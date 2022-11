Wie ein Kinderarzt durch eine Studie vorbeugen und Säuglinge experimentell "impfen"will, damit seine Praxis nicht überlastet wird

Über den Mann, der schon vor einem hal­ben Jahr Kinder unter Polizeischutz spritz­te, wur­de hier berich­tet in Netzwerktreffen der Rheinischen Post: Impfungen und gute Gespräche bei „MG ist IN“. Ich kom­me sei­ner Bitte auf face​book​.com vom 13.11.22 nach, die­sen Text zu teilen:

»Heute kommt kein Törchen zur Influenza. Heute möch­te ich über RSV infor­mie­ren, da die päd­ia­tri­schen Praxen extrem belas­tet und teil­wei­se über­las­tet sind.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV, engl. respi­ra­to­ry syn­cy­ti­al virus) ver­ur­sacht aku­te Atemwegsinfektionen. Bei Erwachsen läuft das zumeist als harm­lo­se Erkältung. Bei Säuglingen kann das RS-Virus jedoch zu schwe­ren Erkrankungen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung, Bronchiolitis (Entzündung der klei­nen Atemwege) oder Bronchitis (Entzündung der Atemwege) und damit ver­bun­de­nen Krankenhausaufenthalten füh­ren. Aktuell sind bereits eini­ge Säuglinge in Mönchengladbach in sta­tio­nä­rer Behandlung. Durch Lockdown, Masken und Lockerung der all­ge­mei­nen Schutzmaßnahmen kommt es in die­sem Jahr anschei­nend zu einer beson­ders hef­ti­gen RSV Welle. In Frankreich wütet das RS-Virus aktu­ell so stark wie seit 10 Jahren nicht. 2337 Kinder (95% Säuglinge) wur­den sta­tio­när auf­ge­nom­men und Frankreich hat den Notfallplan aktiviert.

Es gibt gegen RSV kei­ne spe­zi­fi­sche Therapie.

Einzige Prävention ist ein Antikörper, der 1x gespritzt die Säuglinge über den Winter schützt. Dieser Antikörper ist frisch seit 04.11. als Beyfortus in der EU zuge­las­sen, aber noch nicht zu kaufen.

In Mönchengladbach neh­men wir als schon seit 20 Jahren for­schen­de Praxis und die Praxis Donner/Lüchtrath an einer Beobachtungsstudie teil. in der Studie bekom­men 50% den Antikörper durch einen ein­ma­li­gen Piks, die ande­ren 50% lei­der nichts. Das ist eben die Studie.

Im Hinblick auf Frankreich und auch die aktu­ell Infektionslage kann ich nur allen Eltern von Säuglingen die­se Studie drin­gend ans Herz legen, da ich wenigs­tens 50% der Säuglinge jetzt schon schüt­zen kann. Die Eltern müs­sen nur 1x von uns in der Praxis gese­hen wer­den und müs­sen danach 3 Fragen in einer App. monat­lich beantworten.

Sie blei­ben natür­lich in der dau­er­haf­ten Betreuung ihrer Vertrauten Kinderarztpraxis!!!!!!!

Es wäre schön, wenn sich die Information in MG, Viersen, Heinsberg usw. ver­brei­ten wür­de, dass wir durch die­se Studie eine Chance haben,

die RSV Welle jetzt zu brechen,

Praxen und Kliniken zu entlasten

und Säuglinge vor einer schwe­ren Infektion zu bewahren.

Weiter Informationen kön­nen bei mir ange­for­dert wer­den unter: umweltdoc1@gmail.com

Bitte hel­fen und inten­siv tei­len!«

In einer Antwort auf einen Kommentar schreibt er weiter:

Was sagt das RKI?

»Bislang ist kein Impfstoff zur akti­ven Immunisierung zuge­las­sen.«

rki​.de



In sei­nem Wochenbericht vom 10.11.22 teil­te das RKI mit:

»Die Werte bei den 0- bis 4‑Jährigen, die letz­tes Jahr im Herbst durch eine star­ke RSV-Welle erhöht waren, lie­gen aktu­ell im Bereich der Herbstwochen der vor­pan­de­mi­schen Jahre.«

rki​.de

