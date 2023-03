»Die ruhmreiche Herausgeberrunde um Anselm Lenz« schreibt mit »natürlicher 100-Prozent-Leser-Blatt-Bindung« erneut Pressegeschichte

Ich will an die­ser Stel­le nicht aus­füh­ren, war­um ich das Blatt "Demo­kra­ti­scher Wider­stand" für unter­ir­disch hal­te, son­dern zitie­re aus einer Erklä­rung vom 19.3.23, die sprach­lich eine gelun­ge­ne Kreu­zung aus "Rodong Sin­mun", dem Organ des Zen­tral­ko­mi­tees der Par­tei der Arbeit Kore­as, und den "Volks­ver­pet­zern" darstellt:

»Das Zei­tungs­wun­der: Medi­en­pro­fes­sor Micha­el Mey­en wird Her­aus­ge­ber des DW!

Ab jetzt wer­den sie gemein­sam in die Zukunft gehen: Der natio­nal und inter­na­tio­nal hoch ange­se­he­ne Mün­che­ner Jour­na­lis­tik­pro­fes­sor Micha­el Mey­en und die Jour­na­lis­ten und Ver­le­ger Anselm Lenz und Hen­drik Son­den­kamp [sic] gehen gemein­sa­me Wege. Mey­en tritt in die Her­aus­ge­ber­schaft der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand ein. Eine Nach­richt, die für Medi­en­ma­ga­zi­ne und Jour­na­lis­tik-Exper­ten ein wei­te­rer medi­en­his­to­ri­scher Schritt ist und gemel­det wer­den wird.

Die ers­te Aus­ga­be der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand erschien am 17. April 2020. Sie ist die welt­weit füh­ren­de Adres­se der Auf­klä­rung des kri­mi­nel­len Coro­na-Putsch­ver­su­ches. Hier stand und steht alles zuerst oder zu einem sehr frü­hen Zeit­punkt. Meh­re­re Aus­ga­ben der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand über­hol­ten die zuvor auf­la­gen­stärks­te Zei­tung »Bild am Sonn­tag« bei Auf­la­ge und ech­ter Ver­brei­tung schon im Jahr 2020.

FLAGGSCHIFF DER AUFKLÄRUNG

MIT INTERNATIONALER AUSSTRAHLUNG

Die Eigen­leis­tun­gen des DW ste­hen außer Fra­ge. Der DW arbei­tet fast aus­schließ­lich mit Ori­gi­nal­bei­trä­gen für die­se Zei­tung. Die Zei­tung ist unab­hän­gig von Kon­zer­nen, Olig­ar­chen und poli­ti­schen Par­tei­en oder Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen. Sie wird getra­gen von der Ent­wick­lungs­leis­tung vom Lay­out bis zum Redak­ti­ons­auf­bau von Anselm Lenz und sei­nem jahr­zehn­te­lan­gen Kom­pa­gnon und Mit­ent­wick­ler Hen­drik Soden­kamp – und einer Leser­schaft (jeweils w/m), Unter­stüt­zer­schaft und Ver­tei­lern in ganz Deutsch­land, in Öster­reich und der Schweiz.

Mit einem Wort: Die­se Zei­tung ist ein publi­zis­ti­sches Wun­der, wie es in den viel­leicht noch in den Jahr­hun­der­ten der Pres­se­ge­schich­te sei­ne Ver­gleich sucht. Dazu kommt die natür­li­che 100-Pro­zent-Leser-Blatt-Bin­dung aus der neu­en Demo­kra­tie- und Frie­dens­be­we­gung, die ab 28. März 2020 bun­des­weit ent­stand und Mil­lio­nen von Men­schen inspi­riert hat – und natio­nal wie welt­weit zum Vor­bild wurde.

Am Sams­tag, dem 18. März 2023, begrüß­ten die die DW-Grün­der nun Pro­fes­sor Micha­el Mey­en in der Her­aus­ge­ber­schaft der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand. Für den DW ist dies ein bedeu­ten­der wei­te­rer Schritt. Mit Mey­en ist eine wei­te­re aka­de­mi­sche Hoch­ka­pa­zi­tät in den Kreis der Her­aus­ge­ber getre­ten. Mey­en ist hoch­ste­hen­der regu­lä­rer Pro­fes­sor für Jour­na­lis­tik und Medi­en­wis­sen­schaft an der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans-Uni­ver­si­tät München.

