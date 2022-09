Aktuelles aus den Tollhäusern (27.9.)

Es hat sich schon am Nachmittag eini­ges ange­sam­melt bei den DPA-News aus Gesundheitswesen:

»Sondertermin zum Blutspenden in Berlin

Berlin (dpa/bb) – Vor dem Feiertag am 3. Oktober führt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost einen Sondertermin durch… Um die Versorgung abzu­si­chern, müs­se der feh­len­de Tag aus­ge­gli­chen wer­den. Als wei­te­ren Grund für die Aktion nann­te die Organisation die kur­ze Haltbarkeit der Blutpräparate…«

kran​ken​kas​sen​.de



Wie unkrea­tiv! Die Haltbarkeit der "Impfstoffe" wur­de bereits drei­mal ver­län­gert (s. hier).

"Umfrage: Lust am Arbeiten schwindet

Deutschland feh­len Fachkräfte: 1,9 Millionen offe­ne Stellen gab es nach Nürnberger Zahlen im Sommer. Den Arbeitnehmern ist nicht nach Mehrarbeit zumu­te – im Gegenteil…

56 Prozent erklär­ten, dass sie schnellst­mög­lich die Arbeit an den Nagel hän­gen wür­den, wenn sie finan­zi­ell nicht auf den Job ange­wie­sen sei­en...

Vor Beginn der Corona-Pandemie 2019 hat­ten nur 41 Prozent gesagt, dass sie bei aus­rei­chen­den Finanzen das Arbeiten am liebs­ten ein­stel­len wür­den.…"

kran​ken​kas​sen​.de

Dabei soll­te das Vergnügen mi Maske, "Impf"- und Testpflicht doch eigent­lich erhöht werden.

"Schniefen statt Piksen: Forscher ent­wi­ckeln nasa­le Corona-Impfstoffe

Berlin (dpa) – Coronaviren ver­brei­ten sich bekann­ter­ma­ßen vor allem durch die Luft und gelan­gen in der Regel zunächst in Nase, Rachen und Lunge. Nur logisch eigent­lich, direkt dort, in den Schleimhäuten, auch mit der Bekämpfung der Erreger zu begin­nen und eine Infektion so bes­ten­falls ganz zu vermeiden…

«Wie gut das funk­tio­niert, wis­sen wir momen­tan aller­dings nicht, weil bis­her nur weni­ge Daten von zugrun­de­lie­gen­den Studien ver­öf­fent­licht wur­den», sagt Leif Erik Sander…"

Na und? Seit mehr als zwei Jahren wird durch­ge­setzt, wovon Sander nicht weiß, wie es funk­tio­niert. Überaus beruhigend:

"Ergebnisse aus Tierversuchen ver­lie­fen dem­nach erfolg­reich: Der Impfstoff rief bei Hamstern eine effek­ti­ve Immunantwort hervor…

Der nasa­le Grippeimpfstoff eines Schweizer Pharma­unternehmens wur­de 2001 vom Markt genom­men, nach­dem sich Fälle von Gesichtslähmung bei Geimpften häuf­ten. «Das ist eine mög­li­che Nebenwirkung sol­cher Produkte, die wir uns genau anschau­en müs­sen», sagt [der Biologe der Charité] Wyler…"

kran​ken​kas​sen​.de

»Neuer Omikron-Impfstoff auch in Niedersachsen erhältlich

… Im Bundesland Bremen ist der neu­es­te Impfstoff von Biontech/Pfizer bereits seit Donnerstag erhält­lich… Neuerdings sei eine län­ge­re Zeit für die Aufklärungsgespräche eingeplant.«

kran​ken​kas​sen​.de



Ich sach ma nix (Hanns Dieter Hüsch).

