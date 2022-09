»Robuste Führungsfähigkeit über das gesamte Intensitätsspektrum hinweg bis hin zum Krieg«

Die Strukturen für den Inlandseinsatz der Bundeswehr ste­hen, auch in Sachen Corona:

»Als Reaktion auf die ver­än­der­te Sicherheitslage nach dem rus­si­schen Angriff in der Ukraine hat das Verteidigungsministerium ent­schie­den, die Führung der Streitkräfte im Inland in einem neu­en Kommando zu bün­deln. Die zen­tra­le Befehlsstelle des Territorialen Führungskommandos in der Berliner Julius-Leber-Kaserne wird am heu­ti­gen Montag in Berlin von Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Dienst gestellt. Befehlshaber des neu­en Führungskommandos der Bundeswehr für das Inland wird Carsten Breuer, der bereits den Corona-Krisenstab im Kanzleramt unter Scholz gelei­tet hat. Für die Führung der Auslandseinsätze hat die Bundeswehr wei­ter das Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam…

800 Mitarbeiter – rund um die Uhr

… "Die Operationszentrale des Kommandos wird 24 Stunden, sie­ben Tage in der Woche in Betrieb sein. Sie bewer­tet offe­ne Quellen, wer­tet aber auch Informationen aus, die mili­tä­risch ein­ge­stuft sind und führt das Ganze in einem ter­ri­to­ria­len Lagebild zusam­men", sagt der General. Das Lagebild zei­ge, wo gehan­delt wer­den müs­se und gebe den Rahmen für die wei­te­ren Planungen. "Den Wert die­ses Kommandos macht eine unun­ter­bro­che­ne, robus­te Führungsfähigkeit über das gesam­te Intensitätsspektrum hin­weg aus, – vom Frieden, von sub­si­diä­ren Hilfseinsätzen der Streitkräfte über den Spannungs- und Verteidigungsfall bis hin zum Krieg."…«

Möglicherweise ist es über­sen­si­bel, wenn mir bei den abschlie­ßen­den Sätzen des Artikels das Wort "Junta" in den Sinn kommt:

»Das neue Kommando soll auch die "Hülle für einen natio­na­len Krisenstab zur Verfügung stel­len", sag­te Breuer. Das Militär hält also Personal und Technik bereit, damit die Bundesregierung Entscheider und Experten künf­tig schnel­ler an einem Tisch ver­sam­meln kann.«

Daß es weni­ger um Verteidigung vor aus­län­di­schen Angriffen geht als um die Niederschlagung erwar­te­ter sozia­ler Revolten und die bewähr­te Mobilisierung von Flüchtlingsangst, macht der Infokasten deutlich:

» Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Art 87a

… (4) Zur Abwehr einer dro­hen­den Gefahr für den Bestand oder die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vor­lie­gen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht aus­rei­chen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivi­len Objekten und bei der Bekämpfung orga­ni­sier­ter und mili­tä­risch bewaff­ne­ter Aufständischer ein­set­zen. Der Einsatz von Streitkräften ist ein­zu­stel­len, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen.«

geset​ze​-im​-inter​net​.de



Man kann nur hof­fen, daß General Breuer sein neu­es Amt so stüm­per­haft führt wie das vori­ge, sie­he Generalmajor Breuer glaubt wei­ter fest an Endsieg oder "Wir wer­den im Herbst zwi­schen 50 und 60 Millionen Menschen imp­fen müs­sen".