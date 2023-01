Aus dem "Kommunikationshandbuch Vakzin-Krise" der WHO

»ABSTRACT

Dieses Handbuch wur­de ent­wi­ckelt, um Länder bei der wirk­sa­men Reaktion auf Ereignisse zu unter­stüt­zen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in Impfstoffe und die Behörden, die sie bereit­stel­len, unter­gra­ben können.

Darüber hin­aus befasst sich ein klei­ner Teil des Handbuchs mit der best­mög­li­chen Vorbereitung auf eine mög­li­che Krise und bie­tet eini­ge Einblicke in die Durchführung von Bewertungen nach einer Krise. Für die Reaktionsphase wird eine schritt­wei­se Anleitung zum Umgang mit den Kommunikationsaspekten einer Impfstoffkrise gege­ben…«

Dank an Kirgisistan und Usbekistan

»Besonderer Dank gilt den WHO-Länderbüros und den Mitarbeitern der Immunisierungsprogramme in Kirgisistan und Usbekistan, die an zahl­rei­chen regio­na­len und lan­des­in­ter­nen Workshops zur Kommunikation über die Sicherheit von Impfstoffen und zur Einführung neu­er Impfstoffe mit­ge­wirkt und dazu bei­getra­gen haben, die­ses Handbuch an die Bedürfnisse des Landes anzupassen.



Das Handbuch wur­de vom Programm "Durch Impfung ver­meid­ba­re Krankheiten und Immunisierung" des WHO-Regionalbüros für Europa ent­wi­ckelt…«

Ungenutzte Ratschläge

In dem Papier wer­den ver­schie­de­ne Ratschläge gege­ben. Von den nach­ste­hen­den wur­de kein ein­zi­ger befolgt:

»Wichtigste Grundsätze für die Vorbereitung von Nachrichten:

SEIEN SIE AKKURAT. Nennen Sie Fakten, Beweise und Daten.

SEIEN SIE AUFRICHTIG. Versuchen Sie nicht, Fakten zu verschleiern.

SEIEN SIE EINFACH. Verwenden Sie eine kla­re, nicht-tech­ni­sche Sprache und kei­ne Akronyme. Wenn Sie Fachsprache ver­wen­den, ach­ten Sie dar­auf, dass sie dem Verständnis der Zielgruppe entspricht.

UNTERSTREICHEN Sie den Wert der Impfung auf der Grundlage einer Risiko-Nutzen-Analyse.

Um das Vertrauen in Impfstoffe und die Behörden, die sie bereit­stel­len, auf­zu­bau­en und zu erhal­ten, ist ein regel­mä­ßi­ger Dialog mit der Bevölkerung uner­läss­lich. Die bidi­rek­tio­na­le Kommunikation über ver­trau­ens­wür­di­ge Kanäle und Plattformen (z. B. sozia­le Medien, Fernsehinterviews, Printmedien) ist ein wich­ti­ger ver­trau­ens­bil­den­der Mechanismus…«

Bidirektional war die Kommunikation zu kei­ner Zeit. Wie wären die fol­gen­den Behauptungen kom­pa­ti­bel zu den genann­ten Grundsätzen?

Die "Impfung" schützt zu 95%, 80%, 65%, 48%… "Geimpfte" sind nicht ansteckend Infiziert = erkrankt Es gibt kei­ne Nebenwirkungen Aber "asym­pto­ma­tisch" Erkrankte



AHA+L, 2G, 3G sind wohl doch eher zu ver­mei­den­de Akronyme.

VORBEREITUNG AUF IMPFSTOFFKRISEN. EINSCHÄTZUNG, WANN UND WIE KOMMUNIZIERT WERDEN SOLL

Für ver­schie­de­ne Gefahrenstufen wer­den Vorschläge unterbreitet.