»Mehr Waschen mit nur 30 Grad – Kaltwaschsalon soll Umdenken erreichen

Hamburg (dpa) – Wäsche wird auch schon bei nied­ri­gen Temperaturen rich­tig sau­ber – davon soll der laut Initiatoren ers­te Kaltwaschsalon Deutschlands in Hamburg die Verbraucher über­zeu­gen. Bei der Aktion im Stadtteil Winterhude laden die Umweltstiftung WWF und Ariel (Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble) von Freitag bis Sonntag Bürger ein, kos­ten­los zu waschen – aller­dings las­sen die Waschmaschinen sich nur auf höchs­tens 30 Grad einstellen…«

kran​ken​kas​sen​.de



Eine erstaun­lich öko­no­mi­sche Querfront, die da in Winterhude den Kriegswinter vor­be­rei­tet. Hier muß ein­fach die­ser Beitrag noch ein­mal erwähnt wer­den (hat auch schö­ne Bilder!):

"Jeder fünf­te pfle­gen­de Angehörige von Armut bedroht

Berlin (dpa) – Jede und jeder fünf­te pfle­gen­de Angehörige ist laut einer Studie von Armut bedroht. Zu die­sem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW Berlin) nach einer Auswertung der Daten des sozio­öko­no­mi­schen Panels. Bei pfle­gen­den Frauen sei sogar rund jede vier­te von Armut bedroht…



Laut einer wei­te­ren Erhebung im Auftrag des VdK haben 49 Prozent aller Pflegenden nach eige­nen Angaben ihre Arbeitszeit auf­grund der Pflege redu­ziert… Wegen der redu­zier­ten Arbeitszeit ver­lie­ren die Betroffenen Rentenpunkte und Gehalt, wie der VdK beton­te…"

kran​ken​kas​sen​.de

Darum kann sich der Gesundheitsminister nicht auch noch kümmern.

»13 000 Menschen bei Protest-Demonstrationen in Brandenburg

… Das waren mehr als vor einer Woche. Anlass waren erneut die Energiekrise, der Ukraine-Krieg und die Corona-Politik. Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mit­teil­te, gab es 46 Versammlungen, die größ­te war mit rund 1800 Menschen in Cottbus. Letzte Woche pro­tes­tier­ten am Montag ins­ge­samt rund 7500 Menschen an 39 Orten in Brandenburg. Auch in ande­ren Bundesländern gab es erneu­te Demonstrationen wegen der hohen Preise und gegen die Russland- und Energiepolitik.«

kran​ken​kas​sen​.de



Siehe dazu »Robuste Führungsfähigkeit über das gesam­te Intensitätsspektrum hin­weg bis hin zum Krieg«.

»Gesundheitsministerium lockert Vorgaben bei Impfpflicht

Erfurt (dpa/th) – Für Beschäftigte im Thüringer Gesundheits­wesen mit zwei nach­ge­wie­se­nen Corona-Impfungen gibt es von Oktober an eine Sonderregelung. Sie wür­den wei­ter­hin als voll­stän­dig geimpft gel­ten – auch wenn sie kei­ne Booster-Impfung haben…

Thüringen gehe damit einen ähn­li­chen Weg wie bei­spiels­wei­se Bayern und Baden-Württemberg…

In Thüringen wur­den nach Ministeriumsangaben bis­her 1260 Bußgeldverfahren, aber weder Betretungs- noch Beschäftigungsverbote für Beschäftigte im Gesundheitsbereich erlas­sen, die der Impfpflicht nicht nachkamen.«

kran​ken​kas​sen​.de



Es soll immer noch Leute geben, die glau­ben, es gehe um Gesundheit und nicht um Gehorsam.

"Berliner nut­zen Auffrischung mit neu­em Omikron-Impfstoff

Berlin (dpa/bb) – In Berlin nut­zen ers­te Patienten die Möglichkeit einer Corona-Auffrischungsimpfung mit dem an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 ange­pass­ten Impfstoff. «Die Zahl der Terminbuchungen nimmt gera­de deut­lich zu», sag­te Andrea Ferber, Leiterin des Impfzentrums der Johanniter im Ring-Center in Friedrichshain, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur…"

kran​ken​kas​sen​.de



Von Null auf Hundert? Zahlen wer­den in der Meldung kei­ne genannt.

