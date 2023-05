Invasive Beatmung bei C19 und SARS

Die WELT-Journalistin Elke Bodderas führ­te ein Interview mit dem Lungenfacharzt Thomas Voshaar, der sich in den letz­ten drei Jahren mehr­fach mit Kritik zu Wort gemel­det hat (z.B. 2022 Naht das Pandemie-Ende? Interview mit Thomas Voshaar, Lungenklinik Moers und 2023 Welche Lehren Thomas Voshaar aus Corona zieht). Kritisiert hat er von Anfang an den exzes­si­ve Gebrauch der inva­si­ven Beatmung bei C19-Patienten, um den es auch in die­sem Interview geht.

„WELT: In der Pandemie galt die Lungenmaschine als letz­te Rettung. Jetzt stellt sich her­aus, dass sie das Gegenteil gewe­sen sein könn­te, der letz­te Todesstoß in vie­len Fällen. Kann man das so sagen?

Thomas Voshaar: Das ist schon sehr dras­tisch aus­ge­drückt, aber, ja. In Deutschland hat die inva­si­ve Beatmung zu unnö­ti­gen Todesfällen geführt. Andere Länder zwei­fel­ten schon Ende März, Anfang April 2020 am Sinn der inva­si­ven Beatmung. In Deutschland stieg man zur sel­ben Zeit in die stra­te­gi­sche Maschinen-Beatmung erst rich­tig ein. Der Grund war vor allem eine Empfehlung der WHO, Erkrankte mög­lichst früh zu intu­bie­ren. So stand das dann auch in offi­zi­el­len Leitlinien …

WELT: … die dazu anhiel­ten, schwerst betrof­fe­ne Covid-Patienten in Narkose zu legen und über einen Luftröhrenschlauch zu beatmen.

Voshaar: Oder an die ECMO, die künst­li­che Lunge, anzuschließen. […].

Nach einem Vortrag in einer deut­schen Großstadt stand eine Oberärztin auf und sag­te: ‚Herr Voshaar, jetzt erzäh­le ich Ihnen ein­mal, wie das bei uns ablief. Unsere Intubationskapazitäten waren voll, und wir ent­schie­den in unse­rer Ärzterunde: Den 80-Jährigen legen wir nicht an die Maschine. Die kriegt der 54-Jährige, der hat die bes­se­ren Chancen.‘ […]

Aber dann beschrieb die Oberärztin, was danach geschah, wie sich mor­gens in den Frühbesprechungen regel­mä­ßig her­aus­stell­te, dass alte Hochrisikopatienten, die nur etwas Sauerstoff bekom­men hat­ten, am Morgen immer noch leb­ten. Das sah bei den Intensivpatienten anders aus. Da hat­te die vol­le Macht der Gerätemedizin am sel­ben Morgen regel­mä­ßig einen Toten hinterlassen.

WELT: […] Warum hat Deutschland nicht reagiert?

Voshaar: Weil es die ‚S3-Leitlinie zur sta­tio­nä­ren Therapie von Patienten mit Covid-19‘ gab. Sie wur­de zwar bis heu­te mehr­fach über­ar­bei­tet, aber noch im Dezember 2020 hielt sie fest, dass die „inva­si­ve Beatmung ein wich­ti­ges Element“ in der Behandlung von schwer­kran­ken Covid-Patienten sei. […]

WELT: Die Verfasser die­ser Leitlinie, dar­un­ter auch der Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, erken­nen die Beatmungs-Sterblichkeit inzwi­schen an. Sie erklä­ren sie so: Viele Krankenhäuser hät­ten ECMO gehabt, aber nicht die Kompetenz dafür.

Voshaar: Eine star­ke Behauptung. Aber sie löst nicht das Problem, dass in Deutschland zu häu­fig künst­lich beatmet wird. Fakt ist: Bei der ECMO han­delt es sich um ein Gerät, das die Funktion der Lunge vor­über­ge­hend über­nimmt. Danach soll­te sich die Lunge von allein erho­len. Oder es soll­te ein Transplantat in Aussicht ste­hen oder ein Medikament, das Heilung ver­spricht. Bei jedem ein­zel­nen Patienten muss die Frage lau­ten: Ist damit etwas gewon­nen, trotz der schwe­ren ECMO-Nebenwirkungen? Oder macht man die Therapie, nur um etwas getan zu haben?

