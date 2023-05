Die Zwecklegende vom „neuen Virus“

„If you are going to bluff, make it a big one.“

—Amarillo Slim (1928–2012), Pokerspieler

Ein Bluff—es war viel­leicht sogar der zen­tra­le, wich­tigs­te Bluff der letz­ten 3+ Jahre—war die des „neu­en Virus“, dem die Weltbevölkerung völ­lig schutz­los gegen­über stün­de und das auf gar kei­nen Fall mit Grippe ver­geich­bar sei, außer wenn Christian Drosten ver­gleicht. Zwar war er nicht der Urheber die­ser Zwecklegende, hat sie aber im deutsch­sprach­in­gen Raum wie wohl kein ande­rer unter die Leute gebracht. Er begann damit im Februar 2020, wohl nicht zufäl­lig par­al­lel zur Beschleunigung der Entwicklung von Impfstoffen bzw. „Impfstoffen“ und via Podcast teil­te er sei­nem Publikum mit:

„Bei einem Erkältungsvirus, das land­läu­fig ver­brei­tet ist, sind alle Erwachsenen im Laufe des Lebens schon mal infi­ziert wor­den und sind zumin­dest teil­wei­se immun […]. Das Kind hat kei­ne Immunität. Es ist also für die meis­ten Erkältungskrankheiten, wie wir sagen, immu­no­lo­gisch naiv. Deswegen kann das Virus da frei lau­fen. Das heißt, hier haben wir eigent­lich eine rei­ne Immunfunktion, die das Virus bei Erwachsenen ein­dämmt. Und die­se Immunität fällt aber mit aller Wahrscheinlichkeit bei die­sem neu­en Virus weg.“

„Ja, wir haben eine Bevölkerungsimmunität gegen die Influenza, das heißt gegen die sai­so­na­le Grippe haben alle Erwachsenen ein mehr oder weni­ger gutes Immungedächtnis, und das mil­dert die sai­so­na­le Influenza auch ab. […] Das Virus ist schon ein böses Virus, aber wir sind alle teil­im­mun dage­gen oder sogar ganz immun. Darum ver­brei­tet es sich nicht so schnell, und dar­um macht es auch nicht so schwe­re Krankheiten, wie es eigent­lich könn­te. Dieses neue Virus ist ja erst mal gar kein Influenzavirus. Aber es ist auch eben neu. Und das ist das Entscheidende.“

In die­ser Logik blieb nur noch die schnellst­mög­li­che Impfung, wenn man sich nicht die­se angeb­lich unbe­kann­te, über­aus gefähr­li­che und über­all lau­ern­de Infektion zuzie­hen woll­te. Schon Ende 2020 wur­de mit den Impfungen bzw. „Impfungen“ ange­fan­gen und das Starren auf das Auf und Ab der Antikörper begann: „Studien-Hammer! Moderna-Geimpfte ent­wi­ckeln dop­pelt so vie­le Antikörper wie mit Biontech“. Vergessen war der gan­ze Rest des Immunsystems ein­schließ­lich der T‑Zellen, auf die in dem Buch „Projekt Lightspeed“ von und mit dem Biontech-Gründerpaar noch sehr viel Wert gelegt wurde:

„Lange bevor sie die­se Entscheidung tra­fen, sagt Özlem [Türeci], war bekannt, dass das Spike-Protein – vor allem sein RBD-Teilstück – für Mutationen anfäl­lig ist und sich mit der Zeit neu­tra­li­sie­ren­den Antikörpern ent­zie­hen könn­te. Darum hat­te das Lightspeed-Team bewusst auf die Kombination der Immunkräfte aus Antikörpern und T‑Zellen gesetzt. […]

Die Partikel, die durch das ers­te Netz – die Antikörper – schlüpf­ten, wür­den vom zwei­ten Netz – den zur Rettung her­bei­ei­len­den T‑Zellen – aufgefangen.“

