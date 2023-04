Das Empire schlägt zurück

Am 14. April fand in Oxford der „Rho­des Poli­cy Sum­mit 2023“ statt, der unter dem Mot­to stand, ein „posi­ti­ves Erbe aus der Pan­de­mie“ kre­ieren und „den Kreis­lauf von Panik bis Ver­nach­läs­si­gung mit einem ‚Always On‘-Ansatz“ durch­bre­chen zu wollen.

Er fand in his­to­ri­scher Umge­bung, um nicht zu sagen in impe­ria­lem Glanz statt: im Rho­des House des Rho­des Trust an der Uni­ve­ristät Oxford. Zu des­sen aktu­el­len Treu­hän­dern gehö­ren u.a. der Vize­prä­si­dent von Apple, eine Gilead-For­sche­rin sowie jemand von McK­in­sey mit glo­ba­ler Auf­ga­be und frü­her war Nicho­las Oppen­hei­mer aus der Fami­len­dy­nas­tie, die De Beers von Rho­des über­nom­men hat­te, auch mit dabei.

Rho­des‘ sicht­bars­te Hin­ter­las­sen­schaf­ten waren Rho­de­si­en, das nach einem lan­gen Befrei­ungs­kampf zu Zim­bab­we wur­de und das Dia­man­ten­mo­no­pol De Beers, das inzwi­schen kein Mono­pol mehr hat. Der Schrift­stel­ler G. K. Ches­ter­ton, der ein Zeit­ge­nos­se von Rho­des war, schrieb über ihn:

„Ich mei­ne, dass das kolo­nia­le Ide­al von Män­nern wie Cecil Rho­des nicht einer neu­en schöp­fe­ri­schen Idee des west­li­chen Genies ent­sprang, es war eine Mode­er­schei­nung, und wie die meis­ten Moden eine Nach­ah­mung. Denn das Pro­blem mit Rho­des war nicht, dass er […] gro­ße Feh­ler mach­te, und auch nicht, dass er gro­ße Ver­bre­chen beging. Es war, dass er die­se Ver­bre­chen und Feh­ler beging, um bestimm­te Ideen zu ver­brei­ten. Und wenn man nach die­sen Ideen frag­te, konn­te man sie nicht fin­den. […] Rho­des hat­te der Welt kei­ner­lei Prin­zi­pi­en zu geben. Er hat­te nur eine hit­zi­ge, aber aus­ge­klü­gel­te Maschi­ne­rie, um die Prin­zi­pi­en zu ver­brei­ten, die er nicht besaß. Was er sei­ne Idea­le nann­te, war der Boden­satz eines Dar­wi­nis­mus, der bereits nicht nur sta­gnier­te, son­dern gif­tig gewor­den war. Dass der Stärks­te über­le­ben muss und dass jeder, der ihm ähn­lich ist, der Stärks­te sein muss; dass der Schwächs­te unter­ge­hen muss und dass jeder, den er nicht ver­ste­hen konn­te, der Schwächs­te sein muss – das war die Phi­lo­so­phie, an die er, wie vie­le ande­re agnos­ti­sche alte Jung­ge­sel­len der vik­to­ria­ni­schen Ära, schwer­fäl­lig sein Leben lang glaub­te. All sei­ne Ansich­ten über Reli­gi­on […] waren ein­fach die abge­stan­dens­ten Ideen sei­ner Zeit. Es war nicht sei­ne Schuld, armer Kerl, dass er einen hohen Hügel irgend­wo in Süd­afri­ka ‚sei­ne Kir­che‘ nann­te. Ich mei­ne, es war nicht sei­ne Schuld, dass er nicht erken­nen konn­te, dass eine Kir­che, die ganz für sich allein ist, über­haupt kei­ne Kir­che ist. Es ist die Zel­le eines Ver­rück­ten. Es war nicht sei­ne Schuld, dass er ‚her­aus­fand, dass Gott woll­te, dass ein mög­lichst gro­ßer Teil des Pla­ne­ten angel­säch­sisch ist.‘ Vie­le Evo­lu­tio­nis­ten, die viel wei­ser waren, hat­ten Din­ge ‚her­aus­ge­fun­den‘, die noch kin­di­scher waren. Er war ein ehr­li­cher und beschei­de­ner Rezi­pi­ent der schwer­fäl­li­gen Popu­lär­wis­sen­schaft sei­ner Zeit; er ver­brei­te­te kei­ne Ideen, die nicht auch jeder Cock­ney-Knecht in Streat­ham für ihn hät­te ver­brei­ten kön­nen. Aber gera­de weil er kei­ne Ideen zu ver­brei­ten hat­te, rief er zum Schlach­ten auf, ver­letz­te das Recht und rui­nier­te Repu­bli­ken, um sie zu verbreiten.“

