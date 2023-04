4.200.000.000 „Impfdosen“ für 450.000.000 Menschen

Für die EU wur­de soviel ein­ge­kauft, dass jeder Einwohner – von der Geburt an bis zum Alter von 100+ Jahren – neun­mal gegen C19 „geimpft“ wer­den kann: 4,2 Milliarden Dosen für 450 Millionen Menschen. Ein Viertel davon wur­de bis­her mit unab­seh­ba­ren Schäden „ver­impft“ und nun geht es ums Geld, wie die WELT berich­tet und wei­ter ausführt:

„Der ver­mit­teln­den EU-Kommission ist es zwar gelun­gen, den US-Pharmariesen Pfizer zu Zugeständnissen zu bewe­gen – laut ‚Financial Times‘ 40 Prozent weni­ger Lieferungen, Streckung der Lieferungen bis 2026 –, aber auch für die nicht pro­du­zier­ten Dosen will der Konzern Geld.

Vier ost­eu­ro­päi­schen Staaten geht das alles nicht weit genug: In einem gemein­sa­men Statement kün­dig­ten Bulgarien, Polen, Litauen und Ungarn Mitte März an, die­sem ‚Fifth Amendment‘ nicht zustim­men zu wol­len. Sie for­dern die EU-Kommission auf, ‚im öffent­li­chen Interesse einen neu­en gerech­te­ren Deal aus­zu­han­deln‘: ‚Wir sind nicht mit Lieferungen ein­ver­stan­den, die über den Bedarf der Mitgliedstaaten hin­aus­ge­hen und die die Mitgliedstaaten nicht wol­len, vor allem, wenn es kei­ne recht­li­che Klarheit über die wei­te­re Verwendung wei­te­rer Booster gibt.‘

Für etwas, das nicht gelie­fert wird, wol­le man schlicht nicht zah­len. Außerdem stel­le die vor­ge­schla­ge­ne ‚Flexibilitätsgebühr‘ eine ‚unver­hält­nis­mä­ßi­ge finan­zi­el­le Belastung‘ dar. Ganz zu schwei­gen von neu­en offe­nen recht­li­chen Fragen. Die Kommission, die einen Großteil der Dosen – unter dubio­sen Bedingungen – selbst ein­kauf­te, sol­le die über­schüs­si­gen Impfstoffe ein­fach den Mitgliedstaaten abkau­fen, um sie an bedürf­ti­ge Regionen zu spenden. […]

Pfizer sei aller­dings nicht bereit, ‚ech­te Lösungen‘ zu lie­fern. Der Konzern erwi­der­te auf WELT-Anfrage, man wol­le sehr wohl ‚prag­ma­ti­sche Lösungen‘, die einer­seits die sich ver­än­dern­den Anforderungen an die öffent­li­che Gesundheit berück­sich­ti­gen und gleich­zei­tig Vertragstreue sicherstellen.

Und Deutschland? Auf Anfrage der WELT-Redaktion woll­te sich das Bundesgesundheitsministerium nicht äußern – was für Unmut in der Opposition sorgt.“

Dass das BMG bzw. Karl Lauterbach über Unangenehmes lie­ber den Mantel des Schweigens deckt, ist inziw­schen Usus. In Deutschland funk­tio­niert das lei­der immer noch recht zuver­läs­sig, wäh­rend woan­ders die Justiz mög­li­cher­wei­se in Bewegung kommt. Erstens gibt es seit Herbst 2022 Ermittlungen auf euro­päi­scher Ebene: „Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) bestä­tigt, dass sie eine lau­fen­de Untersuchung zum Erwerb von COVID-19-Impfstoffen in der Europäischen Union führt. Diese außer­ge­wöhn­li­che Bestätigung kommt nach dem extrem hohen öffent­li­chen Interesse. Zu die­sem Zeitpunkt wer­den kei­ne wei­te­ren Details ver­öf­fent­licht.“ Zweitens ver­klag­te die New York Times im Januar 2023 die EU-Kommission

„wegen des Versäumnisses der Exekutive, Textnachrichten zwi­schen ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Bourla zu veröffentlichen.

Die Zeitung wird sich vor dem höchs­ten Gericht des Blocks mit EU-Anwälten aus­ein­an­der­set­zen und argu­men­tie­ren, dass die Kommission gesetz­lich ver­pflich­tet ist, die Nachrichten zu ver­öf­fent­li­chen, die Informationen über die Geschäfte des Blocks zum Kauf von COVID-19-Dosen im Wert von Milliarden Euro ent­hal­ten könnten.“

Und drit­tens gab es im April 2023 eine Klage in Lüttich/Liège:

„Von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Bourla ste­hen im Verdacht, über Textnachrichten direkt eine Vertragsverlängerung über 1,8 Milliarden Euro für zusätz­li­che Dosen an EU-Länder aus­ge­han­delt zu haben. Bisher wur­de die Kommission des­we­gen jedoch nur mit Verwaltungsbeschwerden konfrontiert.