Brenzlige Situationen (high impact) wer­den so beschrieben:

»HOHES WIRKUNGSPOTENZIAL

BEISPIELE: Todesfall nach einer Impfung (Ermittlungen lau­fen); Häufung klei­ne­rer AEFI; Ereignisse, die Kinder, älte­re Menschen, schwan­ge­re Frauen oder gefähr­de­te Gruppen betref­fen; Einführung eines neu­en Impfstoffs; Rückruf eines Impfstoffs; Aussetzung des Impfstoffs; Massenimpfkampagne; irre­füh­ren­de, aber wir­kungs­vol­le Geschichte/Publikation, die viel nega­ti­ve (sozia­le) Medienaufmerksamkeit erregt.



SOFORTIGE REAKTION: Befolgen Sie die in Phase 2: Krisenreaktion beschrie­be­nen Schritte.

Spezifische Fallbeispiele für jede Kategorie von Ereignissen sind in Anhang 1 aufgeführt…«

Fast alle beschrie­be­ne Beispiele gab es wäh­rend der "Impfkampagne" in der Realität. Zur genann­ten Phase 2 – Krisenreaktion – gehören:

Definition von Kommunikationszielen und ‑maß­nah­men



»Das Hauptziel soll­te dar­in bestehen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Impfung als lebens­ret­ten­de Gesundheitsmaßnahme zu erhal­ten oder wie­der­her­zu­stel­len…«

Erinnern wir uns an die Beispiele. Es ging um Todesfälle nach "Impfung", um "Ereignisse" in gefähr­de­ten Gruppen, um Rückrufe von "Impfstoffen". Hauptziel der Kommunikation ist dabei nicht etwa, die Ursachen zu ermit­teln und ggf. die Kampagne aus­zu­set­zen, bis sie geklärt sind. Im Gegenteil soll mit allen Mitteln die Erzählung der "Impfung als lebens­ret­ten­de Gesundheitsmaßnahme" auf­recht erhal­ten wer­den. Dummerweise kol­li­diert auch das mit den oben auf­ge­stell­ten Grundsätzen, eben­so dum­mer­wei­se ist man aber genau so verfahren.

Das fol­gen­de Beispiel macht das Vorgehen deutlich:

»BEISPIEL

Ein Säugling ist inner­halb von 24 Stunden nach der Impfung in einem ört­li­chen Gesundheitszentrum am plötz­li­chen Kindstod (SIDS) gestor­ben. Vorläufige Erkenntnisse deu­ten dar­auf hin, dass es kei­nen kau­sa­len Zusammenhang zwi­schen dem Tod und dem Impfstoff gibt.

ZIEL: Aufrechterhaltung (oder Wiederherstellung) des Vertrauens der Öffentlichkeit in den ver­ab­reich­ten Impfstoff und in das natio­na­le Immunisierungsprogramm, ein­schließ­lich des Gesundheitspersonals.



BESTIMMUNG DER ZU ERGREIFENDEN MASSNAHMEN: Mögliche Maßnahmen, die in die­sem Beispiel zu ergrei­fen sind, könn­ten die fol­gen­den sein:

Kommunikation über den Vorfall und so bald wie mög­lich über das Ergebnis der vor­läu­fi­gen Untersuchung zur Kausalitätsbewertung; Einrichtung einer 24-Stunden-Hotline zur Beantwortung von Fragen zur Sicherheit von Impfstoffen und zur Immunisierung.

Einbindung von Gemeindevertretern;

Zusammenarbeit mit den loka­len Medien;

Bereitstellung von Informationen über die all­ge­mei­ne Risiko-Nutzen-Skala für Impfungen und den jewei­li­gen Impfstoff in den ört­li­chen Gesundheitsstationen und Gemeindezentren.«



Für völ­lig undenk­bar wird gehal­ten, daß die vor­läu­fi­ge Erkenntnis (die gesetzt ist), "dass es kei­nen kau­sa­len Zusammenhang zwi­schen dem Tod und dem Impfstoff gibt" falsch sein könn­te. Das "Vertrauen der Öffentlichkeit in den ver­ab­reich­ten Impfstoff" darf auf kei­nen Fall in Frage gestellt werden.