Mit die­sen Wor­ten läßt sich zwang­los zum „Rho­des Poli­cy Sum­mit 2023“ über­lei­ten. Die bekann­tes­ten Red­ner waren Antho­ny Blair und Geor­ge Gao. Blair mit sei­nem „Tony Blair Insti­tu­te for Glo­bal Chan­ge“ geht es laut Insti­tuts-Web­site um die „Zusam­men­ar­beit mit poli­ti­schen Füh­rern, um Ver­än­de­run­gen vor­an­zu­trei­ben“. Dafür benutzt er alles, was en vogue ist wie jetzt C19 und sag­te in Oxford über sei­ne ehe­ma­li­gen Kollegen:

„Vor einem Jahr war es eine rele­van­te Kon­ver­sa­ti­on, mit ihnen über die Vor­be­rei­tung auf eine Pan­de­mie zu spre­chen, die ziem­lich viel Inter­es­se geweckt hat. Heu­te, ehr­lich gesagt, nicht mehr so sehr. Und das ist ein gro­ßes Problem.

Dar­über hin­aus steht das Haupt­fo­rum, das glo­ba­le Gesund­heits­maß­nah­men koor­di­nie­ren soll­te – die G20 – im Mit­tel­punkt einer grund­le­gen­den poli­ti­schen Spal­tung. Die G7 ist die west­li­che Welt, nicht die Welt. Und die UNO ist, nun ja, die UNO mit ihren Vor- und Nachteilen.

Also, hier ist mei­ne Mei­nung aus poli­ti­scher Per­spek­ti­ve: Der ein­zi­ge Weg, um poli­ti­sche Zug­kraft zu erlan­gen und die Maß­nah­men, die die­ser Gip­fel emp­feh­len soll­te, der ein­zi­ge Weg, den ich sehe, um die Maß­nah­men zur Pan­de­mie­vor­sor­ge umzu­set­zen, die wir zwei­fel­los benö­ti­gen, besteht dar­in, der poli­ti­schen Klas­se zu bewei­sen: ers­tens, dass es einen unmit­tel­ba­ren Grund zum Han­deln gibt, kei­nen zufäl­li­gen; zwei­tens, dass die­se Akti­on poli­tisch popu­lär und nütz­lich sein wird; und drit­tens, dass es einen gesund­heit­li­chen und damit wirt­schaft­li­chen Gewinn brin­gen wird, der, wenn nicht unmit­tel­bar, so doch auch nicht unmög­lich weit ent­fernt erschei­nen wird. Dies ist das ‚Hier und Jetzt‘-Argument für poli­ti­sche Füh­rer, um zu handeln.

Es hat Glaub­wür­dig­keit, weil Covid-19 neben all den offen­sicht­li­chen Nega­ti­ven ein wei­te­res uner­war­te­tes Posi­ti­ves hat­te. Es kün­dig­te bedeu­ten­de, mög­li­cher­wei­se bahn­bre­chen­de Fort­schrit­te in der medi­zi­ni­schen Wis­sen­schaft an. […]

Die­se Behand­lun­gen – Impf­stof­fe, Injek­tio­nen und Medi­ka­men­te – sind ent­we­der jetzt ver­füg­bar oder wer­den in Kür­ze ver­füg­bar sein. Allein die mRNA-Tech­no­lo­gie hat eine Fül­le neu­er Mög­lich­kei­ten stimuliert. […]

Um auf die­ses Poten­zi­al zugrei­fen zu kön­nen, bedarf es einer kon­zer­tier­ten inter­na­tio­na­len Anstren­gung, um unse­re Gesund­heits­sys­te­me von der Vor­be­rei­tung auf die nächs­te Kri­se, deren Auf­kom­men unge­wiss und deren Aus­wir­kun­gen unbe­kannt sind, auf ein ‚Always On‘-Netzwerk mit ver­bes­ser­ten glo­ba­len Fähig­kei­ten umzustellen […].

Um dies zu errei­chen, müs­sen min­des­tens die fol­gen­den Ele­men­te vor­han­den sein:

Offen­sicht­lich die Inves­ti­ti­on in neue Behand­lun­gen, Impf­stof­fe und For­schung aus dem pri­va­ten, öffent­li­chen und phil­an­thro­pi­schen Sektor.

Ein viel bes­se­res und schnel­le­res Sys­tem der kli­ni­schen Forschung.

Die Genom­über­wa­chungs­ka­pa­zi­tät ist gleich­mä­ßig auf

er gan­zen Welt verteilt.

Die natio­na­le und glo­ba­le Infra­struk­tur zur Erfas­sung der Daten und zur Regis­trie­rung von Imp­fun­gen und Behandlungen.