MEYEN SCHÜTZT UND

STÄRKT DEN DW

Mit dem Medi­en­pro­fes­sor und Diplom-Jour­na­lis­ten Micha­el Mey­en als Mit­her­aus­ge­ber der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand ist deren her­aus­ra­gen­de Stel­lung abge­sich­tert [sic] – im spä­tes­tens seit März 2020, bild­lich, »kogni­tiv dis­so­nan­ten Kon­zert« der seit­her de fac­to gleich­ge­schal­te­ten und besto­che­nen Kon­zern- und ÖR-Medi­en in der BRD.

Im State­ment-Gespräch der DW-Grün­der legt DW-Her­aus­ge­ber Pro­fes­sor Micha­el Mey­en (LMU Mün­chen) die Qua­li­tä­ten des DW als gedruck­ter Zei­tung und Flagg­schiff der Auf­klä­rung in der BRD dar. Anselm Lenz und Hen­drik Soden­kamp begrü­ßen Mey­en im Kreis der DW-Herausgeber.

Im Gespräch begrü­ßen die bei­den bereits 2016 Nes­troy-Preis-nomi­nier­ten Jour­na­lis­ten und Kul­tur­schaf­fen­den den Medi­en­pro­fes­sor Micha­el Mey­en – aus den Räu­men der DW-Redak­ti­on im Ber­li­ner Wedding.

Mey­en wird künf­tig auch jede Woche eine Medi­en­ko­lum­ne in der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand ver­öf­fent­li­chen. Die Kory­phäe für Jour­na­lis­tik und Medi­en­wis­sen­schaft in Euro­pa, Pro­fes­sor Micha­el Mey­en, berei­chert also nicht nur die ruhm­rei­che Her­aus­ge­ber­run­de um Anselm Lenz, Hen­drik Soden­kamp und Pro­fes­sor Gior­gio Agam­ben sowie die inter­na­tio­na­le Exper­tin und Mut­ter Bats­eba N'diaye sowie die zwi­schen­zeit­li­che Che­fin vom Dienst beim DW, Sophia-Maria Anto­nu­las. Pro­fes­sor Mey­en wird auch wöchent­lich sei­ne Kolum­ne für das Medi­en­feuil­le­ton der Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand verfassen.

UNABHÄNGGKEIT DES DW

WIRD GESICHERT

Im Gespräch stellt Pro­fes­sor Mey­en die Unbe­stech­lich­keit und doku­men­ta­ri­sche Unver­wüst­lich­keit der gedruck­ten Wochen­zei­tung Demo­kra­ti­scher Wider­stand dar, wäh­rend im zen­tral steu­er­ba­ren Inter­net nach­träg­lich alles zen­siert, gesteu­ert und gefälscht wer­den kann (und auch wird). Zudem macht er klar, dass der Algo­rith­mus auch eine Täu­schung des Lesers dar­stellt, der kei­ne Über­ra­schun­gen mehr erlebt. Er stärkt damit die redak­tio­nel­le Ver­ant­wor­tung des DW. Der DW hat zuletzt sei­ne 125. Aus­ga­be ver­öf­fent­licht. Die E‑Papers des DW ste­hen eine Woche nach der Ver­öf­fent­li­chung und Ver­brei­tung der gedruck­ten Aus­ga­be der All­ge­mein­heit gegen frei­wil­li­ge Spen­de zur Ver­fü­gung (demo​kra​ti​scher​wi​der​stand​.de).

Die Zei­tung kann abon­niert wer­den (demo​kra​ti​scher​wi​der​stand​.de/​abo) und als Ver­tei­ler und Ver­käu­fer in grö­ße­ren Men­gen sta­pel­wei­se bezo­gen wer­den (demo​kra​ti​scher​wi​der​stand​.de/​v​e​r​t​e​i​len). Die neue bun­des­wei­te Frie­dens- und Demo­kra­tie­be­we­gung seit 28.März 2020 fin­det sich auf Nich​tOh​neUns​.de. (DW/jro)«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Original.)

Ich hat­te Micha­el Mey­en bis­her für einen seriö­sen Jour­na­lis­ten und Wis­sen­schaft­ler gehalten.

Ein für den 1.8.22 ange­kün­dig­tes wei­te­res welt­his­to­ri­sches Wun­der war sei­ner­zeit ausgefallen: