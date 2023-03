Die größten Mythen über das Impfen

Manch­mal lohnt es sich, älte­re Arti­kel der gro­ßen Medi­en zu lesen. Unter obi­gem Titel war auf han​dels​blatt​.com am 9.8.2013 in einem beschwich­ti­gen­den "Fak­ten­check" (der damals noch nicht so hieß) gegen "Hor­ror­ge­schich­ten" zu lesen:

»Laut Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um liegt die Zahl der aner­kann­ten Impf­schä­den in Deutsch­land im Schnitt bei 34 pro Jahr. Bei knapp 50 Mil­lio­nen Imp­fun­gen, die deut­sche Ärz­te jähr­lich Kin­dern und Erwach­se­nen in Ober­ar­me oder Poba­cken sprit­zen, ist das eine sehr nied­ri­ge Rate.«

In gut zwei Jah­ren wur­den in der BRD laut impf​da​sh​board​.de 63,6 Mil­lio­nen Men­schen gegen Coro­na "geimpft". Anfang Febru­ar wur­de ver­mel­det, daß dar­un­ter 253 aner­kann­te Impf­schä­den auf­tra­ten (focus​.de). Das sind sta­tis­tisch fast sechs­mal so viele.

Man wird davon aus­ge­hen kön­nen, daß schon 2013 das Auf­klä­rungs­in­ter­es­se der Behör­den gering war. Nach dem pro­pa­gan­dis­ti­schen Dau­er­feu­er der letz­ten Jah­re, der Erklä­rung der "Coro­naschutz­imp­fung" zur Staats­rä­son und dem kla­ren Ziel, den mRNA-Stof­fen eine reli­giö­se Wei­he zu ertei­len und den Pro­duk­ti­ons­stand­ort Deutsch­land als "Apo­the­ke der Welt" aus­zu­bau­en, kann von gewis­sen­haf­ter Erfas­sung kei­ne Rede sein. Der "Focus"-Artikel benennt allein "50.833 Ver­dachts­fäl­le schwer­wie­gen­der Neben­wir­kun­gen", die an das Paul-Ehr­lich-Insti­tut gemel­det wur­den. Ins­ge­samt spricht das PEI von mehr als 300.000 "Neben­wir­kun­gen", will dar­in aber kein "Risi­ko­si­gnal" erken­nen.

Der "Focus" endet mit dem Phar­ma­ver­tre­ter Prof. Frie­de­mann Weber:

»Viro­lo­ge Weber betont zudem: „Die Kom­pli­ka­tio­nen sind sehr sel­ten und tre­ten deut­lich häu­fi­ger nach einer Infek­ti­on mit Sars-CoV‑2 auf. Die Infek­ti­on hat zudem noch eine Rei­he wei­te­rer Risi­ken inklu­si­ve Long-Covid oder Tod.“«

Zuvor hat­te er behauptet:

»„Myokarditis/Perikarditis bei mRNA-Impf­stof­fen wie auch Sinus­ve­nen­throm­bo­sen und Guil­lain-Bar­ré-Syn­drom bei Vek­torimpf­stof­fen gegen Sars-CoV‑2 sind als sehr sel­te­ne Kom­pli­ka­tio­nen bekannt. Prin­zi­pi­ell sind sol­che Fäl­le also durch­aus plau­si­bel.“ Ent­spre­chend könn­ten sie poten­ti­ell auch aner­kannt wer­den, so der Viro­lo­ge. „Bei Todes­fäl­len nach erfolg­ter Imp­fung konn­te mei­nes Wis­sens nach bis­her kein ursäch­li­cher Zusam­men­hang fest­ge­stellt wer­den.“«

