Wo Diktatur in Ordnung ist

Ich neh­me einen Tweet von H. Rosenbusch vom 1.12.22 über die­sen Artikel zum Anlaß, auf eine aus­führ­li­che Würdigung zu ver­wei­sen, die hier am 9.2.21 erschien:

Mehr Diktatur wagen

So lau­tet der erfreu­lich ehr­li­che Titel eines Gastbeitrags von Thomas Brussig auf sued​deut​sche​.de am 9.2. (Bezahlschranke). Natürlich soll er pro­vo­zie­ren, und ich tue dem Autor den Gefallen. Er beginnt mit einer Täuschung:

»Die Corona-Krise ist auch bei sin­ken­der Inzidenz eine Ohnmachtserfahrung geblie­ben. Trotz aller Beschränkungen des täg­li­chen Lebens, trotz Impfbeginn ist ein Ende der Zumutungen nicht abseh­bar – obwohl es eini­ge weni­ge Länder ver­moch­ten, das Virus aus­zu­schal­ten. Die coro­nabe­ding­te Ohnmachtserfahrung wur­zelt dar­in, dass wir die Corona-Krise mit den Mitteln der Demokratie bewäl­ti­gen müs­sen.«

Denn die Beschränkungen des täg­li­chen Lebens stel­len für die Menschen eine Ohnmachtserfahrung dar nicht etwa wegen eines Virus, son­dern wegen poli­ti­scher Entscheidungen, die wenig mit Mitteln der Demokratie zu tun haben, aber viel mit dem Wahn, das Virus auszuschalten.

Wenn das Volk falsch wählt

Es geht dem Autor nur vor­der­grün­dig um eine ver­meint­li­che Pandemie. An zwei Beispielen macht er deut­lich, wie sehr er das dum­me Volk ver­ach­tet, wenn es aus dem Ruder läuft. Zum einen geht es um Trump und "dass eine sol­che Figur über­haupt Wahlen gewin­nen konn­te", jemand, der "als pein­li­cher Präsident durchs Amt ran­da­lier­te". In die­sem Bild wird aus­ge­blen­det, daß so ziem­lich alle US-Präsidenten seit dem Kalten Krieg für Kriegsverbrechen, Interventionen in unfolg­sa­men Ländern und Rassismus zu Hause ste­hen – sie haben das in der Tat nicht ganz so pöbel­haft unter­nom­men wie Trump. Nur dafür schämt sich der Autor fremd. Solange das Volk Verbrecher mit Manieren wählt, ist Demokratie in Ordnung.

Zum zwei­ten führt er den Brexit an. "Der Brexit hin­ge­gen mach­te Demokratie zur Karikatur". Denn nicht nur in einer Volksabstimmung ent­schie­den sich die BritInnen nicht so wie erwar­tet: "Drei fol­gen­de Wahlen (zwei­mal Unterhaus, ein­mal Europaparlament) mach­ten den Brexit end­gül­tig zum demo­kra­tisch ein­ge­bet­te­ten Wahnsinn." Es empört ihn, daß die­ser Wahnsinn nicht so ein­fach rück­gän­gig gemacht wer­den konn­te wie die Volksentscheide in meh­re­ren Ländern der EU gegen die neo­li­be­ra­le euro­päi­sche Verfassung. Die konn­te auf ande­ren (unde­mo­kra­ti­schen) Wegen umbe­nannt und eta­bliert wer­den. Bekanntlich läßt man bei der­ar­ti­gen Anlässen schon mal so oft wäh­len, bis das gewünsch­te Ergebnis vorliegt.

Nur leicht mit einem "lei­der" kaschiert folgt die Bewunderung für China:

»Die Marktwirtschaft im Ein-Parteien-Staat glänzt mit Wachstumsraten, Wohlstand und tech­no­lo­gi­schen Spitzenleistungen, ob in Architektur, Raumfahrt, KI…

Und lei­der fin­det sich – wie­der mit China, aus­ge­rech­net – auch ein Beispiel, dass ein auto­ri­tär ver­fass­tes Land das Virus schnell los­wur­de und die zwei­te Welle rasch zum Erliegen brachte.«

Die hei­li­ge Kuh "Marktwirtschaft" ist der zen­tra­le Bezugspunkt, da kann eine kom­mu­nis­ti­sche Partei tole­riert wer­den. Mit auto­ri­tä­ren Verfasstheiten hat­te Markwirtschaft oder weni­ger beschö­ni­gend der Kapitalismus noch nie ein Problem.