Noch nicht ein­mal die fol­gen­den Phrasen gegen­über Geschädigten durch die "Impfung" wur­den in der Wirklichkeit ver­wen­det; sie wur­den im Gegenteil nicht ernstgenommen:

»Mögliche Meldungen im Zusammenhang mit verschiedenen potenziell folgenschweren Ereignissen



WENN SIE KEINE ODER NUR SEHR WENIGE INFORMATIONEN HABEN

Unser tiefs­tes Mitgefühl gilt den Betroffenen.



Wir set­zen alle ver­füg­ba­ren Ressourcen für die Untersuchung die­ses bedau­er­li­chen Vorfalls ein und tun unser Möglichstes, um die Ursache so schnell wie mög­lich zu finden.

Wir wer­den Sie auf dem Laufenden hal­ten und regel­mä­ßig Informationen über unse­re Website www.xxxxx.zz und die täg­li­chen Pressegespräche im Gesundheitsministerium zur Verfügung stellen.

WENN MEHR ÜBER DAS EREIGNIS BEKANNT IST

Unser tie­fes Mitgefühl gilt den Betroffenen.



Die Impfung ret­tet Leben und ver­hin­dert Leiden. Das Risiko schwe­rer Nebenwirkungen ist äußerst gering. Zu den leich­te­ren und häu­fi­ge­ren Nebenwirkungen, die auf­tre­ten kön­nen, gehö­ren leich­ter Hautausschlag und Fieber. Die Vorteile der Impfung über­wie­gen bei wei­tem das mini­ma­le Risiko eines schwe­ren uner­wünsch­ten Ereignisses nach der Impfung.



Ein Beispiel: Bei 1 von 1 000 000 Geimpften kann es zu einer schwe­ren all­er­gi­schen Reaktion (Anaphylaxie) kommen.



Der Impfstoff ist präqua­li­fi­ziert, das heißt, er wur­de von der WHO zuge­las­sen. Vor der Präqualifizierung wur­de er in kli­ni­schen und Feldversuchen ein­ge­hend getes­tet. Nach der Präqualifizierung inspi­ziert die WHO regel­mä­ßig die Produktionsanlagen, um die Einhaltung der guten Herstellungspraxis sicherzustellen.



Es ist wis­sen­schaft­lich erwie­sen, dass Kombinationsimpfstoffe Zeit und Geld spa­ren, da weni­ger Klinikbesuche erfor­der­lich sind, dass sie für das Kind weni­ger unan­ge­nehm sind, da weni­ger Injektionen erfor­der­lich sind, und dass sie die Wahrscheinlichkeit erhö­hen, dass das Kind alle Impfungen gemäß dem natio­na­len Impfplan erhält.



Trotz der hohen Durchimpfungsrate für [Name der durch Impfung ver­meid­ba­ren Krankheit ein­fü­gen] wer­den eini­ge Kinder immer noch nicht geimpft und sind somit wei­ter­hin gefährdet.



Unser Land hat alle not­wen­di­gen Schritte unter­nom­men, um einen künf­ti­gen Ausbruch von [Name der durch Impfung ver­meid­ba­ren Krankheit ein­fü­gen] zu ver­hin­dern, indem es eine Nachholimpfkampagne für [Name der durch Impfung ver­meid­ba­ren Krankheit ein­fü­gen] gestar­tet hat.«

Egal, was pas­siert, und unab­hän­gig von einer Analyse von Nebenwirkungen – das Paul-Ehrlich-Institut gibt mehr als 50.000 Verdachtsfälle schwer­wie­gen­der Nebenwirkungen zu (s. hier) – soll behaup­tet wer­den, Beschwerden sei­en sehr sel­ten. Sogar eine Rate für Anaphylaxien wird vor­ab genannt, unab­hän­gig von den kon­kre­ten "Impfstoffen".

Auf die­ses Dokument wur­de ich auf­merk­sam durch einen Tweet von @rosenbusch_ vom 10.1.23. Dort wer­den Abbildungen gezeigt, die in dem Text nicht ent­hal­ten sind. Es wird sie wohl geben, aber nicht in die­ser Quelle.