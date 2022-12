Sie planspielen weiter. 2025 kommt die nächste "Pandemie"

Das "Grand Challenges Annual Meeting" der Gates-Stiftung fand im Oktober 2022 in Brüssel statt und alle, alle waren mit im Spiel.

Weitere offi­zi­el­le Beiträge gibt es hier. Unter ande­rem mit Auftritten von Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und "Johanna Hanefeld (Director & Head Of Department; Centre for International Health Protection (ZIG) at Robert Koch Institute, London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom)" – zu ihr unten mehr.

»About Grand Challenges

… Im Jahr 2003 star­te­te die Bill & Melinda Gates Foundation die Initiative Grand Challenges in Global Health. Diese Initiative kon­zen­trier­te sich zunächst auf 14 gro­ße wis­sen­schaft­li­che Herausforderungen und ver­gab 44 Zuschüsse in Höhe von ins­ge­samt über 450 Millionen Dollar für Forschungsprojekte und ein zusätz­li­ches unter­stüt­zen­des Projekt, das sich mit ethi­schen, sozia­len und kul­tu­rel­len Fragen im Rahmen der Initiative befass­te. Das ers­te Jahrzehnt des Fortschritts brach­te ver­schie­de­ne Arten von Auswirkungen mit sich, und es wer­den wei­ter­hin neue Herausforderungen in Angriff genom­men. 2007 rief die Gates Foundation die Grand Challenges Explorations ins Leben, um mehr Innovatoren auf der gan­zen Welt durch 100.000 Dollar Starthilfen für eine Reihe von Herausforderungen schnel­ler zu gewin­nen. Die Entwicklung der ers­ten Projekte in den ers­ten zehn Jahren hat bestä­tigt, dass groß­ar­ti­ge Ideen von über­all her kommen.

Im Jahr 2021 star­te­te die Gates Foundation den "Grand Challenges Global Call-to-Action", um auf den Lehren aus der COVID-19-Pandemie auf­zu­bau­en und weg­wei­sen­de wis­sen­schaft­li­che Projekte zu finan­zie­ren, die gemein­sam hoch­prio­ri­tä­re glo­ba­le Gesundheitsziele vor­an­trei­ben und gleich­zei­tig ein lokal geführ­tes Forschungs- und Entwicklungsökosystem mit einem aus­ge­wo­ge­nen Anteil an Forscherinnen unter­stüt­zen und erwei­tern. Durch einen lang­fris­ti­gen Ansatz, der trans­for­ma­ti­ve Partnerschaften ermög­licht, wird sie in Plattformen inves­tie­ren, die die loka­len Institutionen, die Innovatoren aus­bil­den und ver­net­zen, mit­ein­an­der ver­bin­den, und sie wird die Menschen vor Ort, die glo­ba­le Gesundheitsprogramme mit­ge­stal­ten und umset­zen, direkt unter­stüt­zen, unter ande­rem durch das Calestous Juma Science Leadership Fellowship in Afrika…

Das Grand Challenges Annual Meeting, das in den ers­ten 15 Jahren in 11 Ländern statt­fand, bringt jedes Jahr Mitglieder des Netzwerks von Partnern aus der Grand Challenges-Familie und dar­über hin­aus zusam­men, um die Zusammenarbeit zu för­dern und zu ver­su­chen, die Dynamik zu ver­stär­ken und die Wirkung zu beschleunigen…«

»Bill & Melinda Gates Foundation kündigt neue Initiativen zur Unterstützung lokal geführter F&E für globale Gesundheit und Gender an: Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen

Brüssel, 24. Oktober 2002… Im Mittelpunkt des dies­jäh­ri­gen Treffens ste­hen die Lehren aus der COVID-19-Pandemie, die den Bedarf an hoch­wirk­sa­men F&E‑Plattformen, Partnerschaften und poli­ti­schen Maßnahmen deut­lich gemacht hat, die die Kluft zwi­schen Innovation und gleich­be­rech­tig­tem Zugang wirk­sam über­brü­cken. Die Tagung bringt Forscher aus der gan­zen Welt zusam­men, um ihre Arbeit aus­zu­tau­schen, sich über die neu­es­ten Fortschritte im Gesundheitsbereich zu infor­mie­ren und mit ande­ren Forschern zusammenzuarbeiten…

