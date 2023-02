Obdachlose und Geflüchtete müssen noch immer Masken in Unterkünften tragen

»Pots­dam (dpa/bb) – In Bran­den­burg sol­len die rest­li­chen Coro­na-Beschrän­kun­gen des Lan­des nach den Plä­nen von Gesund­heits­mi­nis­te­rin Ursu­la Non­ne­ma­cher (Grü­ne) zum 1. März weg­fal­len. Vor dem Hin­ter­grund des vor­ge­zo­ge­nen Endes bun­des­wei­ter Coro­na-Regeln soll die Mas­ken­pflicht in Obdach­lo­sen­un­ter­künf­ten und Flücht­lings­ein­rich­tun­gen auf­ge­ho­ben wer­den, teil­te das Minis­te­ri­um am Frei­tag mit. Die Test­pflicht für nicht geimpf­te und nicht gene­se­ne Beschäf­tig­te in Flücht­lings­ein­rich­tun­gen, psych­ia­tri­schen Kli­ni­ken sowie in Jugend­hil­fe- und Senio­ren­hei­men soll eben­falls wegfallen…«

kran​ken​kas​sen​.de (17.2.23)



Nach­dem end­lich die Fol­ter­in­stru­men­te in den Alten- und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen weg­ge­fal­len sind, tobt sich Frau Non­ne­ma­cher an noch hilf­lo­se­ren Men­schen aus. Das Gere­de vom Schutz "vul­nerabler Grup­pen" hat­te sich bereits als blan­ker Zynis­mus ent­larvt, als die­se Per­so­nen oft schutz­los den "Impf­trupps" aus­ge­setzt waren. Sie­he auch Wie war das noch… mit dem "Aus­bruchs­ge­sche­hen" in Göttingen?