WELT: In der Pandemie stan­den die Ärzte am Patientenbett und jeder hat­te eine ande­re Meinung. Stimmt der Eindruck?

Voshaar: Das Verrückte war, dass bei Covid-19 von vorn­her­ein die Entscheidung zur Beatmung fest­stand. Das kam plötz­lich so auf. Erst die WHO, kurz danach berühm­te Anästhesisten und die gro­ßen Wissenschaftsidole der Beatmung sag­ten zu Anfang, schaut euch die Röntgenbilder an, da han­delt es sich um aku­tes Lungenversagen, die müs­sen künst­lich beatmet wer­den. Wissenschaftliche Belege dafür gab es dafür nicht.

WELT: Sie haben zusam­men mit ande­ren Lungenärzten jetzt eine wis­sen­schaft­li­che Arbeit ver­öf­fent­licht, in der sie die Zahl der unnö­ti­gen Beatmungen und auch Todesfälle schät­zen. Sie gehen von bis zu 20.000 Beatmungsopfern in Deutschland wäh­rend der Pandemie aus, die nicht hät­ten ster­ben müs­sen. Wie sicher ist die­se Zahl?

Voshaar: Wenn es auf deut­schen Intensivstationen eine Sterblichkeit von durch­schnitt­lich 50 Prozent gab, die Sterblichkeit bei nicht­in­va­si­ver Behandlung aber bei 10 Prozent lag, dann kommt man auf rund 20.000. Das ist sehr grob gerech­net und ver­mut­lich zu niedrig. […]

WELT: Künstliche Beatmung wird in Deutschland sehr gut bezahlt. Die deut­schen Kliniken sind unter Druck. Spielte Geld eine Rolle?

Voshaar: Finanzielle Fehlanreize spie­len natür­lich eine Rolle. Es gibt für inva­si­ve Beatmung rich­tig viel Geld. Die sta­tio­nä­ren Behandlungskosten lie­gen durch­schnitt­lich bei 5000 Euro, maschi­nel­le Intensivbeatmung kann dage­gen mit 38.500 Euro abge­rech­net wer­den, im Einzelfall sogar mit 70.000 Euro. Das ist etwa sie­ben- bis zehn­mal mehr, als die scho­nen­de Behandlung mit Sauerstoff über die Maske. Doch auch Gewohnheit spielt eine Rolle, sie ver­leiht ein trü­ge­ri­sches Sicherheitsgefühl. […] Viele Studien zei­gen sehr klar, dass die Intubation die Todesrate um das 5- bis 6‑fache erhöht, bei glei­chem Schweregrad. Die Pandemie hat das noch ein­mal bestätigt.“

Bereits bei SARS 2003 gab es die­sen exzes­si­ven Gebrauch der inva­si­ven Beatmung und die Schädigung der Patienten, wie David Crowe in sei­nem Buch SARS – Steroid- und Ribavirin-Skandal schrieb:

„Viele Menschen mit SARS hat­ten Schwierigkeiten beim Atmen, ein Problem, das sich mit fort­schrei­ten­der Behandlung oft ver­schlim­mer­te. Der dann erfor­der­li­che zusätz­li­che Sauerstoff konn­te ent­we­der inva­siv durch Schläuche, die durch die Nase des Patienten in die Atemwege ein­ge­führt wur­den, oder nicht-inva­siv, nor­ma­ler­wei­se durch eine Maske über Mund und Nase, die an einen Sauerstofftank ange­schlos­sen war, bereit­ge­stellt wer­den. Wenn sich der Zustand wei­ter ver­schlech­tert, kann eine Intubation durch­ge­führt wer­den. Dabei han­delt es sich um einen Luftröhrenschnitt, ein Loch im Rachen, durch das Sauerstoff gepumpt wird.

