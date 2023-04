Gute und schlechte Neuigkeiten aus den USA

Bei­de Mel­dun­gen sind vom Oster­mon­tag, erst­mal die gute Nachricht:

Biden unter­zeich­net Gesetz zur Been­di­gung des natio­na­len COVID-Not­stands mit einem Monat Restzeit

„Prä­si­dent Biden hat am Mon­tag ein Gesetz unter­zeich­net, das den natio­na­len COVID-19-Not­stand mehr als drei Jah­re nach sei­nem Inkraft­tre­ten beendet.

Bidens Vor­gän­ger, Donald Trump, gab im März 2020 die Pro­kla­ma­ti­on her­aus, die Befug­nis­se der Exe­ku­ti­ve vor­über­ge­hend zu erwei­tern, um Mit­tel zur Bekämp­fung des Virus zu steuern. […]

Biden unter­zeich­ne­te das Gesetz am Vor­abend sei­ner Rei­se nach Nord­ir­land hin­ter ver­schlos­se­nen Türen, und das Wei­ße Haus bestä­tig­te den Mei­len­stein ohne Tam­tam in einer kur­zen E‑Mail am spä­ten Nach­mit­tag, die lau­te­te: ‚Am Mon­tag, dem 10. April 2023, unter­zeich­ne­te der Prä­si­dent das Gesetz : H. J. Res. 7, der den natio­na­len Not­stand im Zusam­men­hang mit der COVID-19-Pan­de­mie beendet.‘“ […]

Im Janu­ar sag­te das Wei­ße Haus, dass Biden sowohl den natio­na­len Not­stand als auch einen sepa­ra­ten Not­stand im Bereich der öffent­li­chen Gesund­heit am 11. Mai been­den wer­de, nach­dem mehr als 1 Mil­li­on Ame­ri­ka­ner an der Atem­wegs­er­kran­kung gestor­ben waren, die ihren Ursprung in Wuhan, Chi­na, hatte."

Und nun die schlech­te Nachricht:

Das Wei­ße Haus star­tet ein 5‑Mil­li­ar­den-Dol­lar-Pro­gramm zur Beschleu­ni­gung von Coronavirus-Impfstoffen

„Die Biden-Admi­nis­tra­ti­on star­tet ein Pro­gramm im Wert von über 5 Mil­li­ar­den US-Dol­lar, um die Ent­wick­lung neu­er Coro­na­vi­rus-Impf­stof­fe und ‑Behand­lun­gen zu beschleu­ni­gen und einen bes­se­ren Schutz vor einem noch mutie­ren­den Virus sowie ande­ren Coro­na­vi­ren zu errei­chen, die uns in Zukunft bedro­hen könnten.

‚Pro­ject Next Gen‘ – die lang erwar­te­te Fort­set­zung von ‚Ope­ra­ti­on Warp Speed‘, dem Pro­gramm der Trump-Ära, das 2020 Coro­na­vi­rus-Impf­stof­fe für Pati­en­ten beschleu­nig­te – wür­de einen ähn­li­chen Ansatz ver­fol­gen, um Part­ner­schaf­ten mit Unter­neh­men des Pri­vat­sek­tors ein­zu­ge­hen, um die Ent­wick­lung von Impf­stof­fen und The­ra­pien zu beschleunigen. […]

[Der Coro­na­vi­rus-Koor­di­na­tor Ashish] Jha und ande­re sag­ten, dass sich die neu­en Bemü­hun­gen auf drei Zie­le kon­zen­trie­ren wer­den: die Schaf­fung lang­le­bi­ger mono­klon­a­ler Anti­kör­per, nach­dem ein sich ent­wi­ckeln­des Virus die der­zei­ti­gen Behand­lun­gen unwirk­sam gemacht hat; Beschleu­ni­gung der Ent­wick­lung von Impf­stof­fen, die eine soge­nann­te Schleim­haut­im­mu­ni­tät her­vor­ru­fen, von der ange­nom­men wird, dass sie Über­tra­gungs- und Infek­ti­ons­ri­si­ken ver­rin­gert; und Beschleu­ni­gung der Bemü­hun­gen zur Ent­wick­lung von Pan-Coro­na­vi­rus-Impf­stof­fen zum Schutz vor neu­en Vari­an­ten von SARS-CoV‑2 sowie ande­ren Coro­na­vi­ren, vom Midd­le East Respi­ra­to­ry Syn­dro­me (MERS) bis hin zu noch nicht iden­ti­fi­zier­ten Viren in die­ser Familie. […]

Ein Teil der Labor­ar­bei­ten ist bereits im Gan­ge, und die Regie­rung hat begon­nen, poten­zi­el­le Part­ner des Pri­vat­sek­tors zu fin­den, sag­te Dawn O’Connell, stell­ver­tre­ten­de Minis­te­rin für Bereit­schaft und Reak­ti­on [assistant secre­ta­ry for pre­pared­ness and respon­se] im Depart­ment of Health and Human Services.