Die Har­mo­ni­sie­rung von Nor­men und Vor­schrif­ten zur Beschleu­ni­gung des Zulassungsverfahrens.

Der Auf­bau von Her­stel­lungs- und Ver­triebs­ka­pa­zi­tä­ten in den Ent­wick­lungs­län­dern, wie Afri­ka es mit sei­ner PAVM-Initia­ti­ve (Part­ner­ships for Afri­can Vac­ci­ne Manu­fac­tu­ring) anstrebt.

Und die Reform der Regie­rungs­sys­te­me, um die effek­ti­ve Imple­men­tie­rung die­ses ‚Always On‘-Netzwerks zu ermöglichen. […]

Mein Insti­tut arbei­tet jetzt in fast 40 Län­dern welt­weit, aber mit beson­de­rem Schwer­punkt auf Afri­ka und dem Fer­nen Osten. Unter den Regie­run­gen, mit denen wir zusam­men­ar­bei­ten, besteht ein enor­mer Appe­tit dar­auf, die­se Ver­än­de­run­gen als Teil einer radi­ka­len Umstruk­tu­rie­rung des Gesund­heits­we­sens anzunehmen. […]

Von die­sem Gip­fel aus soll­ten wir einen Pro­zess aus­ar­bei­ten, um den Plan zusam­men­zu­stel­len. Wir kön­nen dann ein­zeln und gemein­sam und natür­lich über die WHO die ver­schie­de­nen Macht­zen­tren inner­halb des glo­ba­len poli­ti­schen Sys­tems anspre­chen, um den heu­ti­gen Ent­schei­dungs­trä­gern zu zei­gen, dass es sowohl die Mög­lich­keit für eine ganz neue Ära der Krank­heits­be­hand­lung und ‑prä­ven­ti­on gibt, als auch einen Zeit­rah­men, der selbst mit einem kurz­fris­ti­gen poli­ti­schen Hori­zont sicht­bar und prak­tisch erreich­bar sein sollte. […]

Von hier aus soll­ten wir uns also zum Han­deln auf­ru­fen. Alle han­deln auf unse­re unter­schied­li­che Wei­se. Aber alle ver­fol­gen die glei­che Sache.“

Das war eine pas­sen­de Rede für einen Ort und ein Tref­fen mit stol­zem Bezug zu Rho­des, über den Ches­ter­ton geschrie­ben hat­te: „Die west­li­che Idee, die Idee von geis­ti­ger Frei­heit und Gefahr, von einer zwei­fel­haf­ten und roman­ti­schen Zukunft, in der alles pas­sie­ren kann – die­se essen­ti­el­le west­li­che Idee konn­te Cecil Rho­des nicht ver­brei­ten, weil er (wie er selbst sagt) nicht dar­an glaubt.“ Die Blair‘sche Dys­to­pie mit „Genom­über­wa­chungs­ka­pa­zi­tät“, „Beschleu­ni­gung des Zulas­sungs­ver­fah­rens“ und „Reform der Regie­rungs­sys­te­me“ will Rho­des statt Ches­ter­ton für alle, außer wahr­schein­lich für sich selbst.

Über­ra­schen­des prä­sen­tier­te dage­gen Gao in sei­ner Alma Mater Oxford:

„Dr. Geor­ge Fu Gao, von dem ange­nom­men wird, dass er mehr über die Ursprün­ge der Krank­heit weiß als jeder ande­re Wis­sen­schaft­ler, sag­te dem Tele­graph, er sei ‚nicht opti­mis­tisch‘, dass der Ursprung des Virus jemals bekannt wer­den wer­de, und ver­wies sowohl auf poli­ti­sche als auch auf wis­sen­schaft­li­che Hindernisse. […]

Dr. Gao lei­te­te das chi­ne­si­sche Zen­trum für die Kon­trol­le von Krank­hei­ten, als Covid Ende 2019 zum ers­ten Mal auf­tauch­te, und es ist das ers­te Mal seit der Pan­de­mie, dass er Groß­bri­tan­ni­en besucht. […]

Zu den Ursprün­gen des Virus füg­te er vor­sich­tig hin­zu: ‚Lan­ge Rede, kur­zer Sinn, es gibt kei­ne Bewei­se, von wel­chen Tie­ren … das Virus stammt‘. […]

‚Der gan­ze Bereich ist zu sen­si­bel. Es gibt zu viel Poli­ti­sie­rung. Wir müs­sen uns auf die Wis­sen­schaft kon­zen­trie­ren‘, sag­te er.

In Bezug auf die Wis­sen­schaft füg­te Dr. Gao hin­zu, dass die Theo­rie, dass es eine Zwi­schen­tier­art zwi­schen Fle­der­mäu­sen und Men­schen gebe, die ein ‚Reser­voir‘ des Virus dar­stel­le, falsch sein könnte.

