wirksamundsicherⓇ

Das Paul-Ehrlich-Instut ist zwar weder wil­lens noch in der Lage, "Impfnebenwirkungen" zuver­läs­sig zu erfas­sen und zu bewer­ten, aber sein Leiter wird nicht müde zu behaup­ten: „die gän­gi­gen Vakzine sind wirk­sam und sicher.“ Dies geschah laut einem FAZ-Artikel (Printausgabe 5.5.23) gera­de wie­der bei einem „Online-Perspektivengespräch“ wäh­rend einer Veranstaltung des „House of Pharma & Healthcare“ (2013 gegrün­det für die Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, gespon­sert u.a. von Pfizer) und der „Stiftung für Arzneimittelsicherheit“ (gegrün­det von einem Apotheker-Ehepaar, das die STIKO für „[u]nbeugsam und unab­hän­gig“ hält). Ziel des Gesprächs soll­te sein, „über die Bemühungen des Paul-Ehrlich-Instituts zur Erfassung, Auswertung und Kommunikation uner­wünsch­ter Arzneimittelwirkungen bei den Covid-Impfstoffen zu informieren.“

Dies ist ein Blick in die Parallelwelt einer Bastion des „Impfgedankens“:

„Nach Worten von Cichutek sind die Impfreaktionen und Nebenwirkungen – bei­des dür­fe nicht ver­wech­selt wer­den – mitt­ler­wei­le gut doku­men­tiert und ver­stan­den. Schwere Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen vor allem bei jun­gen Männern oder all­er­gi­sche Schocks nach einer mRNA-Impfung sei­en sehr sel­ten; was letz­te­re betref­fe, so kom­me auf 100.000 ver­ab­reich­te Impfdosen weni­ger als ein Fall. Bekannt sei inzwi­schen auch der Mechanismus, der nach der Gabe von Vektorimpfstoffen zu Thrombosen füh­ren kön­ne. Für die­se Vakzine habe man die Empfehlungen ent­spre­chend ange­passt. Für das ‚theo­re­ti­sche Risiko‘, dass die mRNA der Impfstoffe von Biontech oder Moderna in den Körperzellen ver­se­hent­lich in DNA umge­schrie­ben und ins Erbgut ein­ge­baut wer­de, gibt es laut Cichutek ‚kei­ne Evidenz‘.

Das in Langen ansäs­si­ge Paul-Ehrlich-Institut nimmt als Zulassungsbehörde für Impfstoffe auch Verdachtsmeldungen von Nebenwirkungen oder Impfschäden ent­ge­gen. Dazu gehö­ren mut­maß­li­che Fälle des Post-Vac-Syndroms, das durch ähn­li­che Symptome gekenn­zeich­net ist wie Long Covid – also zum Beispiel chro­ni­sche Erschöpfung. Laut Cichutek kom­men auf rund 200 Millionen Impfungen bis­her 472 gemel­de­te ‚Long-Covid-ähn­li­che Ereignisse‘; es han­de­le sich also eben­falls um ein sehr sel­te­nes Phänomen. […]

Wie der Biochemiker wei­ter aus­führ­te, schüt­zen die vor­han­de­nen Covid-Impfstoffe zwar nur begrenzt vor Infektionen, aber zuver­läs­sig vor schweren

ver­läu­fen. Die der­zeit zir­ku­lie­ren­den Sars-Cov-2-typen lei­te­ten sich alle von der weni­ger krank­ma­chen­den Omikron-Variante ab und sei­en mit den gän­gi­gen Impfstoffen beherrsch­bar. Eine Anpassung der Vakzine sei dank des mRNA-Verfahrens bei Bedarf aber auch rasch mög­lich. Cichutek rech­net über­dies damit, dass schon im nächs­ten Jahr auch gegen Influenza sai­so­na­le Impfstoffe auf mRNA-Basis ver­füg­bar sein werden.

Mit Blick auf künf­ti­ge Pandemien gibt sich der Institutschef zuver­sicht­lich. Die Entwicklung der Corona-Impfstoffe von Design bis zur Auslieferung habe statt der bis dahin übli­chen 15 Jahre gera­de ein­mal ein Jahr gedau­ert. Daraus folgt für ihn: ‚Wir kön­nen in zwei bis drei Monaten Millionen Impfdosen gegen einen neu­en Erreger her­stel­len.‘ Allerdings müs­se man sich hier­für Kapazitäten bei den Impfstoffherstellern sichern. Hierfür habe Deutschland die Möglichkeiten. Außerdem gel­te es, das Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen zu stär­ken. Dazu sei­en Transparenz und ziel­ge­rich­te­te Aufklärung nötig.“

Selten war es so wich­tig wie jetzt: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes­ser“, was unbe­dingt auch für Cichuteks wei­sungs­ge­ben­den Chef gilt. Der hat gera­de ein Interview gege­ben, aus dem die­se eben­falls wie aus einer Parallelwelt kom­men­den Kernsätze stammen: