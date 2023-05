„Fehler aus Unwissenheit?“ Nein!

Im Cicero erschien am 19. und 21. Mai eine zwei­tei­li­ge Serie (Teil 1 und Teil 2), die ohne Bezahlschranke erreich­bar und sehr lesens­wert ist. Der Autor Boris Kotchoubey ist Professor am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie an der Universität Tübingen und hat sich in den letz­ten 3+ Jahren immer wie­der mit sei­ner Kritik in die Diskussion ein­ge­mischt. Hier geht es ihm um Rückschau und Aufarbeitung und die Frage „Pandemiepolitik – Fehler aus Unwissenheit?“

„Wir wür­den ein­an­der viel ver­zei­hen müs­sen, sag­te Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im April 2020. Er räum­te damit bereits zu Anfang der Corona-Politik ein, dass den Entscheidungsträgern mög­li­cher­wei­se Fehler unter­lie­fen. Inzwischen wur­den vie­le der Irrgänge in den Medien zuge­ge­ben: Zahlreiche Grundrechtseinschränkungen waren unver­hält­nis­mä­ßig (und in die­sem Sinne ille­gi­tim); Schulschließungen brach­ten enor­mes Unheil für eine gan­ze Generation deut­scher Kinder und Jugendlicher; die Impfung erzeug­te nicht die ver­spro­che­ne ste­ri­le Immunität und brach­te statt­des­sen vie­len Geimpften schwe­re Gesundheitsschäden, manch einem sogar den Tod. Das alles ist heu­te für jeden nor­ma­len Mediennutzer kein Geheimnis mehr.

Doch die­sel­ben Medien sagen uns nun: Diese Fehlentscheidungen sind nicht vor­her­seh­bar und somit nicht ver­meid­bar gewe­sen. Dass sie Fehler sind, das wis­sen wir erst jetzt, im Nachhinein. Damals hät­ten die Entscheidungsträger in einer neu­en Situation unter einer extre­men Unsicherheit han­deln müs­sen, und sie taten es nach bes­tem Wissen und Gewissen. Die Daten, auf­grund deren wir die Ergebnisse heu­te beur­tei­len, haben damals ein­fach nicht vor­ge­le­gen. Auf eine beson­de­re Art bilan­zier­te das so zuletzt Sascha Lobo im Spiegel: Das Leiden von Zigtausenden Menschen infol­ge der in wei­ten Teilen rigi­den Corona-Politik sei ein Schicksal, an dem nie­mand schul­dig sein könne.

Was war zu den jewei­li­gen Zeitpunkten an Daten bekannt, als die ent­schei­den­den poli­ti­schen Weichen im Bereich Infektionspolitik gestellt wur­den? Wir stel­len die­se Frage nicht, um jemand anzu­kla­gen. Vielmehr ist es unser Anliegen, eine beson­ne­ne Form der gemein­sa­men Aufklärung anzu­sto­ßen und damit allen betei­lig­ten Gruppen die Rückkehr auf eine Sachebene zu ermög­li­chen; in der Gewissheit, dass es, unge­ach­tet der Schwere und der Ursachen eines Konfliktes, immer eine Sachebene gibt.“

Zum Thema Masken lau­tet sein Fazit:

„Sowohl vor dem Beginn als auch wäh­rend der Pandemie war die Datenlage voll­kom­men klar: Das Tragen von Masken (gleich, wel­cher Art) in der Öffentlichkeit hat – anders als in medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Einrichtungen – kei­ne Auswirkung auf die Verbreitung der Atemwegsinfektion und führt nega­ti­ve Effekte für das Sozialleben mit sich. Dementsprechend äußer­ten sich Anfang 2020 alle aner­kann­ten Autoritäten gegen den Gebrauch einer Alltagsmaske, ein­schließ­lich des Charité-Virologen Prof. Dr. Christian Drosten und des Vize-Direktors des RKI Prof. Dr. Lars Schaade. Keine spä­te­re Studie stell­te die­sen epi­de­mio­lo­gi­schen Konsens, wie er in der Zeit vor Corona herrsch­te, nach 2020 infrage.“

Das zwei­te Thema sind Lockdowns, zu denen sein Fazit lautet:

„Die Daten über das nega­ti­ve Schaden/Nutzen-Verhältnis von Lockdownmaßnahmen lagen bereits im Frühherbst 2020 vor; eine völ­lig ein­deu­ti­ge Datenlage gab es spä­tes­tens zu Beginn der Winterperiode 2020.“

Sein Fazit zum Thema der Gefährlichkeit von Krankheit bzw. Virus lautet:

„Covid-19 ist ein Atemweginfekt, der für bestimm­te Menschen durch­aus gefähr­lich sein kann. Das trifft genau­so für jede sai­so­na­le Grippe zu, die all­jähr­lich im Herbst und Winter Tausende von Menschen aus dem Leben wirft und schwe­re Komplikationen wie Herzmuskel- und Hirnhautentzündungen nach sich zie­hen kann. Für die Bevölkerung im Ganzen war die­se Epidemie etwa von dem­sel­ben Gefahrengrad wie eine mit­tel­schwe­re Grippe und auf jeden Fall weni­ger gefähr­lich als die gro­ßen Grippeepidemien, wie etwa die Epidemie der Hongkong Grippe von 1968. Die mas­si­ve Überschätzung der Gefährlichkeit von SARS-Cov‑2 im Frühjahr 2020 kann nach­voll­zo­gen wer­den, aber schon zum Winteranfang des­sel­ben Jahres konn­te man auf­grund der vor­han­de­nen Datenlage nicht mehr von einer außer­ge­wöhn­li­chen Gefahr ausgehen.“

