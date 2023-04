Der STIKO-Beschlussentwurf

Positive Neuigkeiten gab es von der Ständigen Impfkommission (STIKO): nach über einem Jahr, in dem die zur „Impfung“ umde­kla­rier­te Gentherapie auch Kindern und Jugendlichen auf­ge­zwun­gen wur­de, wird der Druck mög­li­cher­wei­se gelo­ckert. Zunächst ist es aller­dings nur ein „Beschlussentwurf“ über den in der WELT zu lesen ist:

„Im Herbst 2021 mach­te sich Unruhe breit in Teilen des Landes. Noch kei­ne Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern – wie kann das denn sein? ‚Warum braucht die Stiko so lan­ge?‘, frag­te der ‚Spiegel‘ Anfang November. Zwei Wochen spä­ter leg­te das Magazin nach und titel­te: ‚Wir brau­chen die Kinder-Impfung, so schnell es geht.‘

Der Charité-Immunologe Leif Erik Sander emp­fahl Eltern aus­drück­lich die Impfung ihrer Kinder, und sein Dortmunder Kollege Carsten Watzl behaup­te­te, Nebenwirkungen bei den Kinderimpfstoffen sei­en ‚so sel­ten und so mild‘, dass man die Impfung für Kinder und Jugendliche auch ohne Vorerkrankungen unein­ge­schränkt emp­feh­len kön­ne: ‚Ich wun­de­re mich, war­um die Ständige Impfkommission dies noch nicht getan hat.‘

Im Mai 2022 dann die für die Impf-Werbetreibenden erlö­sen­de Nachricht: Die Stiko gab bekannt, die Impfung nun für alle Personen ab fünf Jahren zu emp­feh­len, vor­er­krankt oder nicht. […]

Die Stiko selbst ist es nun, die am Dienstag klar­ge­macht hat: Kinder brau­chen kei­ne Corona-Impfung, und Jugendliche auch nicht. Gesunde Menschen unter 18 sol­len sich künf­tig über­haupt nicht mehr gegen Corona imp­fen las­sen. Die simp­le Begründung: Für Minderjährige ist das Virus nicht sehr gefährlich.

Gibt es etwa neue, bahn­bre­chen­de wis­sen­schaft­li­che Erkenntnisse? Nein – so lang­sam zieht bloß wie­der die Vernunft ein.“

Zum Thema Vernunft & „Impfung“ abschlie­ßend noch eine wei­te­re posi­ti­ve Nachricht: die BioNTech-Aktie hat die psy­cho­lo­gisch wich­ti­ge Grenze von 100 Euro durch­bro­chen – nach unten.