‚Wir haben damit begon­nen, die Land­schaft da drau­ßen zu unter­su­chen – zu bewer­ten, wel­che Impf­stoff­kan­di­da­ten ver­füg­bar sind, und uns durch die auf­re­gen­den Tech­no­lo­gien zu bewe­gen, die es gibt‘, sag­te O’Connell. […]

Die Bemü­hun­gen kom­men, nach­dem die Gesund­heits­be­am­ten von Biden etwa ein Jahr lang ver­sucht hat­ten, die Initia­ti­ve auf den Weg zu brin­gen, aber vom Kon­gress wie­der­holt zurück­ge­wie­sen wur­de, wobei die Repu­bli­ka­ner dar­auf bestan­den, dass die Regie­rung Mit­tel aus frü­he­ren Covid-Hilfs­pa­ke­ten übrig hat­te. Ein Topf mit Geld wur­de schließ­lich geschaf­fen, nach­dem das Wei­ße Haus HHS ange­wie­sen hat­te, 5 Mil­li­ar­den Dol­lar für die Initia­ti­ve frei­zu­ge­ben. Die Agen­tur ver­la­ger­te Mit­tel, die für Coro­na­vi­rus-Tests, per­sön­li­che Schutz­aus­rüs­tung und ande­re Prio­ri­tä­ten bestimmt waren, und warf mög­li­cher­wei­se neue Fra­gen von Repu­bli­ka­nern dar­über auf, war­um die­se Mit­tel ver­füg­bar waren. […]

Jha sag­te auch, dass Inves­ti­tio­nen in Coro­na­vi­rus-Impf­stof­fe der nächs­ten Gene­ra­ti­on posi­ti­ve Aus­wir­kun­gen auf das gesam­te Gesund­heits­sys­tem haben könn­ten. ‚Unse­re Fähig­keit, … Impf­stof­fe zu ent­wi­ckeln, die eine Schleim­haut­im­mu­ni­tät erzeu­gen, wird sehr gro­ße Vor­tei­le für ande­re Atem­wegs­er­re­ger haben, mit denen wir stän­dig zu tun haben, wie Grip­pe und RSV‘, sag­te er. […]

Aktu­el­le und ehe­ma­li­ge Beam­te der Biden-Regie­rung, dar­un­ter Antho­ny Fau­ci, hat­ten Mona­te damit ver­bracht, den Kon­gress auf Mil­li­ar­den von Dol­lar zu drän­gen, die für die Ent­wick­lung von Impf­stof­fen und Behand­lun­gen der nächs­ten Gene­ra­ti­on ver­wen­det wer­den könn­ten – Argu­men­te, die weit­ge­hend fehl­schlu­gen, wobei die GOP-Füh­rer eine gründ­li­che Abrech­nung der Mil­li­ar­den von Dol­lar for­der­ten, die bereits der brei­te­ren Covid-Reak­ti­on zuge­wie­sen wurden. […]

Die wich­tigs­ten Tei­le der neu­en Initia­ti­ve müs­sen noch fest­ge­legt wer­den. Das Wei­ße Haus prüft noch Kan­di­da­ten für die Lei­tung des Pro­gramms, sag­ten Beam­te. Der Über­prü­fungs­pro­zess wur­de durch den Wunsch der Demo­kra­ten erschwert, Inter­es­sen­kon­flik­te zu ver­mei­den, die die Ope­ra­ti­on Warp Speed beglei­tet haben, nach­dem Trump-Beam­te Mon­cef Slaoui, eine Füh­rungs­kraft der Phar­ma­in­dus­trie mit bedeu­ten­den Akti­en­be­stän­den, zum Lei­ter die­ses Pro­gramms aus­ge­wählt hat­ten. Die­se Ent­schei­dung hat­te Kri­tik von Demo­kra­ten her­vor­ge­ru­fen, obwohl Gesund­heits­be­am­te Slaou­is Bran­chen­kennt­nis­se lob­ten und ihm das erfolg­rei­che Set­zen auf Impf­stoff­kan­di­da­ten von Pfi­zer-BioNTech und Moder­na zuschrieben.

Pro­ject Next Gen weist auch wesent­li­che Unter­schie­de zu sei­nem Vor­gän­ger auf, dar­un­ter sei­ne klei­ne­re Grö­ße und sei­ne unbe­fris­te­te­re Mis­si­on. Das Pro­jekt aus der Trump-Ära, das sich auf einen drin­gen­den Bedarf mit einem defi­nier­ten Virus kon­zen­trier­te, zog Mit­tel in Anspruch, die von Beam­ten als Blan­ko­scheck ange­se­hen wur­den, und war für 2020 mit 18 Mil­li­ar­den US-Dol­lar ver­an­schlagt. Wäh­rend die neue Initia­ti­ve beschei­de­ner ist, sag­ten Ver­wal­tungs­be­am­te, sie könn­ten zusätz­li­che Mit­tel sichern Geld, auch wenn sie sich auf stump­fe Vari­an­ten und Viren kon­zen­trie­ren, die noch auf­tau­chen müssen. […]

O’Connell sag­te, die Biden-Admi­nis­tra­ti­on habe aus der Ope­ra­ti­on Warp Speed Leh­ren gezo­gen, etwa wie man die Ent­wick­lung von Impf­stof­fen beschleu­ni­gen kön­ne, die auf das Pro­jekt Next Gen ange­wen­det würden.“

„Wir haben in die­sen drei Jah­ren viel gelernt“, sagt sie.