‚Auch ich dach­te, es muss einen Zwi­schen­wirt geben – ein Reser­voir – aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es ist mög­lich, dass es kein Tier­re­ser­voir gibt‘, sag­te er.

‚Bei Sars wur­de es ein­mal in Zibet­kat­zen gefun­den, aber nicht noch ein­mal. Es könn­te das­sel­be [mit Covid] sein. Es könn­te sein, dass es bei ein paar Tie­ren, einer klei­nen Grup­pe, ein paar Käfi­gen ein­mal vorkommt.‘ […]

Das Virus wur­de spä­ter auf Fle­der­mäu­se zurück­ge­führt, von denen ange­nom­men wird, dass sie Zibet­kat­zen infi­ziert haben, die wie­der­um Men­schen infizierten. […]

Zwei­fel­los war er sich bewusst, dass Chi­na sich offi­zi­ell für sei­ne Lang­sam­keit im Umgang mit der SARS-Epi­de­mie 2002/3 ent­schul­digt hat­te, und er beton­te vor­sich­tig, dass das Land unver­züg­lich gegen SARS-Cov‑2 gehan­delt habe.

Chi­nas CDC sei das ers­te gewe­sen, das die gene­ti­sche Sequenz des Virus ent­deckt, iso­liert und wei­ter­ge­ge­ben habe, sag­te er auf der Lon­do­ner Konferenz.

Dr. Gao schlägt wei­ter­hin als Wis­sen­schaft­ler Wel­len. Es waren neu ver­öf­fent­lich­te gene­ti­sche Sequen­zen, die von ihm und sei­nem CDC-Team gesam­melt wur­den, die die jüngs­te Kon­tro­ver­se über die Ursprün­ge des Virus auslösten.

Die Daten – die laut Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on vor drei Jah­ren hät­ten ver­öf­fent­licht wer­den sol­len – zeig­ten, dass gene­ti­sches Mate­ri­al von Mar­der­hun­den und ande­ren Tie­ren in Covid-posi­ti­ven Pro­ben vor­han­den war, die im Janu­ar 2020 auf dem Markt gesam­melt wurden.

Dr. Gao und sein Team sagen in dem vor zwei Wochen in Natu­re ver­öf­fent­lich­ten Paper, dass die Daten ‚über­zeu­gen­de Bewei­se‘ dafür lie­fern, dass sich Sars-Cov‑2 im Janu­ar 2020 auf dem Hua­nan-Markt für Mee­res­früch­te in Wuhan weit ver­brei­tet hat.

Aber sie fügen hin­zu, es sei nicht klar, wie Covid dort­hin gekom­men sei, und argu­men­tie­ren, dass es zwar von einem Tier stam­men könn­te, aber auch ‚von einem Men­schen oder einem Kühl­ket­ten­pro­dukt ein­ge­schleppt‘ wor­den sein könn­te – ein Weg, der von der staat­li­chen Pro­pa­gan­da in Chi­na immer wie­der dis­ku­tiert wird."

Mit sei­nen sibyl­li­ni­schen Wor­ten mach­te Gao Schlag­zei­len, aber was bedeu­ten sie? Er hat alle zufrie­den gestellt, denen der Sta­tus Quo der Unwis­sen­heit am ange­nehms­ten ist von Chi­na über Frank­reich und die USA bis zur WHO, um nur die wich­tigs­ten zu nen­nen. So wer­den kei­ne Fra­gen nach Betrieb (Chi­na), Bau (Frank­reich), Finan­zie­rung (USA) des P4-Labors in Wuhan gestellt, die auch ganz unab­hän­gig von C19 sehr unan­ge­nehm sein kön­nen. Und sich selbst hat er alles inklu­si­ve Labor­ur­sprung offen gehalten.

Es gab ein vol­les Pro­gramm für den einen Tag des „Rho­des Poli­cy Sum­mit 2023“ mit diver­sen wei­te­ren Bei­trä­gen neben Blairs „Geo­po­li­tics and the COVID-19 pan­de­mic respon­se: How do we keep poli­ti­cal atten­ti­on and dri­ve action on the Pan­de­mic Pre­ven­ti­on agen­da?“ und „Pan­de­mic Reflec­tions: Per­spec­ti­ves on the ear­ly days of COVID-19“, an denen Gao betei­ligt war. Die gan­ze Akti­on soll­te hel­fen, die ver­mut­lich sehr teu­ren acht Buch­sta­ben „Always On“ als Begriff für einen Dau­er-Kri­sen­mo­dus zu eta­blie­ren und es wird sich zei­gen, ob man je wie­der davon hören wird.