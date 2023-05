Im bri­ti­schen Wissenschaftsjournal Nature erschien vor kur­zem der Artikel „Risk assess­ment of reti­nal vas­cu­lar occlu­si­on after COVID-19 vac­ci­na­ti­on“ mit einer Untersuchung an 1,5 Millionen Patienten in Taiwan: „Ziel die­ser Studie war es, fest­zu­stel­len, ob COVID-19-Impfstoffe mit einem erhöh­ten Risiko für einen Gefäßverschluss in der Netzhaut ver­bun­den sind, und das Bewusstsein für die Wahrscheinlichkeit von Netzhautgefäßereignissen auf­grund eines erhöh­ten throm­bo­ti­schen Entzündungszustands im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen zu schär­fen.“ Elke Bodderas schrieb aus die­sem Anlass über eine „Impfnebenwirkung, die es in sich hat“.

„Damit ist seit ein paar Tagen wis­sen­schafts­öf­fent­lich, dass sich die Zahl der Mikro-Thrombosen, also der Gefäßverschlüsse oder ‚Mini-Schlaganfälle‘ im Auge bei Geimpften ver­dop­pelt hat. Die Untersuchung stellt klar: Zwei Jahre nach der Impfung darf sich nie­mand in Sicherheit wie­gen, auch dann kann es noch zu einem sol­chen Vorfall kommen.

Eines die­ser klei­nen Blutgerinnsel im Auge kann Erblindung bedeu­ten, und die Chancen dazu sind beträcht­lich. Wie beim Herz- oder Schlaganfall hilft nur unver­züg­li­che Behandlung, um gleich­sam mit einem blau­en Auge davon­zu­kom­men. Außer im Auge fin­den Mikro-Thrombosen über­all im Körper eine Gelegenheit, sich quer­zu­le­gen, und wir kön­nen befürch­ten: Davon wer­den wir mög­li­cher­wei­se noch eini­ges hören.

Dass die win­zi­gen ‚Infarkte‘ in der Retina ein Frühindikator für Schlaganfälle, Herzinfarkte oder die koro­na­re Herzkrankheit sein kön­nen, gilt seit etwa 20 Jahren als Stand der Forschung. […]

Impfstoffe kön­nen die Blutgerinnung ver­än­dern, und nicht erst seit ges­tern gilt die Netzhaut als Frühwarnsystem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die jetzt ent­deck­ten Mikro-Thrombosen im Auge bei Geimpften sind mit einer Rate von 1:200.000 zwar eine sel­te­ne Nebenwirkung, deu­ten aber auf eine hohe Dunkelziffer unbe­merk­ter klei­ner Gefäßverschlüsse hin. Viele rät­sel­haf­te, auch neu­ro­lo­gi­sche Nebenwirkungen, von denen Geimpfte berich­ten, könn­ten dar­auf beruhen.“

Und das ist die gute Nachricht: „Mit kon­se­quen­ter Behandlung kann in vie­len Fällen das Sehen deut­lich ver­bes­sert und erhal­ten wer­den.“ Noch bes­ser ist zei­ti­ges Eingreifen vor dem Beginn star­ker Beschwerden, was nach die­sen Informationen hof­fent­lich viel­fach geschieht.