Ein wei­te­res Thema ist der Test, zu dem das Fazit lautet:

„Da die Anzahl posi­ti­ver Testergebnisse für sich genom­men kei­ne Aussagekraft hat, waren alle Maßnahmen und Einschränkungen auf­grund die­ser Zahl sinn­los. Sie hat­ten kei­nen Bezug zum epi­de­mi­schen Geschehen und konn­ten die­ses Geschehen kei­nes­wegs beein­flus­sen. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus den medi­zi­ni­schen Grundkenntnissen zie­hen, die man nicht ‚nicht wis­sen‘ konnte.“

Dann geht es um die Impfstoffe bzw. „Impfstoffe“ mit die­sem Fazit:

„Zum Zeitpunkt der Zulassung (Ende 2020) gab es kei­ne Hinweise auf eine Wirksamkeit der Impfstoffe. Die damals vor­han­de­nen Wirksamkeitsdaten beruh­ten ers­tens auf fal­schen Wirksamkeitsmaßen, was die Experten zwei­fel­los wis­sen muss­ten, und zwei­tens auf irrele­van­ten Gesundheitsparametern: dem Vorhandensein eines Erregers in der Schleimhaut (auch ohne Symptome) oder Bagatellerkrankungen.“

Anschließend dar­an geht es um die Nebenwirkungen mit die­sem Fazit:

„Ernstzunehmende Verdachtsmomente zu mög­li­chen schwe­ren Impfnebenwirkungen lagen bereits im Moment der Notzulassung vor. Eindeutige Alarmsignale, die in der Vergangenheit zu einem sofor­ti­gen Stopp der Anwendung eines Medikaments geführt haben, wur­den spä­tes­tens im Juni 2021 bekannt.“

Und schließ­lich folgt sein „Allgemeines Fazit“:

„Die gegen­wär­tig in den Medien ver­laut­bar­te Meinung, die Fehler in der Corona-Politik erklä­ren sich durch die hohe Unsicherheit der dama­li­gen Lage und unse­re jet­zi­ge Beurteilung die­ser Fehler beru­he auf einem Wissen, das damals gar nicht vor­han­den war, kann nur in Bezug auf den ers­ten Lockdown im März-Mai 2020 akzep­tiert wer­den. Alle wei­te­ren Corona-Maßnahmen wur­den ange­ord­net, nach­dem deut­li­che Hinweise dar­auf, manch­mal sogar kla­re Signale dar­über vor­la­gen, dass die Maßnahmen mehr schäd­lich als nütz­lich sein würden.

In den Fällen, in denen tat­säch­lich Daten fehl­ten, wie z.B. die Daten zur Unterscheidung zwi­schen ‚an‘ und ‚mit‘ Corona Erkrankten und Verstorbenen, war zumin­dest klar, dass sie fehl­ten, obgleich sie für die Entwicklung einer wis­sens­ba­sier­ten Corona-Politik not­wen­dig waren. Es war klar, dass die­se Daten unbe­dingt ermit­telt wer­den muss­ten. Diese not­wen­di­gen Untersuchungen wur­den aber nicht durch­ge­führt. Aus die­sem Grunde lässt sich auch in die­sen Fällen nicht sagen, dass die Entscheidungsträger einen wich­ti­gen Sachverhalt nicht wuss­ten, son­dern viel­mehr, dass sie ihn nicht wis­sen woll­ten, und das ist bei Weitem nicht dasselbe.

In ande­ren Fällen waren die Grundlagen für Maßnahmen wis­sen­schaft­lich sinn­freie Messgrößen, wie die Anzahl posi­ti­ver Testergebnisse (unab­hän­gig davon, wer und wie vie­le getes­tet wur­den) oder die rela­ti­ve Wirksamkeit. Dass die­se Messgrößen nichts­sa­gend sind, ist seit Jahrzenten Teil des medi­zi­ni­schen Grundwissens.

Schließlich wider­spricht die Behauptung über ‚Unsicherheit und Ungewissheit‘ als den bestim­men­den Faktoren für Fehlentscheidungen der gesam­ten Rhetorik der dama­li­gen Politik, die – im genau­en Gegenteil zu die­ser Behauptung – ver­sucht hat, uns davon zu über­zeu­gen, dass alle Maßnahmen‘ ‚vom Ende gedacht‘, streng wis­sens­ba­siert und alter­na­tiv­los gewe­sen seien.“

Es gibt gute Gründe, die schon damals gegen den ers­ten Lockdown gespro­chen haben und jetzt gegen Nachsicht mit des­sen Akteuren spre­chen, erin­nert sei z.B. an die Trickserei mit dem R‑Wert. Aber auf einer sach­li­chen Basis wie in die­sem Artikel soll­te eine Diskussion mit (fast) jedem über (fast) alles mög­lich sein.