Arbeitgeber wur­den mit ähn­li­chen Behauptungen kon­tak­tiert“, sagt Becker. Das sei­en sehr unan­ge­neh­me Situationen gewesen.

Der Sprecher der Initiative Familie, Milan Renner, bestä­tigt die Aussagen und schickt eine acht Megabyte gro­ße Datei mit Screenshots, die diver­se Verleumdungen auf Twitter festhalten…

Psychiater Jan Kalbitzer hat mit Patienten aus bei­den Lagern zu tun. Er sieht bei den Überängstlichen und den Corona-Leugnern Überschneidungen. „Beide Gruppierungen ver­bin­det, dass sie extrem auf die Krisensituation ansprin­gen“, sagt Kalbitzer. Die Menschen wür­den über­re­agie­ren, weil sie Angst hät­ten, in eine „emo­tio­nal nicht aus­halt­ba­re Situation“ zu gera­ten. „Und dann wer­den ganz unter­schied­li­che Strategien gewählt, um damit umzu­ge­hen“, sagt Kalbitzer…

Auch Thomas Wagner war wütend, als im Frühjahr 2022 die Masken im öffent­li­chen Raum weg­fie­len und vie­le sie nicht wei­ter frei­wil­lig tra­gen woll­ten. Aber bei Diskussionen im Netz sei er nie unfair oder ver­let­zend gewe­sen, betont er. Der 60-Jährige sagt von sich: „Ich war ein­deu­tig Team Lauterbach.“

Als die Pandemie im Januar 2020 nach Europa schwapp­te, begann er dem SPD-Politiker auf Twitter zu fol­gen und inha­lier­te alles, was der heu­ti­ge Gesundheitsminister, damals noch als Bundestagsabgeordneter, dort pos­te­te. Jede Studie, jede Warnung. Auch sonst kon­su­mier­te er jeden Morgen zum Kaffee die Schlagzeilen aller rele­van­ten Medienseiten. Die wur­den seit 2020 immer dramatischer…

Mehr Sachlichkeit, weni­ger auf­ge­reg­te Tweets und Schuldzuweisungen fän­de er gut. Dem Gesundheitsminister hat er dazu einen Brief geschrieben…«