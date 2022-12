Corona: Der Staat sollte sich bei den Ungeimpften entschuldigen!

So lau­tet die Überschrift eines Diskussionsbeitrags von Jessica Hamed auf ber​li​ner​-zei​tung​.de am 4.12.22. Wie berich­tet ver­sucht das Blatt, unter dem Titel "Corona-Debatte: Schaffen wir es, offen mit­ein­an­der zu reden?" so etwas wie eine Aufarbeitung. Von Frau Hamed ist zu lesen:

»… Seit lan­gem ist die Verengung des Meinungskorridors zu beob­ach­ten und eine Verstetigung des Krisenzustands (Maskenpflicht) zu befürch­ten. Die „poli­ti­sche Solidarität“, die Kurianowicz emp­fin­det, emp­fand ich 2020 als „falsch ver­stan­de­ne Solidarität“ und beklag­te zudem eine „Doppelmoral“, die sich bei­spiels­wei­se am men­schen­un­wür­di­gen Umgang mit Geflüchteten an den euro­päi­schen Außengrenzen zeig­te, aber auch dar­in, dass sozi­al beson­ders vul­nerable Gruppen die Maßnahmen här­ter tra­fen als bei­spiels­wei­se die intel­lek­tu­el­le Oberschicht, die mit ihren Familien in geräu­mi­ge­rem Wohnraum leb­te, von dort arbei­ten und ihre Kinder beschu­len konnte…

Das Grundgesetz wurde ausgehebelt

Der Dialog, den wir gesamt­ge­sell­schaft­lich füh­ren müs­sen, wird schmerz­haft. Eine woh­li­ge Versöhnung ohne die not­wen­di­ge und dabei scho­nungs­lo­se, viel­leicht sogar qual­vol­le Tiefe kann es nicht geben. Wir müs­sen jetzt rasch aus dem Geschehenen für die Bewältigung der Energie- und Klimakrise ler­nen. Schließlich hat sich gezeigt, dass wir nicht auf insti­tu­tio­nel­le Abwehrkräfte gegen einen über­grif­fi­gen Staat ver­trau­en können.

Es ist „alles mög­lich“, ganz wie Andrick es feststellt.

Bei sei­nem auf­rüt­teln­den Text han­delt es sich nicht um „Nachher-ist-man-immer-schlauer“-Weisheiten. Einer kopf­lo­sen, angst­ge­steu­er­ten Krisenpolitik unter­la­gen bin­nen kur­zem alle aus­ge­feil­ten gesell­schafts­ver­trag­li­chen Sicherheitsmechanismen des Grundgesetzes. Nichts kam von unge­fähr; die sich ent­fal­ten­de Dynamik blieb vie­len – und doch zu weni­gen – Menschen nicht ver­bor­gen. Ein erschüt­tern­des Paradebeispiel des poli­tisch-publi­zis­ti­schen Verstärkerkreislaufs war zu beob­ach­ten. Wechselseitig „schau­kel­ten“ sich Medien und Politik hoch, waren im Wechsel Treiber und Getriebene ihrer eige­nen Schreckensszenarien. Wer aus­scher­te, dem droh­te die Verdrängung aus dem Diskurs.

Entschuldigung für die Ausgrenzung

Wir müs­sen über das gro­ße Ganze spre­chen und dür­fen uns nicht im Klein-Klein ein­zel­ner Maßnahmen ver­hed­dern. Wir müs­sen ana­ly­sie­ren, wie es dazu kom­men konn­te, dass füh­ren­de Politiker und Politikerinnen sich hem­mungs­los auto­ri­tä­rer Vokabeln wie Zügelanziehen bedien­ten (Markus Söder), dass der für den Rechtsstaat fun­da­men­ta­le Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Disposition gestellt wur­de (Winfried Kretschmann), dass selbst das Bundesverfassungsgericht bis­he­ri­ge ver­fas­sungs­recht­li­che Maßstäbe igno­rier­te und fak­tisch der Regierung in Krisenzeiten einen Persilschein für hem­mungs- und gren­zen­lo­se Krisenpolitik ausstellte.

Wir müs­sen dar­über spre­chen, wie es mög­lich war, wesent­li­che Teile der Gesellschaft glau­ben zu machen, es sei soli­da­risch gebo­ten oder gar ethisch trag­bar, eine gan­ze Bevölkerungsgruppe ver­ächt­lich zu machen und aus der Gesellschaft zu drän­gen. Diese Diskriminierung war staat­li­ches Unrecht. Aus den vie­len juris­ti­schen Argumenten, die für die­se Beurteilung spre­chen, grei­fe ich hier nur eines her­aus: Nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts umfasst das men­schen­wür­di­ge Existenzminimum ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesell­schaft­li­chen, kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Leben“. Dagegen ver­stie­ßen 2G-Regelungen fron­tal und konsequent.

Der staat­li­che, sozia­le und pri­va­te Umgang mit „Ungeimpften“ wird der schmerz­lichs­te Teil des Dialogs, der im Großen wie im Kleinen geführt wer­den muss. Er kann nur mit Einsicht und einer Entschuldigung für die Ausgrenzung beginnen…

Die Angst vor dem Virus hat glei­cher­ma­ßen irra­tio­na­le Blüten getrie­ben wie die Angst vor einer Diktatur. Die Risikokommunikation von Regierung und Medien war kata­stro­phal, führ­te in der Spitze zu Angststörungen und zur Ausgrenzung von Menschen und befeu­er­te so auch die Ängste der Ausgegrenzten. Verängstigte und zugleich angst­schaf­fen­de Staatsorgane sowie eine ver­ängs­tig­te Bevölkerung sind rechts­staats­ge­fähr­dend. Die Radikalisierung der Auseinandersetzung bis ins Bitterböse und Unerbitterliche hin­ein war die Folge.

Die Aufarbeitung muss jetzt begin­nen. Mit einem insti­tu­tio­nel­len Schritt. Der FDP-Politiker Andrew Ullmann hat jüngst vor­ge­schla­gen, eine Enquete-Kommission ein­zu­rich­ten. Die Mitglieder der Kommission soll­ten dabei mit Bedacht gewählt wer­den, um eine wahr­haf­te und ernst gemein­te Aufarbeitung sicher­zu­stel­len. Dabei soll­te nie­mand par­ti­zi­pie­ren, der oder die Verantwortung für poli­ti­sche Entscheidungen trug oder maß­geb­lich die Politik bera­ten hat. Nur eine unab­hän­gi­ge Aufarbeitung kann hel­fen, das äußerst in Mitleidenschaft gezo­ge­ne Vertrauen in die­sen Staat und sei­ne Repräsentanten wiederherzustellen…

Was die­se Aufarbeitung leis­ten muss, ist die Erkenntnis, dass auch in der Krise nicht alles erlaubt sein kann. Auch dann nicht, wenn sich über 90 Prozent der Bevölkerung – aus auch ganz bewusst erzeug­ter Angst – dafür aus­spricht, alle rechts­staat­li­chen Tabus in den Wind zu schrei­ben. Es gibt sie näm­lich, die roten Linien. Andernfalls wäre der Rechtsstaat ledig­lich eine Illusion. Die gesamt­ge­sell­schaft­li­che Aufarbeitung muss daher insti­tu­tio­nell begin­nen. Jetzt.

Möchten Sie an der Debatte teil­neh­men? Senden Sie uns Ihre Beiträge zu! briefe@berliner-zeitung.de«