»Vier Bundesländer for­dern von Lauterbach Ende der Isolationspflicht

Stuttgart (dpa) – Der Druck auf den Bund, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu been­den, steigt. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein for­der­ten Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in einem gemein­sa­men Schreiben auf, dafür zu sor­gen, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) die Regeln nun schnell ändert…«

kran​ken​kas​sen​.de



Hoffentlich haben die einen "Abstract" for­mu­liert. Weiter wird Lauterbach sicher nicht lesen.

"WHO-Experte: HIV und Bluthochdruck mehr Beachtung schenken

Bad Hofgastein (dpa) – In Zeiten der Corona-Pandemie ist das HI-Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids aus­lö­sen kann, nach Ansicht eines WHO-Experten zu Unrecht aus dem öffent­li­chen Blickfeld gera­ten…

Kluge mach­te dar­über hin­aus auf die gro­ße Gefahr auf­merk­sam, die im Bereich des Gesundheitspersonals dro­he. 40 Prozent der Ärzte in Europa sei­en kurz vor dem Rentenalter, in vie­len Ländern woll­ten 90 Prozent der Krankenpflegerinnen und – pfle­ger am liebs­ten ihren Job auf­ge­ben, so der WHO-Experte. Aus Sicht der EU-Gesundheits­kommissarin Stella Kyriakides müs­sen ange­sichts die­ser Entwicklungen die Staaten deut­lich mehr in den Gesundheitsbereich inves­tie­ren…"

kran​ken​kas​sen​.de



Blöd, daß das Geld schon für Pharmafirmen, Impf- und Maskenunternehmen aus­ge­ge­ben wur­de. Und den Krieg gibt es auch nicht für umsonst.

»Unnötige Klinik-Übernachtungen sol­len weg­fal­len können

Berlin (dpa) – Unnötige Übernachtungen bei Klinik­unter­suchungen sol­len nach dem Willen von Bundes­gesundheitsminister Karl Lauterbach künf­tig weg­fal­len kön­nen. Dies füh­re auch zu mehr Kapazitäten beim Pflegepersonal, wenn Nachtschichten nicht bedient wer­den müss­ten, sag­te der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin…«

kran​ken​kas​sen​.de



Quasi Hotel gar­ni, nur umge­kehrt. Wenn PatientInnen Liegestühle und Verbandmaterial mit­brin­gen, kann noch mehr gespart wer­den. Paßt wie Faust auf Auge zu obi­ger Meldung. Lauterbach soll­te auf die Faust in so man­cher Tasche achten.

"Vier Länder für Ende der Isolationspflicht – Lauterbach lehnt ab

… Lauterbach wies den Vorstoß umge­hend zurück.

«An die Corona-Isolationspflicht wer­den wir nicht her­an­ge­hen», sag­te er am Dienstag in Berlin. Angesichts momen­tan stei­gen­der Fallzahlen wol­le man «nicht noch Öl ins Feuer gie­ßen» und das Risiko erhö­hen, dass es in Betrieben oder bei Zusammenkünften zu Infektionen kom­me. Daher sei es nicht sinn­voll, auf die Isolationspflicht zu ver­zich­ten…"

kran​ken​kas​sen​.de



Gerade ein­mal andert­halb Stunden lie­gen zwi­schen den Meldungen zu die­sem Thema. Manchmal ist er fix, der Minister.

»Lockerungen bei Testpflicht in Saar-Gesundheitseinrichtungen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Geimpfte oder gene­se­ne Mitarbeiter in saar­län­di­schen Altenheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen müs­sen sich künf­tig nur noch ein­mal statt wie bis­lang zwei­mal in der Woche auf Corona tes­ten las­sen. Ungeimpfte Mitarbeiter, sofern sie kein Betretungsverbot haben, müs­sen dies künf­tig drei­mal in der Woche tun statt täg­lich. Für Besucher gilt eine täg­li­che Testpflicht…«

kran​ken​kas​sen​.de



Die Sklavenhaltung wur­de auch nicht an einem Tag abgeschafft.