"Impotenz der Demokratie"

Der Autor wird als altern­der Psychologe wis­sen, wie er zu die­sem Begriff kommt. Update: Das ist Unfug, par­don. Der Mann hat ein Soziologiestudium begon­nen und wur­de dann Filmemacher.

»Ist die­se "Impotenz der Demokratie" ein ein­ge­schrie­be­ner Makel, oder kann der Pandemiebekämpfer sei­nen Werkzeugkoffer auch in einer Demokratie aus­pa­cken? Nun, der effek­ti­ve Pandemiebekämpfer muss auf der Höhe der Forschung sein. Der demo­kra­ti­sche Pandemiebekämpfer hin­ge­gen muss eine Mehrheit gewin­nen, einen Konsens bil­den und einen Kompromiss fin­den. Derlei ist der Wissenschaft fremd.«

Was er hier als demo­kra­ti­sche Pandemiebekämpfung beschreibt, ist eine Schimäre. Zu kei­nem Zeitpunkt wur­de auch nur ein Konsens unter VirologInnen gesucht, geschwei­ge denn um einen Kompromiß mit ande­ren Disziplinen gerun­gen. Mehrheitsfindungen sind auf allen poli­ti­schen Ebenen seit lan­gem admi­nis­tra­ti­vem Durchregieren gewi­chen. Dennoch behaup­tet Brussig:

»Wie mit dem Coronavirus umzu­ge­hen ist, ist Behau der Wissenschaft, und nur der Wissenschaft. Dazu ein Gedankenexperiment: Angenommen, es gäbe ein Virus, so her­vor­ra­gend über­trag­bar wie das Coronavirus, aber so töd­lich wie der Tollwut-Erreger; eine Infektion wäre also das siche­re Todesurteil. Da wäre es glat­ter Selbstmord, für Ratschläge aus der Wissenschaft erst nach Mehrheiten, Kompromissen und Konsensen zu suchen. So weit das Gedankenexperiment. Nun zurück zur Realität, in der das Coronavirus nicht jeden Erkrankten tötet, son­dern nur einen von etwa 30. Dieser Umstand gau­kelt vor, es gäbe Spielräume. Nur: Ab wel­chem Schwellenwert hat die Wissenschaft das Sagen? Wenn jeder Zweite stirbt? Genügt bereits jeder Zehnte? Die Antwort: Ab dem Punkt, an dem die Lage ernst ist. Und wenn täg­lich Menschen ster­ben in der Größenordnung von Flugzeugabstürzen, ist sie schon lan­ge ernst.«

Wissenschaft als Religion

Sein Bild von Wissenschaft ist reli­gi­ös. Als gebe es nicht selbst in der Medizin Prinzipien von Gutachten und Gegengutachten, neu­deutsch peer reviews. Als exis­tie­re die von der Kanzel ver­kün­de­te wis­sen­schaft­li­che Wahrheit oder ein Wissenschafts-Papst (namens Drosten?). Als kön­ne die Gesellschaft aus der wis­sen­schaft­li­chen Erkenntnis der Atomspaltung nicht die Schlußfolgerung zie­hen, damit Mordwaffen her­zu­stel­len, die Energieversorgung zu gestal­ten oder wegen ihres Gefährdungspotentials die Finger davon zu lassen.

