Oberster Richter im Staat New York kippt "Impfmandat"

»In einer bahn­bre­chen­den Entscheidung hat der Richter des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates New York (NYS), Gerard Neri, heu­te ent­schie­den, dass das COVID-19-Impfmandat für Beschäftigte im Gesundheitswesen nun "null, nich­tig und wir­kungs­los" ist. Das Gericht stell­te fest, dass das NYS Dept. of Health nicht befugt ist, ein sol­ches Mandat zu ertei­len, da die­se Befugnis der staat­li­chen Legislative vor­be­hal­ten ist. Darüber hin­aus befand das Gericht, dass das Mandat "will­kür­lich und will­kür­lich" sei, da COVID-19-Impfstoffe die Übertragung nicht stop­pen, was jede ratio­na­le Grundlage für ein Mandat zunich­te macht.

Children's Health Defense (CHD) finan­zier­te die­se Klage im Namen von Medical Professionals for Informed Consent (Medizinische Fachkräfte für eine infor­mier­te Zustimmung) und meh­re­ren ein­zel­nen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Sujata Gibson, die feder­füh­ren­de Anwältin, sag­te: "Dies ist ein gro­ßer Sieg für die Beschäftigten im New Yorker Gesundheitswesen, die seit mehr als einem Jahr ihrer Existenzgrundlage beraubt sind. Dies ist auch ein gro­ßer Sieg für alle New Yorker, die im gesam­ten Bundesstaat New York mit einem gefähr­li­chen und bei­spiel­lo­sen Mangel an Gesundheitspersonal kon­fron­tiert sind."

Die Präsidentin von CHD, Mary Holland, erklär­te: "Wir freu­en uns sehr über die­sen ent­schei­den­den Sieg gegen ein COVID-Impfmandat, da wir zu Recht fest­ge­stellt haben, dass ein sol­ches Mandat zum jet­zi­gen Zeitpunkt nach dem der­zei­ti­gen Kenntnisstand will­kür­lich ist. Wir hof­fen, dass die­se Entscheidung den Trend zur Aufhebung die­ser gefähr­li­chen und unge­recht­fer­tig­ten Impfstoffmandate im gan­zen Land fortsetzt."

Das Jahr 2023 hat für uns einen guten Start.«

child​rens​he​alth​de​fen​se​.org (13.1.23)