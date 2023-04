„Keine ‚Lex-COVID-19‘ für Corona-Maßnahmen“

Die „Neue Zeit­schrift für Ver­wal­tungs­recht – Online-Auf­satz / In Zusam­men­ar­beit mit der Neu­en Juris­ti­schen Wochen­schrift“ publi­zier­te eine zwei­tei­li­ge Serie von Rechts­an­walt Sebas­ti­an Lucen­ti, die auch für Nicht-Juris­ten les­bar ist.

Die Neue Zeit­schrift für Ver­wal­tungs­recht „ist eine juris­ti­sche Fach­zeit­schrift, in der Ent­schei­dun­gen von EGMR, EuGH, Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt (sowohl Senats­ent­schei­dun­gen als auch Kam­mer­be­schlüs­se), Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt, Ober­ver­wal­tungs­ge­rich­ten und Ver­wal­tungs­ge­rich­ten sowie Auf­sät­ze und ande­re Bei­trä­ge ver­öf­fent­licht wer­den. Her­aus­ge­ge­ben wird sie in Zusam­men­ar­beit mit der Neu­en Juris­ti­schen Wochen­schrift.“ Die Neue Juris­ti­sche Wochen­schrift wie­der­um „ist die auf­la­gen­stärks­te Zeit­schrift für die juris­ti­sche Theo­rie und Pra­xis in Deutsch­land und wird vor allem von Rechts­an­wäl­ten, Nota­ren, Rich­tern, Rechts­pfle­gern, Rechts­re­fe­ren­da­ren und Stu­den­ten der Rechts­wis­sen­schaft gelesen.“

Kei­ne „Lex-COVID-19“ für Coro­na-Maß­nah­men – Teil I

Das Ende des ver­fas­sungs­recht­li­chen Tun­nel­blicks auf staat­li­che Ent­schei­dun­gen unter Unsicherheiten

„Der vor­lie­gen­de Auf­satz bil­det den Auf­takt einer zwei­tei­li­gen Ana­ly­se der gericht­li­chen Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­prü­fung von Coro­na-Maß­nah­men. Hier­bei soll der Blick der Recht­spre­chung für gewich­ti­ge – bis­lang aber unbe­rück­sich­tig­te – Sach­ver­halts­aspek­te und deren zeit­li­cher Ein­ord­nung geschärft wer­den, die im Rah­men gericht­li­cher Ver­fah­ren zu Coro­na­maß­nah­men zu berück­sich­ti­gen sind. Er soll auf­zei­gen, dass der Gesetz­ge­ber sei­nen staat­li­chen Ein­schät­zungs- und Gestal­tungs­spiel­raum – ent­ge­gen den Ent­schei­dun­gen des BVerfG vom 19.11.2021 ('Bun­des­not­brem­se I und II'), vom 10.2.2022 und 27.4.2022 ('COVID-19-Impf­pflicht I und II') – längst über­schrit­ten hat. Eine Viel­zahl von Rechts­grund­la­ge für Coro­naschutz­maß­nah­men hal­ten bereits aus einer Ex-ante-Sicht bei einer umfas­sen­den Sach­ver­halts­aus­wer­tung einer Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­prü­fung nicht stand. Dies gilt umso mehr bei einer sorg­fäl­tig durch­ge­führ­ten gericht­li­chen Beweisaufnahme.“

Kei­ne „Lex-COVID-19“ für Coro­na-Maß­nah­men – Teil II

Unver­hält­nis­mä­ßig­keit einer mit­tel­ba­ren und unmit­tel­ba­ren Impf­pflicht gegen COVID-19

„Die­ser Auf­satz schließt an den ers­ten Teil des Autors […] an, in dem die Leit­plan­ken für eine gericht­li­che Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­prü­fung von Coro­na­maß­nah­men unter Berück­sich­ti­gung grund­le­gen­der Sach­ver­halts­aspek­te dar­ge­stellt wor­den sind. Mit dem vor­lie­gen­den Teil II folgt eine Ver­hält­nis­mä­ßig­keits­prü­fung im Lich­te des auf­be­rei­te­ten Sach­ver­halts der durch den Deut­schen Bun­des­tag zum 16.3.2022 ein­ge­führ­ten ein­rich­tungs- und unter­neh­mens­be­zo­ge­nen Pflicht zum Nach­weis einer COVID-19-Schutz­imp­fung oder COVID-19-Gene­sung, den dazu erfolg­ten Ent­schei­dun­gen des BVerfG vom 10.2.2022 und vom 27.4.2022 („COVID-19-Impf­pflicht I und II“), des ers­ten geschei­ter­ten gesetz­ge­be­ri­schen Ver­suchs und künf­ti­ger Geset­zes­vor­ha­ben für die Ein­füh­rung einer all­ge­mei­nen Impfpflicht.“