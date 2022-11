Augen auf beim Drogenkauf!

Auf dem Apothekenportal abda​.de ist eine Nachricht der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) vom 18.11.22 zu lesen:

»47/22 Information der Hersteller: Informationsschreiben zu Spikevax (▼): Risiko einer Verwechslung der Dosierung der biva­len­ten und mono­va­len­ten Auffrischimpfung



AMK / Die Firma Moderna Biotech Spain, S.L. infor­miert im Einvernehmen mit der EMA und dem PEI über ver­se­hent­li­che Unterdosierungen bei der Verabreichung des biva­len­ten COVID-19-mRNA-Impfstoffs Spikevax (▼) (biva­lent Original/Omikron BA.1, biva­lent Original/Omikron BA.4–5; 1). Der Firma lie­gen Berichte vor, die dar­auf hin­wei­sen, dass der biva­len­te Impfstoff in der Dosierung des mono­va­len­ten Impfstoffs ver­ab­reicht wur­de. Dies ent­spricht nur der Hälfte der vor­ge­se­he­nen Dosierung.

Der biva­len­te COVID-19-(Booster-)Impfstoff ent­hält neben mRNA gegen das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Wildtyps (Elasomeran) auch an die Omikron-Variante ange­pass­te mRNA (Davesomeran). Er ist indi­ziert zur akti­ven Immunisierung bei Personen ab 12 Jahren, die zuvor min­des­tens eine Grundimmunisierung gegen COVID-19 erhal­ten haben. Die Ständige Impfkommission des RKI emp­fiehlt aktu­ell Auffrischimpfungen vor­zugs­wei­se mit einem biva­len­ten Impfstoff vor­zu­neh­men (2).

Der biva­len­te Impfstoff liegt in einem Mehrdosen-Behältnis mit blau­er Flip-Off-Kunststoffkappe vor. Die kor­rek­te Dosierung beträgt 0,5 ml, ent­spre­chend je 25 Mikrogramm Elasomeran und Davesomeran. Die Auffrischungs-(Booster-)Dosis des ursprüng­li­chen mono­va­len­ten Spikevax-Impfstoffs beträgt hin­ge­gen 0,25 ml; ent­spre­chend 50 Mikrogramm Elasomeran. Der Impfstoff liegt in einer Durchstechflasche mit roter Flip-Off-Kappe vor.

Der Firma ver­weist auf Nachfrage auf die Leitlinie des US-ame­ri­ka­ni­schen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu Verabreichungsfehlern bei Impfungen (3, 4). Hiernach kann die Hälfte der Dosierung am glei­chen Tag nach­ge­holt werden.

Das Informationsschreiben ist hier abruf­bar. Die AMK bit­tet Apothekerinnen und Apotheker Risiken, ein­schließ­lich Medikationsfehler, bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen bevor­zugt über das Web-Formular unter www​.arz​nei​mit​tel​kom​mis​si​on​.de zu melden. /