Brussig betreibt ein per­fi­des Spiel mit dem Sterben. Denn auch bei die­sem Thema wird gesell­schaft­lich aus­ge­han­delt oder über öko­no­mi­sche und poli­ti­sche Macht bestimmt, wel­che Spielräume wem bei der Lebenserwartung zuste­hen. Es ist kei­ne Frage der Wissenschaft, wenn jähr­lich Millionen Menschen ver­hun­gern oder an behan­del­ba­ren Krankheiten ster­ben. Der Zeitpunkt des Sterbens wird auch fest­ge­legt über den Zugang zu sau­be­rem Wasser, über die Arbeits- und Lebensbedingungen all­ge­mein. Welche Krankheiten bekämpft wer­den und wel­che in wel­chen Weltgegenden tole­riert wer­den von den nicht Betroffenen, ist eine Frage von Politik und Wirtschaft und kei­ne der Wissenschaft.

Deshalb ist es eine Scheindiskussion, die der Autor vorführt:

»Die wei­che Stelle unse­res Systems zeigt sich in der Schwerfälligkeit und Unfähigkeit, not­wen­di­ge Maßnahmen auf den Weg zu brin­gen. Die Politik führt ihre Debatte von der Wissenschaft ent­kop­pelt, viel zu oft fra­gen Politiker, "was" bezie­hungs­wei­se "wie lan­ge man (es) den Menschen noch zumu­ten kann". Als käme es dar­auf an. Hier tobt ein Virus, mit dem sich weder ver­han­deln noch das sich über­zeu­gen oder ein­schüch­tern lässt. Wollen wir das Virus los­wer­den, sind wir gezwun­gen, bestimm­te Maßnahmen zu ergrei­fen. Dank der Wissenschaft wis­sen wir, wel­che Maßnahmen nötig sind, wir wis­sen sogar, wel­chen Preis wir zah­len müs­sen, wenn sie aus­blei­ben. Natürlich kann dage­gen pole­mi­siert oder pro­tes­tiert wer­den, Prognosen kön­nen nach Belieben dra­ma­ti­siert oder ver­harm­lost wer­den. Aber das Geschehen wird durch einen Akteur domi­niert, dem das alles egal ist.«

Gebt den Leugnern ihre Diktatur!

»Ist das Virus gebannt, keh­ren wir ger­ne zurück zur gelieb­ten Normalität



"Mehr Diktatur wagen!" wäre das Gebot der Stunde. Dass aus­ge­rech­net die Corona-Leugner eine "Corona-Diktatur" her­auf­zie­hen sehen, soll­te erst recht Grund sein, sie zu wol­len. Die Leugner sind außer­stan­de, die Gefahr durch das Virus ein­zu­schät­zen, aber sie ahnen, wie ihr bei­zu­kom­men ist. Ist das Virus gebannt (wie schnell das gehen kann, mach­ten Südkorea oder Singapur vor), keh­ren wir zurück zur gelieb­ten Normalität. Dass uns die Pandemie in einen Ausnahmezustand ver­setzt, ist wört­lich zu neh­men. Der Regelzustand bleibt die Demokratie, mit ihren Freiheiten und Grundrechten.«

Das ver­bin­det die oben genann­te Analyse "Die Lage ist ernst" mit dem von allen Diktatoren und Putschisten vor­ge­tra­ge­nen Versprechen, nach Überwindung der Notlage zur Demokratie zurückzukehren.

»Die Demokratie soll­te ihre Rituale und Umständlichkeiten nicht so wich­tig neh­men, ihrer Legitimität zulie­be. Nichts wäre ihr so abträg­lich wie der Verdacht, dass sie nur um ihrer selbst wil­len exis­tiert, jedoch nicht, weil sie die heu­ti­gen Probleme bes­ser lösen kann als ande­re Staats- und Regierungsformen.«

Und dies unter­schei­det DemokratInnen von Herrn Brussig. Für sie ist Demokratie nicht ein Mittel zur Behebung einer von Hohepriestern ver­kün­de­ten "erns­ten Lage", son­dern nicht ver­han­del­ba­re Grundlage gesell­schaft­li­chen Lebens. Frau Merkel hat das Ziel einer "markt­kon­for­men Demokratie benannt". Brussig über­führt die­sen Gedanken ins Extremistische. Seine Provokation folgt der von Sarrazin. Man wird ja noch mal sagen dür­fen, ein biss­chen Diktatur hat noch nie­man­dem geschadet.