Möglicherweise war der Grund der Fokussierung auf die Antikörper deren siche­res Absinken in den Nachweismethoden inner­halb kur­zer Zeit, wäh­rend T‑Zellen wie von BioNTech selbst dar­ge­stellt wur­de, mit ihrer umfas­sen­de­ren und dau­er­haf­te­ren Immunreaktion defi­ni­tiv schlecht für das Geschäft mit dem Boostern sind. Ebenfalls geschäfts­schä­di­gend sind ande­re Virusproteine mit vie­len wei­te­ren Bindungsstellen für Antikörper und T‑Zellen, die fol­ge­rich­tig igno­riert wur­den. Wäre unser Organismus so, wie die­se Koryphäen vor­ge­ben zu den­ken, wür­de es kei­ne Menschheit geben kön­nen. Stattdessen sind wir die aller­meis­te Zeit ganz gut ohne sie zurecht gekom­men, auch wegen der von ihnen gern ver­nach­läs­sig­ten Kreuzimmunität. Diese basiert dar­auf, dass sowohl Antikörper als auch Immunzellen im Laufe unse­res Lebens beim Kontakt mit z.B. unter­schied­li­chen Coronaviren bestimm­te Stellen auf den Virusproteinen (Epitope) als nicht kör­per­ei­gen erken­nen und bei neu­en Coronaviren mit z.T. glei­chen Epitopen die­se wie­der­erken­nen. In bei­den Fällen ereilt die Viren das glei­che Schicksal.

Im März 2021 erschien das Preprint eines Artikels, an dem u.a. Drosten, Victor Corman und Leif Erik Sander betei­ligt waren und das im Oktober publi­ziert wur­de: „Cross-reac­ti­ve CD4+ T cells enhan­ce SARS-CoV‑2 immu­ne respon­ses upon infec­tion and vac­ci­na­ti­on“. Im Abstract hieß es: „Es gibt immer mehr Hinweise dar­auf, dass das immu­no­lo­gi­sche Gedächtnis nach einer Infektion mit sai­so­na­len mensch­li­chen Coronaviren (hCoVs) zum Kreuzschutz gegen das schwe­re aku­te respi­ra­to­ri­sche Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV‑2) bei­trägt.“ Und Drosten erklär­te dazu im Podcast:

„Hier ist eben wich­tig, sich klar­zu­ma­chen, wie die Kreuzreaktivität und der Kreuzschutz bei Influenza aus­se­hen, vor allem im Übergang von einem ende­mi­schen Virus. […]

Und zwar ist es hier so: Wir haben bei der Influenza nicht nur bekann­te CD4-Zell-Epitope, son­dern auch CD8-T-Zell-Epitope. Das sind also die wirk­lich effek­ti­ven, schüt­zen­den Epitope. Das sind die zyto­to­xi­schen T‑Lymphozyten, die also wirk­lich virus­be­fal­le­ne Zellen abräu­men und defi­ni­tiv Influenzavirus stark kon­trol­lie­ren, wenn die vorliegen. […]

Manchmal kommt ein neu­es pan­de­mi­sches Virus mit einer alten inne­ren Proteinausstattung daher. Und all den reak­ti­ven, schon dem Immunsystem der Bevölkerung bekann­ten T‑Zell-Epitopen, die da noch Rolle spie­len. Und das sind dann CD8-Epitope. Dazu kommt noch, wir wis­sen bei Influenza, es gibt sogar auch kreuz­re­ak­ti­ve Antikörper, die eine Schutzwirkung haben. […]

Und hier bei SARS‑2 haben wir eine ganz ande­re Situation. Man mag jetzt, wenn man die­se Arbeit hier bespricht, Hurra schrei­en und sagen: Es gibt einen kreuz­re­ak­ti­ves T‑Zell-Epitop. Aber als jemand, der mit ein biss­chen all­ge­mei­ne Kenntnis über Influenza sich das Ganze betrach­tet, wür­de ich sagen: Oh, es gibt nur ein ein­zi­ges. Das ist nicht gut, das ist echt wenig.

Also das hät­te ich nicht gedacht. Ich hät­te gedacht, es gäbe mehr. Wobei als Corona-Virologe wür­de ich dann auch wie­der sagen: Nö, fin­de ich auch wie­der gar nicht so unwahr­schein­lich, weil die Erkältungs-Coronaviren nicht so nah ver­wandt mit SARS‑2 sind, wie die ein­zel­nen Influenzaviren unter­ein­an­der ver­wandt sind, die sind sowie­so schon näher mit­ein­an­der ver­wandt. Das kann man alles zusam­men­mi­schen. Ich hät­te mir mehr ewünscht.

[…] Und ins­ge­samt sagt mir das nur, was ich die gan­ze Zeit auch schon anhand von ande­ren Daten erahnt habe, näm­lich dass die­ses Virus ein­fach ziem­lich ein­zig­ar­tig und neu ist für den Menschen. Und dass wir des­we­gen alle rela­tiv unge­schützt sind dagegen.“

Zu früh gefreut, sag­te also der Regierungsvirologe. Doch im April 2023—also zwei Jahre und Milliarden Impfungen bzw. „Impfungen“ welt­weit später—erschien u.a. von Marylyn Addo der Artikel „Evidence for broad cross-reac­ti­vi­ty of the SARS-CoV‑2 NSP12-direc­ted CD4+ T‑cell respon­se with pre-pri­med respon­ses direc­ted against com­mon cold coro­na­vi­ru­s­es“, in des­sen Abstract es hieß:

„Einleitung: Das Nichtstrukturprotein 12 (NSP12) des schwe­ren aku­ten respi­ra­to­ri­schen Syndroms Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV‑2) weist eine hohe Sequenzidentität mit Erkältungs-Coronaviren (CCC) auf. […]

Diskussion: Die Ergebnisse der aktu­el­len Studie deu­ten auf das Vorhandensein vor­ge­star­te­ter, kreuz­re­ak­ti­ver CCC-spe­zi­fi­scher T‑Zell-Reaktionen hin, die auf kon­ser­vier­te Regionen von SARS-CoV‑2 abzie­len, unter­strei­chen aber auch die Komplexität der Analyse und das begrenz­te Verständnis davon die Rolle der SARS-CoV-2-spe­zi­fi­schen T‑Zell-Antwort und Kreuzreaktivität mit den CCCs.“

Die eine oder ande­re Erkältung durch das eine oder ande­re Coronavirus hilft dem­nach also doch gegen die­ses angeb­lich „ziem­lich ein­zig­ar­ti­ge und neue Virus“. Wolfgang Wodarg wuß­te das sogar schon viel län­ger und schrieb im Frühjahr 2020:

„Nur bei Immungeschwächten oder in ihrem Mikrobiom durch Vorerkrankungen gestör­ten Patienten besteht Gefahr einer wei­te­ren Ausbreitung der Coronaviren. Das ent­spricht den Risiken, die auch von ande­ren Atemwegsviren bekannt sind.

Auch scheint es eine erheb­li­che Kreuzimmunität gegen­über unter­schied­li­che Corona-Virustypen beim Menschen zu geben. […]

Meine Hypothese ist, dass die von Coronaviren erreich­ba­re Infektionsrate inner­halb einer Saison deut­lich gerin­ger sein kann als die z.B. von Rhinoviren. Während Rhinoviren in Sentinelbeobachtungen Quoren bis zu 80% errei­chen, kom­men Coronaviren fast nie über 20% hin­aus. Auch der Positivenanteil in allen bis­he­ri­gen Untersuchungen – reprä­sen­ta­tiv oder nicht – erreicht trotz rela­tiv unspe­zi­fi­scher Tests oder bei Kontrollen durch Antikörperbestimmungen nie mehr als ein Fünftel der Population. Das kann dar­an lie­gen, dass es unser Immunsystem schafft, die Viren schon lokal auf der Schleimhaut zu brem­sen, sodass Antiköper im Blut gar nicht nach­weis­bar wer­den und dass es eine brei­te Kreuzimmunität in unse­rem zel­lu­lä­ren Immungedächtnis gibt (T‑Lymphozyten).

Das scheint für die fle­xi­blen Coronaviren genug, um jedes Jahr in neu­em Kostüm wie­der ein wenig dabei zu sein.“

Wodarg ergänz­te im August 2020: „Inzwischen wur­de in meh­re­ren Studien durch Untersuchung von Blutkonserven fest­ge­stellt, dass bei ca 80% der Spender eine zel­lu­lä­re Kreuzimmunität (T‑Lymphozyten) vor­han­den war, die gegen vie­le unter­schied­li­che Varianten von Coronaviren schützt.“ Das war also noch vor der beding­ten bzw. Notfall-Zulassung der Impfstoffe bzw. „Impfstoffe“ bekannt, die uns trotz die­ses Wissens über die Zwecklegende des „neu­en Virus“ ange­dreht wurden.