Während mehr als 90 Prozent der SARS-Patienten in Hongkong inva­siv beatmet wur­den und sich nur ein Krankenhaus für eine nicht-inva­si­ve Beatmung ent­schied, kamen die Ärzte spä­ter zu dem Schluss:

»Im Vergleich zur inva­si­ven mecha­ni­schen Beatmung schien die nicht-inva­si­ve Beatmung als anfäng­li­che Beatmungsunterstützung bei aku­tem respi­ra­to­ri­schem Versagen und Vorliegen eines schwe­ren aku­ten respi­ra­to­ri­schen Syndroms mit einem gerin­ge­ren Intubationsbedarf und einer gerin­ge­ren Sterblichkeit asso­zi­iert zu sein…weder Patienten noch [Gesundheitspersonal] wäre damit gedient, wenn Intubation und [inva­si­ve mecha­ni­sche Beatmung] als ein­zi­ge Art der Beatmungsunterstützung bei SARS befür­wor­tet blieben…Da es bei die­ser Krankheit kei­ne spe­zi­fi­sche Therapie gibt, kann die früh­zei­ti­ge Anwendung der [nicht-inva­si­ven Beatmung] eine siche­re und effek­ti­ve Unterstützung bei [aku­tem Atemversagen] bie­ten, wäh­rend man dar­auf war­tet, dass die Krankheit spon­tan abklingt oder auf eine immun­mo­du­la­to­ri­sche Therapie anspricht.«

So war es nicht nur in Hongkong, auch japa­ni­sche Mediziner fan­den her­aus: »Die nicht-inva­si­ve Überdruckbeatmung wur­de in vie­len chi­ne­si­schen Krankenhäusern häu­fig ein­ge­setzt und konn­te bei bis zu zwei Dritteln der SARS-Patienten mit Verschlechterung die Notwendigkeit einer Intubation und inva­si­ven Beatmung abwenden.«

Einer der Gründe für den Einsatz der inva­si­ven Beatmung ist, dass sie das Gesundheitspersonal vor dem Atem der Patienten mit dem ver­meint­lich hoch­in­fek­tiö­sen Virus schützt. Die Angst war groß, aber im Nachhinein wur­de fest­ge­stellt, dass das Risiko recht gering war. Im Bericht über die Beatmung in Hongkong fand sich kein ein­zi­ger Fall einer Übertragung auf einen Mitarbeiter des Gesundheitswesens auf­grund des Einsatzes der nicht-inva­si­ven Beatmung.

Der Verdacht liegt nahe, dass der grö­ße­re Erfolg der nicht-inva­si­ven Beatmung ledig­lich ein Artefakt war, weil die­se Menschen bei der Aufnahme weni­ger krank waren. Das eine Krankenhaus in Hongkong, das nur nicht-inva­si­ve Beatmung ein­setz­te, berich­te­te jedoch auch, dass sei­ne Patienten bei zwei Messgrößen, dem Milchsäuregehalt im Blut und den Röntgenbefunden, zum Zeitpunkt der Aufnahme schwe­rer erkrankt waren als die Patienten in Krankenhäusern, die inva­si­ve Beatmung ein­setz­ten. Das Pflegepersonal war nicht nur nicht gefähr­det, son­dern den Patienten in die­sem Krankenhaus ging es auch bes­ser, obwohl sie zu Beginn in einem schlech­te­ren Zustand waren.

Eine kana­di­sche Studie über SARS-Opfer, die deren Genesung bis zu einem Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus unter­such­te, berich­te­te: »Alle SARS-Überlebenden, die mecha­nisch beatmet wur­den, berich­te­ten über Muskelschwund und Schwäche zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus.« Bei eini­gen Patienten fan­den die Forscher auch ande­re Komplikationen.“

Damals wie ver­mut­lich auch jetzt führ­te neben den von Voshaar genann­ten Gründen auch die Angst vor einem angeb­lich hoch­ge­fähr­li­chen Virus dazu, die inva­si­ve Beatmung der­ma­ßen häu­fig ein­zu­set­zen, mit jeweils ent­spre­chen­den Schäden an Leib und Leben der Patienten. Da SARS nicht auf­ge­ar­bei­tet wur­de, wur­den 17 Jahre spä­ter besin­nungs­los genau die­sel­ben Fehler gemacht, zu denen außer­dem eine schäd­li­che bis töd­li­che Medikation gehör­te. Man hät­te das alles also schon lan­ge wis­sen kön­nen und müssen.