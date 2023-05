„Die Lockdowns haben die Pandemie beschleunigt“

Die Bayerische Staatszeitung läßt den Lungenfachartzt Dieter Köhler „über töd­li­che Irrtümer in der Pandemie, nutz­lo­se Corona-Maßnahmen und den man­geln­den Mut der Ärzteschaft, Fehlurteilen zu wider­spre­chen“ in einem Interview zu Wort kom­men. Er ist wie sein Kollege Klaus Voshaar Mitglied im Verein „Sokrates – ein Forum kri­ti­scher Rationalisten“, war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und 15 Jahre Sachverständiger für das Bundesgesundheitsamt.

Der Wahlspruch des Vereins lau­tet: „‚Ich weiß, dass ich nicht weiß oder viel­leicht habe ich Unrecht‘ Quelle: Sokrates und K. R. Popper“. So kommt man viel­leicht weiter.

„BSZ: Herr Köhler, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den inter­na­tio­na­len Corona-Gesundheitsnotstand kürz­lich auf­ge­ho­ben. Eine rich­ti­ge Entscheidung?

Dieter Köhler: Ja, es wur­de wirk­lich Zeit. Die WHO hat zu Beginn der Pandemie so getan, als bre­che die Welt zusam­men. Dabei gibt es schon seit Jahrzehnten Pandemiekonzepte – ich habe 2005 sel­ber eines geschrie­ben. Die hat nur kei­ner der Entscheidungsträger gele­sen. Besonders ver­sagt hat die WHO bei ihrer Leitlinie zur Beatmung. Durch die stra­te­gi­sche Frühintubation (inva­si­ve Beatmung, Anmerkung d. Red.) sind vor allem in Industrieländern über 100 000 Menschen unnö­tig gestor­ben. Das Paper dazu war schwer zu ver­öf­fent­li­chen, weil vie­le Intensivstationen es immer so gemacht haben, obwohl es kei­ne patho­phy­sio­lo­gi­sche Grundlage dafür gibt. Zudem sind die Erlöse ungleich höher.

BSZ: Ihr Verein Sokrates, der sich ein Forum kri­ti­scher Rationalisten nennt, hat ein Papier zu den Lehren aus der Pandemie ver­öf­fent­licht. Was war in den letz­ten drei Jahren der größ­te Fehler?

Köhler: Der Versuch, Infektionen zu ver­hin­dern. Weil es uns irgend­wann sowie­so alle erwischt. Deswegen war auch die poli­ti­sche 2G- und 3G-Vorgabe weder immu­no­lo­gisch noch epi­de­mio­lo­gisch sinn­voll. Stattdessen hät­te man dar­an arbei­ten sol­len, die Viruslast zu redu­zie­ren – zum Beispiel mit einer kon­se­quen­te­ren Maskenbenutzung in Innenräumen, wie im Restaurant. Denn die Todesrate hängt davon ab, wie vie­le Viren eine Person pro Zeiteinheit abbe­kommt. Die Quarantänemaßnahmen waren des­halb sinn­los, weil das Virus bei man­chen Menschen wie bei Herpes dau­er­haft im Körper bleibt.

BSZ: Wie bewer­ten Sie rück­bli­ckend Maskenpflicht und Impfung?

Köhler: Die Maskenpflicht im Freien war Unsinn. […] Seit 2008 weiß man, dass abge­at­me­te Viren eben­so wie Zigarettenrauch über Stunden in der Luft blei­ben. Deswegen war auch die Kontaktnachverfolgung zum Scheitern ver­ur­teilt. Die Impfung hat durch­aus gehol­fen – aber nur die ers­te. Dazu gibt es nur weni­ge gute Studien, aus Deutschland schon gar nicht. Aber eine gute Kohortenuntersuchung aus Island zeigt, dass zwei­fach Geimpfte häu­fi­ger krank wer­den als ein­fach Geimpfte.

BSZ: Wie sinn­voll waren die Lockdowns?

Köhler: Am Anfang wuss­te nie­mand, wie gefähr­lich der Virus ist. Um her­aus­zu­fin­den, ob es sich dabei etwa um eine wirk­lich gefähr­li­che Mutation han­delt, war der ers­te Lockdown rich­tig – alle ande­ren nicht. Schon Mitte 2020 war klar, dass es kei­ne bun­des­wei­te Überfüllung der Kliniken und Intensivstationen geben wird. Nur dann wären Lockdown-Maßnahmen zur Verzögerung der Virusausbreitung gerecht­fer­tigt gewesen. [..]

BSZ: Hat Sie die Diskussion um die Impfpflicht gewun­dert? Es war doch klar, dass bei einem Atemwegsvirus eine Impfung nicht vor Weitergabe schützt.