Frédéric Baldan, ein bei den euro­päi­schen Institutionen akkre­di­tier­ter bel­gi­scher Lobbyist, hat beschlos­sen, gegen von der Leyen per­sön­lich vor­zu­ge­hen. Er ist der Ansicht, dass die mut­maß­li­chen Verstöße die öffent­li­chen Finanzen sei­nes Landes und das öffent­li­che Vertrauen unter­gra­ben haben. […]

Der Richter muss nun ermit­teln und kann die Klage nicht für unzu­läs­sig erklä­ren […]. Dies wür­de bedeu­ten, dass der Richter mög­li­cher­wei­se die Aufhebung der Immunität von der Leyens bean­tra­gen muss, um die Ermittlungen durch­füh­ren zu können. […]

Dem Kläger zufol­ge hat von der Leyen außer­halb der EU-Verträge und außer­halb ihres Mandats im Namen der Mitgliedstaaten gehandelt.

In Gesundheitsfragen geben die EU-Verträge der EU nur eine unter­stüt­zen­de Rolle – das heißt, es han­delt sich nicht um eine aus­schließ­li­che oder mit den Nationalstaaten geteil­te Kompetenz.

Baldan zufol­ge haben die Mitgliedstaaten die Kommission beauf­tragt, einen Rahmenvertrag für den Kauf von Impfstoffen in ihrem Namen abzu­schlie­ßen – nicht jedoch von der Leyen selbst.

Laut EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides war von der Leyen jedoch nicht an der Aushandlung der COVID-Impfstoffverträge beteiligt. […]

In Bezug auf die umstrit­te­nen Textnachrichten, die bereits (ver­geb­lich) vom Europäischen Bürgerbeauftragten und vom Europäischen Rechnungshof ange­for­dert wur­den, argu­men­tiert Baldan, dass es der Vernichtung von Verwaltungsdokumenten gleich­kom­me, soll­te von der Leyen die­se löschen.

Wenn sie sie nicht her­aus­ge­ben wol­le, wür­de von der Leyen als öffent­li­che Person han­deln, die will­kür­lich gegen in der Verfassung ver­an­ker­te Rechte ver­stößt – ein Straftatbestand nach dem bel­gi­schen Strafgesetzbuch.

Und wenn von der Leyen sich wei­ge­re, die Nachrichten offen­zu­le­gen, weil sie pri­vat sei­en, dann wür­den sie eine inti­me Beziehung zwi­schen von der Leyen und Bourla auf­zei­gen, was einem ernst­haf­ten Interessenkonflikt bei Vertragsverhandlungen gleich­kä­me, füg­te er hinzu.

Baldan ver­weist in sei­ner Beschwerde auch auf das beson­de­re Privileg, das Pfizer als Impfstofflieferant der EU genießt. Von den 40,4 Millionen COVID-19-Impfungen, die Belgien im Jahr 2022 erhielt, stamm­ten 27,9 Millionen von Pfizer, so die Daten des Sciensano Public Health Institute."

Während die Mühlen der Justiz viel­leicht doch end­lich lang­sam zu mah­len begin­nen, geht es der EU auch dar­um, den nicht verbrauchten„Impfstoff“ – also drei Viertel der ein­ge­kauf­ten Dosen – los­zu­wer­den. Im Herbst sind beson­ders älte­re EU-Bürger das geplan­te Ziel und aktu­ell liegt eine beson­ders „bedürf­ti­ge Region“, in die „gespen­det“ wer­den soll, im Osten: „WHO und EU schi­cken Impfbus-Flotte in die Ukraine“ heißt die EU-finan­zier­te Aktion.

„Die roll­stuhl­ge­rech­ten Busse ermög­li­chen es, allen Menschen ein­zu­stei­gen, ‚um die wich­ti­gen Impfungen zu erhal­ten‘. So lau­tet die Propaganda der Europa WHO. Welche Impfungen bringt die EU/WHO in die Ukraine?

Man habe ‚Impfstoffe‘ gegen Covid-19, Masern und Diphtherie an Bord, heißt es in der Beschreibung der Kampagne. Alle von ‚ukrai­ni­schen Regierung kon­trol­lier­ten Regionen‘ sol­len mit den Bussen auf­ge­sucht werden.

Eindeutig imp­fe die Ukraine zu wenig gegen Covid. So sagt Hans Henri P. Kluge, Chef des Regionalbüros Europa der WHO: ‚Von den 35 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff, die seit Beginn der Pandemie ins Land gelie­fert wur­den, sind nach dem 24. Februar 2022 nur 4 Millionen Dosen (11 %) ein­ge­setzt worden.‘

Die ukrai­ni­sche Bevölkerung war aber auch schon vor dem Krieg äußerst skep­tisch gegen­über Covid-Maßnahmen und Impfungen – wie die gesam­te Bevölkerung in Osteuropa. Die Covid-Maßnahmen waren teil­wei­se hef­tig: Für eini­ge Jobs galt ‚2G‘ – was für vie­le Impfpflicht oder Jobverlust bedeu­tet hat­te. Jetzt insze­niert sich die ukrai­ni­sche Regierung als Vorzeigeland bezüg­lich Impfungen. Der Vize-Gesundheitsminister sagt zur WHO: ‚Während des Einmarsches der Russischen Föderation in die Ukraine wur­de die Impfkampagne nicht einen ein­zi­gen Tag lang unter­bro­chen. Dank unse­rer Partner wer­den die gespen­de­ten Busse die regio­na­len Zentren für Seuchenkontrolle und ‑prä­ven­ti­on erheb­lich stär­ken, damit wir die Routineimpfungen ver­stär­ken und so vie­le Menschen wie mög­lich mit Impfungen gegen COVID-19 errei­chen können.‘“

Das war die Geschichte von den 4.200.000.000 „Impfdosen“ für 450.000.000 Menschen, Fortsetzung folgt.