Im Rahmen des "Grand Challenges Global Call to Action", einer 10-Jahres-Initiative, die auf dem letzt­jäh­ri­gen Treffen ange­kün­digt wur­de, um sicher­zu­stel­len, dass Wissenschaftler und Institutionen in Ländern mit nied­ri­gem und mitt­le­rem Einkommen (LMIC) eine zen­tra­le Rolle bei der Gestaltung der glo­ba­len F&E‑Agenda spie­len, kün­dig­te die Stiftung zwei neue Grand Challenges-Initiativen an:

Genomische Überwachung von Krankheitserregern und Immunologie in Asien : Dies ist eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von Forschern in Süd- und Südostasien, um ein geno­mi­sches Überwachungsprogramm zu ent­wi­ckeln und zu pilo­tie­ren oder Kapazitäten für die Immunologie und Immunsequenzierung von SARS-CoV‑2 zu ent­wi­ckeln, um Informationen über die Reaktion auf die Epidemie zu erhal­ten. Für jedes Projekt ste­hen bis zu 300.000 USD pro Jahr für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren zur Verfügung, wobei Projekte, die sich auf die Entdeckung mono­k­lo­na­ler Antikörper kon­zen­trie­ren, zusätz­lich geför­dert wer­den können. Aufbau von Datenmodellierungskapazitäten für die Geschlechtergleichstellung : Dies ist eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen von Forschern in Ländern mit nied­ri­gem und mitt­le­rem Einkommen für Projekte, die dar­auf abzie­len, Ungleichheiten und Lücken zu besei­ti­gen, die Frauen und Mädchen im Gesundheitsbereich betref­fen. Der Schwerpunkt die­ser Initiative liegt auf inno­va­ti­ven Modellierungsansätzen, die die Gleichstellung der Geschlechter för­dern. Jedes Projekt wird über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren mit bis zu 500.000 $ gefördert.



… In Zusammenarbeit mit der Chan Zuckerberg Initiative (CZI) wird die Stiftung außer­dem Zuschüsse für Forscher bereit­stel­len, die neu auf­tre­ten­de Krankheitserreger in LMICs unter­su­chen und auf­spü­ren. Die Forscher erhal­ten jeweils bis zu 200.000 US-Dollar für bis zu zwei Jahre sowie ope­ra­ti­ve Unterstützung und tech­ni­sche Schulungen durch den Chan Zuckerberg Biohub (CZ Biohub). Diese Finanzierungszusage baut auf einer Partnerschaft zwi­schen der Stiftung, CZI und dem CZ Biohub aus dem Jahr 2018 auf, die sich auf den Aufbau von Metagenomik-Kapazitäten in LMICs durch eine Global Grand Challenges-Initiative konzentriert.

Die Jahrestagung 2022 der Grand Challenges in Brüssel wird von Global Grand Challenges und der Europäischen Kommission aus­ge­rich­tet und von Grand Challenges Canada, USAID, Wellcome und der Bill & Melinda Gates Foundation mitfinanziert.

An der zwei­tä­gi­gen Veranstaltung neh­men Dutzende von Führungspersönlichkeiten aus dem Bereich der glo­ba­len Gesundheitsinnovation sowie füh­ren­de Vertreter der Gates Foundation teil, dar­un­ter Bill Gates (Ko-Vorsitzender und Treuhänder), Anita Zaidi und Trevor Mundel (Präsident der Global Health Division). Die Plenarsitzungen wer­den kurz nach dem Treffen unter grand​chal​len​ges​.org/​a​n​n​u​a​l​-​m​e​e​t​ing veröffentlicht.

Über Grand Challenges

Die Bill & Melinda Gates Foundation hat erkannt, dass die drin­gends­ten Herausforderungen in den Bereichen glo­ba­le Gesundheit und Entwicklung nur gelöst wer­den kön­nen, wenn mehr der klügs­ten Köpfe der Welt an ihnen arbei­ten. Die Grand Challenges-Initiativen zie­len dar­auf ab, Innovatoren aus aller Welt für die Lösung die­ser Herausforderungen zu gewin­nen. Die Grand Challenges-Initiativen eint, dass sie den Schwerpunkt auf die Förderung von Innovationen legen, die Forschung dort­hin len­ken, wo sie die größ­te Wirkung erzielt, und den Bedürftigsten hel­fen. Weitere Informationen fin­den Sie unter grand​chal​len​ges​.org…«

Was das bedeu­tet, haben wir in den letz­ten Jahren erfah­ren müssen.

Johanna Hanefeld

Man könn­te Frau Hanefeld als lang­jäh­ri­ge Strippenzieherin bezeich­nen, die seit Jahren im Dienste von Stiftungen steht. Ausführlicher nach­zu­le­sen im Beitrag von Illa aus dem November 2020:

