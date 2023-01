„China-Reisende nicht zu kontrollieren, wäre grob fahrlässig“

So warnt Ulf Dittmer vom Institut für Virologie an der Uniklinik Essen in einem Artikel auf faz​.net am 10.1.23. Der hart­lei­bi­ge Vakzinist ("Wir wis­sen, daß geimpf­te Personen eigent­lich nie­mals schwer an Omikron erkran­ken", mehr dazu s.u.) kommt in einem Interview zu Wort, in dem das "Londoner Datenunternehmens Airfinity" mit sei­nen aus­ge­wür­fel­ten "täg­lich mehr als 16.000 Corona-Toten" nicht feh­len darf. Dittmer gibt zwar zu, daß er kei­ne Informationen aus China besitzt, weiß aber:

»…Die Meldungen, dass die Erkrankungshäufigkeit nach dem Peak Anfang Dezember zurück­ge­gan­gen sei, stim­men defi­ni­tiv nicht. Die Chinesen haben ihr Meldesystem ver­än­dert, tes­ten weni­ger, und Ärzte müs­sen bei Todesfällen direkt nach­wei­sen, dass das Virus die Todesursache ist. In vie­len Fällen ist das unmöglich.«

Ist das nicht gera­de die Praxis, die bei uns seit fast drei Jahren mit locke­rer Hand aus­ge­übt wird? Und gilt die Regel "Weniger Tests, weni­ger Fälle" nicht auch im Rest der Welt? Perfiderweise erzählt die chi­ne­si­sche Führung den Menschen inzwi­schen genau das, was hier auch kom­mu­ni­ziert wird:

»Die Bevölkerung hat über fast drei Jahre ein­ge­trich­tert bekom­men, Covid-19 sei sehr gefähr­lich. Vor Ende der strik­ten Maßnahmen wur­de sie kurz dar­über infor­miert, dass die Omikron-Variante angeb­lich kaum schwe­re Krankheitsverläufe aus­lö­se. Dann wur­den über Nacht die Teststationen abge­baut, wei­te­re Informationen? Fehlanzeige.

China ist zwar welt­weit der größ­te Produzent von Corona-Schnelltests. Doch im eige­nen Land setz­ten die Verantwortlichen haupt­säch­lich auf die PCR-Untersuchung. Die bekommt man jetzt nur, wenn man sich krank in der Klinik vor­stellt und getes­tet wird.«

Wie kann man so unwis­sen­schaft­lich han­deln? Lediglich Menschen mit Symptomen wer­den getes­tet, und dann auch noch mit unse­rem "Goldstandard"?

Schwer gebeu­telt wird China, weil man dort nur die "im eige­nen Land ent­wi­ckel­ten und her­ge­stell­ten Totimpfstoffen" ver­wen­det und nicht unse­re guten mRNA-Produkte:

»Die Impfquote im Land beträgt zwar gut 90 Prozent. Sie wur­de jedoch mit Impfstoffen erzielt, die nur zu 60 bis 70 Prozent vor schwe­ren Verläufen schüt­zen und eine Infektion mit Omikron über­haupt nicht ver­hin­dern können.«

Er meint damit China…:

»Die Regierung for­dert vom Volk: „Ihr stellt uns nicht infra­ge!“ Bei Einhaltung die­ser Forderung bekommt das Volk eine Gegenleistung: „Dafür geht es euch finan­zi­ell und gesund­heit­lich von Jahr zu Jahr immer bes­ser.“ In den Jahren vor der Pandemie ist genau das ein­ge­tre­ten, das System war sta­bil. Während der schwe­ren Lockdowns dage­gen ging es der Bevölkerung nicht mehr immer nur bes­ser, es ging ihnen deut­lich schlech­ter. Die Leute durf­ten vie­les nicht mehr und frag­ten sich zuneh­mend: „Was macht die Regierung da eigent­lich?“ Die Unzufriedenheit war wegen der Einschränkungen und wirt­schaft­li­chen Probleme im Land schließ­lich riesig.«

Und noch einmal:

»Was mich total wun­dert, ist, dass die Regierung nicht bereits im letz­ten Sommer die Strategie ver­än­dert und die Maßnahmen her­un­ter­ge­fah­ren hat. Man hät­te RNA-Impfstoffe, genü­gend Medikamente beschaf­fen und Impfprogramme auf­set­zen können.«

Das gibt es nur dort

Einreisekontrollen und Isolierung sind für Dittmer nötig, denn:

»Rund 91 Prozent der Chinesen sind min­des­tens zwei­mal gegen Corona geimpft. Das ver­hin­dert aber kei­ne Infektion mit der Omikron-Variante. Es erzeugt den­noch einen gewis­sen Immundruck auf das Virus, das ver­sucht, sich nach der Ansteckung im Körper zu ver­meh­ren. Diesem Immundruck ver­sucht es mit­hil­fe von Mutationen zu ent­kom­men. Dadurch könn­ten neue Varianten entstehen.«

Das kann bei unse­ren 76,3% "Grundimmunisierten" nicht passieren.

Dittmer gehör­te neben Brink‑, Brock- und Meyer-Herrmann sowie dem Mitverfasser des "Schockpapiers" des Innenministeriums von 2020, Heinz Bude, im November 2021 zu den VerfasserInnen eines scharf­ma­che­ri­schen "Brandbriefs" (sie­he Wer sind die 35 Brandbriefstifter?).

