"Somit mußten wir erst mal die Zahlen steigen lassen, um überhaupt die Politik begründen zu können"

Weil der Mensch zu Ver­geß­lich­keit neigt, noch ein­mal ein Aus­schnitt aus may­brit ill­ner – 25.03.2021 – Panisch durch die drit­te Wel­le.

Lock­down, weil B.117 ist so viel anste­cken­der. Wir haben in Deutsch­land gute Model­lie­run­gen, vom Impe­ri­al Col­lege of Lon­don. Die sagen: Wir haben 500.000 Men­schen das Leben geret­tet. Ich kann doch nicht sagen, daß wir qua­si, also, äh, daß wir qua­si in die­se Situa­ti­on gestol­pert sind. Mal­lor­ca lügt, weil es gibt qua­si in Bra­si­li­en zwei Mutan­ten. Es gibt B1128 und dann gibt es B1128.1. P1 ist das Punkt 1. Vor­her war es klar, das war P1, und dann hieß es plötz­lich, das ist die Ursprungs­va­ri­an­te. Das heißt, da wird auch noch getrickst. Jetzt kommt noch mal ein schwe­res letz­tes Gefecht, und im Som­mer haben wir es dann geschafft.