Köhler: Ja! Was nicht ins Konzept passt, wur­de ein­fach aus­ge­blen­det. Die Killervariante, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach immer her­auf­be­schwo­ren hat, ist auch nie gekom­men. Was logisch war, weil Viren stän­dig mutie­ren und sich dabei dann fast immer abschwä­chen. Eine Mutation, die zu einer Pandemie führt, ist qua­si wie ein Lottogewinn für den Virus. Lauterbach ist wie Virologe Christian Drosten oder Kanzlerin Angela Merkel ein sehr ängst­li­cher Mensch und ver­wen­det wegen des Feinstaubs zum Beispiel nur elek­tro­ni­sche Kerzen.

BSZ: Lauterbach beton­te auch, die Impfung sei ‚neben­wir­kungs­frei‘. Letztes Jahr räum­te er ein, dass die Impfung doch schwe­re Nebenwirkungen haben kann. Auch Kitas und Schulen wur­den als Infektionstreiber gegei­ßelt. Wie erklä­ren Sie sich sol­che Fehlurteile?

Köhler: Lauterbach hat nie wis­sen­schaft­lich oder ärzt­lich gear­bei­tet. Seine Approbation erhielt er durch eine Gesetzesänderung, ohne jemals Kontakt mit Patienten zu haben. 2004 war die Pflicht ent­fal­len, dafür ein zwölf­mo­na­ti­ges Arzt-Praktikum nach­wei­sen zu müs­sen. Auch hat er sich nie wis­sen­schaft­lich habi­li­tiert. Seine Professur hat er mit der Leitung des Instituts für Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln bekom­men. Er hat auch nie eine ein­zi­ge rele­van­te Publikation als Erstautor ver­öf­fent­licht. Aus die­sem Grund kann er Literatur nicht rich­tig bewer­ten. Die man­geln­de Erfahrung mit Patienten merkt man an allen Ecken und Enden. Das gilt auch für die meis­ten Virologen, die nur im Labor arbeiten.

BSZ: Wieso haben wäh­rend der Pandemie nicht mehr Fachleute Kritik an Lauterbach geübt?

Köhler: Viele hat­ten Angst vor einem Karriereknick. […] Noch schlim­mer war aber, dass außer der Neuen Zürcher Zeitung und der Welt die gro­ßen Tageszeitungen sowie die öffent­lich-recht­li­chen Sender Kritik nicht zuge­las­sen haben. Die Selbstzensur klu­ger Journalistinnen und Journalisten hat den Entscheidungsträgern in der Pandemie in den Regierungen in die Karten gespielt. Und die Parteien haben ihre Meinung zumeist dem aktu­el­len Trend angepasst.

BSZ: Was war mit den Corona-Expertenräten in Bund und Ländern? Diese soll­ten die Politik doch fach­lich beraten.

Köhler: Es wur­den die Experten genom­men, die ins System passten. […]

BSZ: Was darf Ihrer Meinung nach bei künf­ti­gen Pandemien nie wie­der passieren?

Köhler: Es müs­sen die hys­te­ri­schen Reaktionen abge­bremst, ein Lockdown drei­mal über­legt und die Herdenimmunität zuge­las­sen wer­den, ohne den Individualschutz außer Acht zu las­sen. Dazu gehört, Masken im Restaurant wirk­lich nur zum Essen oder Trinken abzu­neh­men. Die 2‑Meter-Abstandsregel kommt aus der Tuberkulose-Zeit und ist für Corona völ­lig unge­eig­net. Jeder soll das Virus bekom­men, aber eben nicht zu vie­le Viren auf ein­mal. Viele Probleme ent­pup­pen sich dann als Scheinprobleme.

BSZ: Psychosoziale Aspekte spiel­ten bei den Corona-Maßnahmen in den letz­ten drei Jahren kaum eine Rolle. Bräuchte man bei einer neu­en Pandemie mehr Expertise aus der Soziologie oder Epidemiologie?

Köhler: Man braucht vor allem klu­ge Köpfe, die dis­kurs­fä­hig und boden­stän­dig sind. Viele Virologen wuss­ten zum Beispiel nicht ein­mal, dass sich die Pandemie über die klei­nen abge­at­me­ten Aerosole ver­brei­tet. Das habe ich auch in per­sön­li­chen Gesprächen mit Virologen erlebt. Das hat mich etwas ent­setzt. Sie dach­ten, das Virus ver­brei­tet sich über die Hände und den Husten, wes­halb über­all Desinfektionsmittel herumstanden. […]

BSZ: Wer Husten hat­te, trau­te sich nicht mehr aus dem Haus.

Köhler: Ja, hus­ten­de Menschen wur­den sofort gemie­den bezie­hungs­wei­se zogen sich zurück, da sie in der Pandemie qua­si wie Aussätzige behan­delt wur­den. Es war ein schwe­rer Fehler der Hygieniker, den rele­van­ten Ausbreitungsmechanismus nicht erkannt zu haben, obwohl das von der Influenza etwa seit 2008, auch abge­si­chert in Tierexperimenten, publi­ziert war.

BSZ: Müssten sich Politik und Wissenschaft für man­che Entscheidungen entschuldigen?

Köhler: Unbedingt. Viele müss­ten in Sack und Asche gehen und sagen: ‚Wir haben uns geirrt.‘ Aber das wird nicht passieren.“