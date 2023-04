USA nur noch bivalent

In den USA wur­den bestehen­de Not­fall-Zulas­sun­gen der C19-„Impfstoffe“ am 18. April von der FDA zurück­ge­zo­gen bzw. geän­dert, nach­dem eine Woche zuvor der C19-Not­fall in den USA been­det wor­den war:

„Heu­te hat die U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­ti­on die Not­fall­ge­neh­mi­gun­gen (Emer­gen­cy Use Aut­ho­riza­ti­ons, EUAs) der biva­len­ten mRNA-Impf­stof­fe Moder­na und Pfi­zer-BioNTech COVID-19 geän­dert, um den Impf­plan für die meis­ten Per­so­nen zu ver­ein­fa­chen. Die­se Maß­nah­me umfasst die Zulas­sung der aktu­el­len biva­len­ten Impf­stof­fe (Ori­gi­nal- und Omic­ron BA.4/BA.5‑Stämme) für alle Dosen, die Per­so­nen ab einem Alter von 6 Mona­ten ver­ab­reicht wer­den, ein­schließ­lich einer zusätz­li­chen Dosis oder zusätz­li­cher Dosen für bestimm­te Bevöl­ke­rungs­grup­pen. Die mon­o­va­len­ten COVID-19-Impf­stof­fe Moder­na und Pfi­zer-BioNTech sind in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten nicht mehr zur Ver­wen­dung zugelassen. […]

‚In die­sem Sta­di­um der Pan­de­mie unter­stüt­zen Daten die Ver­ein­fa­chung der Ver­wen­dung der zuge­las­se­nen biva­len­ten mRNA-COVID-19-Impf­stof­fe, und die Agen­tur ist der Ansicht, dass die­ser Ansatz dazu bei­tra­gen wird, zukünf­ti­ge Imp­fun­gen zu för­dern‘, sag­te Peter Marks, M.D., Ph.D., Direk­tor des Zen­trums für Bewer­tung und For­schung von Bio­lo­gi­ka der FDA.“

Marks war der­je­ni­ge, von dem gera­de zu lesen war: „‚Es ist ver­rückt, dass sie nicht ver­ste­hen, wie groß­ar­tig Impf­stof­fe sind‘, sag­te er. ‚Ich bin damit durch, mit Leu­ten zu argu­men­tie­ren, die den­ken, dass Impf­stof­fe nicht sicher sind.‘“ Lei­der ist er auch jemand, der an einer ent­schei­den­den Posi­ti­on sitzt. Ein FDA-Bera­ter hat­te dage­gen in einem Fach­jour­nal einen klei­nen Betrag über „Biva­len­te Covid-19-Impf­stof­fe — Ein abschre­cken­des Bei­spiel“ ver­öf­fent­licht, der immer­hin etwas kri­tisch war.

Jes­si­ca Rose ist in ihrer Aus­sa­ge aber klarer:

„Also hör zu. Die biva­len­ten Injek­tio­nen ‚lie­fern‘ bes­ten­falls einen Immun­kit­zel gegen zwei aus­ge­stor­be­ne SPIKE-Vari­an­ten. Dar­über hin­aus wur­den kürz­lich biva­len­te Fläsch­chen sequen­ziert und für kon­ta­mi­niert befun­den. Berich­te über uner­wünsch­te Ereig­nis­se [nach der „Imp­fung“] haben sich in [dem US-Mel­de­re­gis­ter für Impf­ne­ben­wir­kun­gen] VAERS eine Woche nach dem ursprüng­li­chen Datum der Frei­ga­be zur Ver­ab­rei­chung, am 2. Sep­tem­ber 2022, gehäuft.

Die biva­len­ten Sprit­zen wur­den nie als Erst­do­sis ver­ab­reicht, ins­be­son­de­re nicht an Neu­ge­bo­re­ne und Babys.“

Und Peter McCull­ough twit­ter­te zu den biva­len­ten „Impf­stof­fen“: „Bei­des biva­lent, unsi­cher, unwirk­sam (WIV Spike 50 %/BA4BA5 50 %).“ Die FDA hat­te die Neu­ig­kei­ten zuvor eben­falls in einem Tweet ver­brei­tet, der aller­dings nicht nur Fra­gen, son­dern Geläch­ter von Jik­ky­leaks aus Aus­tra­li­en und Augus­to Roux aus Argen­ti­ni­en hervorrief:

In den USA schei­nen grö­ße­re Umschich­tun­gen im Gan­ge zu sein, in der Schweiz wur­de gera­de die Emp­feh­lung für die „Imp­fung“ zurück­ge­zo­gen – und hier wird trotz allem unver­dros­sen weitergemacht.