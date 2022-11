Steinmeier hat Verständnis für Corona-Proteste, als Demokrat

https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2022/11/dw-steinmeier.mp4 Der Mann mit Demokratie-Expertise zu Guantanamo meint natürlich nicht die in Deutschland. Nur im Startbild wurde hier ein Wort hinzugefügt. Das Video ist unverändert das der Deutschen Welle auf Twitter vom 28.11.22. Über Steinmeiers Haltung zu Protesten im eigenen Land siehe:

Aus dem Beitrag Steinmeier zu Spaziergängen: Deutsche, wehrt Euch!:

Ausgegeben als "Gespräch zu Hass und Gewalt in der Pandemie" ruft Steinmeier am 24.1. dazu auf, daß eine "stille Mitte" "sich zu wehren" habe. Was Baerbock der Russe ist, ist Steinmeier der Maskenverweigerer. Beiden wird Gewalttätigkeit und Aggression vorgeworfen. Gegen den Einen muß sich die "westliche Wertegemeinschaft" verteidigen, gegen den Anderen die "demokratische schweigende Mehrheit". Der Eine hat schließlich die Krim annektiert, der Andere einen Tankstellenbeschäftigten ermordet.

So werden Gewaltakte aus ihren Zusammenhängen gerissen, und so wird über die selbst ausgeübte Gewalt geschwiegen. In beiden Fällen werden groteske Bedrohungsszenarien konstruiert, bei den Spaziergängen etwa so:

»Das Wort Spaziergang hat in den vergangenen Monaten seine Unschuld verloren. Hygiene-Regeln und Corona-Auflagen werden bewusst umgangen, Arztpraxen und Impfbusse auf Marktplätzen attackiert, die Wohnhäuser von Politikern – insbesondere Kommunalpolitikern – belagert, Polizeikräfte gezielt verletzt. Fackelträger und Morddrohungen machen Schlagzeilen.«

Das beschreibt so wenig das Geschehen auf den Spaziergängen und Demonstrationen wie die Phantasien über russische Angriffspläne die Lage an der ukrainischen Grenze*. Beides wird in Gang gesetzt, um Angst zu erzeugen. Beides setzt auf Provokation, um damit einen Vorwand zum Zuschlagen zu haben.

»Schulleiterinnen und Schulleiter wissen, wie bedrohlich es wird, wenn Reichsbürger Briefe schreiben und versuchen, schon die Jüngsten vom Impfen abzuhalten....

Ich zitiere einen Bürgermeister, aber es könnte ebenso eine Lehrerin, eine Ärztin oder ein Feuerwehrmann sein: "Wir sind zu Freiwild geworden. Wer tut etwas, um uns zu schützen?"«