Freiheit. »Impfen«. Immer Fester druff

Man­che Erin­ne­run­gen gewin­nen in der Zusam­men­schau an Bedeu­tung. Emi­lia Fes­ter (B90/Olivgrüne) zur Frei­heit durch "Imp­fen" am 17.3.22 und der Was­ser­wer­fer­ein­satz gegen mehr als 10.000 fried­li­che Demons­tran­tIn­nen bei der Ver­ab­schie­dung des "Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes" im Novem­ber 2020:

rbb24​.de hat­te am 18.11.20 berichtet:

Selbst dort kann auf kei­ner­lei Gewalt­tä­tig­kei­ten ver­wie­sen wer­den. Statt des­sen heißt es:

»Die Ber­li­ner Poli­zei ist am Mitt­woch im Regie­rungs­vier­tel mit Was­ser­wer­fern gegen Demons­trie­ren­de vor­ge­gan­gen. Meh­re­re Tau­send Men­schen hat­ten sich rund ums Bran­den­bur­ger Tor ver­sam­melt, um gegen die Reform des Infek­ti­ons­schutz­ge­set­zes zu pro­tes­tie­ren. Wegen zahl­rei­cher Ver­stö­ße gegen die Coro­na-Auf­la­gen hat­te die Poli­zei die Kund­ge­bung zwar für been­det erklärt – vie­le Demons­tran­ten waren jedoch vor Ort geblieben.

Im Bereich der Ber­li­ner Mar­schall­brü­cke waren am Vor­mit­tag zunächst etwa 1.000 Demons­tran­ten zusam­men­ge­kom­men. Am Bran­den­bur­ger Tor ver­sam­mel­ten sich laut Poli­zei­schät­zung vom Abend rund 7.000 Men­schen. Bereits am Vor­mit­tag twit­ter­te die Poli­zei, es wer­de Coro­na-Auf­la­gen ver­sto­ßen, Mah­nun­gen wür­den igno­riert. "Unse­re Auf­for­de­run­gen zum Tra­gen einer Mund-Nase-Bede­ckung zei­gen lei­der kei­ne Wir­kung." Gegen 12 Uhr hieß es dann, die Ver­samm­lung auf der Stra­ße des 17. Juni sei "für been­det erklärt".

Da jedoch vie­le Ver­samm­lungs­teil­neh­mer wei­ter blie­ben, setz­te die Poli­zei Was­ser­wer­fer ein – nach Infor­ma­tio­nen der Deut­schen Pres­se-Agen­tur ins­ge­samt fünf…«

Da die Aus­sa­ge "Imp­fen macht frei" wegen der Asso­zia­ti­on zu KZs der Nazis straf­be­wehrt ist, wäh­rend Frau Ves­ter inhalt­lich genau dies aus­sagt, sei hier noch ein­mal auf die lega­le Ver­si­on hingewiesen:

Licht­kunst in Düs­sel­dorf im März 2021, pro­ji­ziert vom Dach des Land­tags (s. Licht­kunst, ganz unab­hän­gig):

Update: Natür­lich heißt Emi­lia nicht Ves­ter, wie hier irr­tüm­lich stand. Dan­ke für den Hinweis!