Ethikrat bleibt sich treu. Was damals Recht war…

»… "Es wäre schön gewe­sen, wenn wir mit 3G wei­ter­ge­kom­men wären, aber es droht schon wie­der eine Überlastung der Krankenhäuser", so Buyx im "Frühstart" bei ntv.

Die Wahl sei aber irgend­wann, ob man Ungeimpfte und Geimpfte ein­schrän­ke, oder nur Ungeimpfte, "und da gibt es dann den erheb­li­chen Unterschied im Risiko", . Weiter sagt sie: "Ungeimpfte tra­gen das Virus häu­fi­ger und län­ger wei­ter. Vor allem haben sie eine höhe­re Wahrscheinlichkeit für einen schwe­ren Verlauf – da muss man reagieren."…

"Ich finde es ganz wichtig, dass sich Politik korrigiert"

Als zusätz­li­che Corona-Maßnahme hat der Ethikrat vor weni­gen Tagen die Impflicht für bestimm­te Berufsgruppen emp­foh­len. Buyx ver­tei­digt die­se Forderung: "In Berufen, in denen man mit sehr gefähr­de­ten Menschen arbei­tet, gibt es die Verantwortung, die Menschen nicht ver­meid­ba­ren Schäden aus­zu­set­zen – und die Alternative nur zu Testen, scheint nicht funk­tio­niert zu haben."…

Auf die Frage, ob die Politik nicht an Glaubwürdigkeit ver­lie­re, wenn sie nach lan­gem Verneinen jetzt eine Impfpflicht ein­füh­ren wür­de, sagt Buyx: "Ich fin­de es ganz wich­tig, dass sich Politik kor­ri­giert – und wenn man fest­stellt, dass die Situation sehr viel schlech­ter ist als erhofft, dann soll­te man sich kor­ri­gie­ren."«

Verhöhnung von Kindern und Jugendlichen

An die­se mas­siv in den Medien gestreu­te Position von Buyx will sich heu­te nie­mand dort erin­nern. Statt des­sen wird die Verhöhnung von Kindern und Jugendlichen durch den Ethikrat beklatscht, der in sei­ner "AD-HOC-EMPFEHLUNG " vom 28.11.22 schreibt:

»… Wie es Kindern, Jugendlichen und jun­gen Erwachsenen in unter­schied­li­chen Altersphasen gelun­gen ist, sich an die her­ein­bre­chen­den Veränderungen der Alltagsabläufe anzu­pas­sen und die­se zu gestal­ten, ist ange­sichts ständig neu­er Belastungen und sich ändernder Rahmenbedingungen beein­dru­ckend. Viele Jugendliche haben die Verlagerung des Lernens in den digi­ta­len Raum, den Wegfall vie­ler Angebote der Freizeitgestaltung, die Trennung von Freundinnen und Freunden sowie Familienmitgliedern mit Fantasie, digi­ta­ler Vernetzung und der Ausbildung neu­er Fähigkeiten überraschend gut bewältigt. Gleichwohl blieb für alle die kata­stro­phi­sche Erfahrung der Pandemie eine exis­ten­zi­el­le Herausforderung…«

Gewiß, es gab auch "Vereinsamung, Isolation und Angst, übermäßigen Medienkonsum". Ebenso wird – bezeich­nen­der­wei­se ohne die hier wirk­lich sinn­vol­le geschlechts­be­zo­ge­ne Ausdrucksweise – festgestellt:

»Familie und Nahbeziehungen boten einer­seits Halt und Sicherheit, was weit­hin nur möglich war, weil Sorgeberechtigte in den Familien erheb­lich mehr Care-Arbeit übernahmen – bei oft gleich­blei­ben­der beruf­li­cher Belastung, nicht sel­ten um den Preis gra­vie­ren­der beruf­li­cher Nachteile und eige­ner psy­chi­scher Belastungen. Andererseits gehörten zum Alltag in der Pandemie auch Konflikte in der Familie bis hin zu Gewalterfahrungen (emo­tio­na­le und körperliche Misshandlung, sexua­li­sier­te Gewalt), die jun­ge Menschen beson­ders in den Zeiten mas­si­ver Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen oft in aus­weg­lo­se Situationen brach­ten. Die jüngere Generation erleb­te Erwachsene und Ältere zum Teil als ängstlich, gestresst und überfordert oder gar selbst­be­zo­gen. Auch öffentlich erho­be­ne Vorwürfe, die jüngere Generation ver­hal­te sich in der Pandemie leicht­fer­tig und ego­is­tisch („Partyjugend“), wur­den als belas­tend erlebt.«

Das ist wahr­haf­tes und wahn­haf­tes Geschwurbel. "Konflikte in der Familie" hat es sicher zuhauf gege­ben. Es waren aber nicht sie, die "jun­ge Menschen in aus­weg­lo­se Situationen brach­ten", son­dern die fast wie ein Naturgesetz beschrie­be­nen "mas­si­ven Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen", die dafür ursäch­lich waren. Daß sie und ihres­glei­chen es waren, die dafür die bestell­te "wis­sen­schaft­li­che" oder "ethi­sche" Begründung bei­steu­er­ten, ver­ges­sen die Mitglieder des Gremiums. TäterInnen kom­men in dem Papier nicht vor, Verantwortung exis­tiert nur im Passiv oder unper­sön­lich: Schäden "tra­ten ein", natür­lich "pan­de­mie­be­dingt", es "wur­de poli­tisch ent­schie­den", "es fehl­te" an Angeboten…

"Fehlallokation the­ra­peu­ti­scher Ressourcen" ist ein Glanzstück der Schwurbelei, ähn­lich wie die angeb­li­che Aufhebung der "meis­ten pan­de­mie­re­gu­lie­ren­den Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und jun­ge Erwachsene" oder die behaup­te­te feh­len­de "gesell­schaft­li­che Wertschätzung für das soli­da­risch Geleistete".

Das sind die Herrschaften, die von Schuld nichts wis­sen wol­len. Nicht von der der poli­tisch Verantwortlichen noch erst recht der eigenen:

Ich war­te dar­auf, daß die­se Aufstellung aus dem Papier des Ethikrats mir als Todesliste aus­ge­legt wird. Na, Volksverpetzer?

"Es muß auch wehtun"

Abschließend nur zu einem der "Ethik-Sachverständigen":

Der Auftritt des katho­li­schen Theologen Lob-Hüdepohl in der "3sat kul­tur­zeit" im Januar 2022 (you​tube​.com):

Videoquelle: zdf​.de (11.10.21)

