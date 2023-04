Besser als nichts

Von meh­re­ren Medi­zi­nern wie dem Medi­zin­sta­ti­si­ker Gerd Antes, Ursel Heu­dorf, dem Immu­no­lo­gen Andre­as Rad­bruch, dem Infek­tio­lo­gen Mat­thi­as Schrap­pe, dem Viro­lo­gen Jonas Schmidt-Cha­na­sit und Jür­gen Win­de­ler (ehem. Lei­ter des Insti­tuts für Qua­li­tät und Wirt­schaft­lich­keit im Gesund­heits­we­sen IQWiG) sowie eini­gen Ver­tre­tern aus Natur‑, Geis­tes- und Rechts­wis­sen­schaf­ten erschien ein Offe­ner Brief mit dem Ziel der „Ein­set­zung einer Kom­mis­si­on zur Auf­ar­bei­tung der Corona-Pandemie“.

„Die Coro­na-Pan­de­mie hat in unse­rem Land tie­fe Spu­ren hin­ter­las­sen und eine unzu­rei­chen­de Kri­sen­fes­tig­keit unse­rer Gesell­schaft offen­bart. Vie­le Men­schen füh­len sich nach der Pan­de­mie allein­ge­las­sen mit ihren Ent­täu­schun­gen, Ängs­ten und Ver­lust­er­fah­run­gen und haben Ver­trau­en in staat­li­che und wis­sen­schaft­li­che Insti­tu­tio­nen ver­lo­ren. Es wur­den Exis­ten­zen zer­stört und Lebens­plä­ne über den Hau­fen gewor­fen, Freund­schaf­ten und Fami­li­en sind an der Pola­ri­sie­rung der Gesell­schaft zer­bro­chen. Zwar wächst die Ein­sicht, dass unse­re Reak­ti­on auf die Bedro­hung durch das Virus in vie­ler­lei Hin­sicht nicht opti­mal war, dass bei­spiels­wei­se die lan­gen KiTa‑, Schul- und Hoch­schul­schlie­ßun­gen nicht ver­hält­nis­mä­ßig waren und Fami­li­en, ins­be­son­de­re Müt­ter, nach­hal­tig belas­tet haben. Eben­so wer­den psy­chi­sche und sozia­le Ver­ein­sa­mung der vul­nerabels­ten Grup­pen (z.B. psy­chisch Kran­ke und hoch­be­tag­te Men­schen) als Kol­la­te­ral­schä­den nicht hin­rei­chend aus­ta­rier­ter Schutz­maß­nah­men aner­kannt. Doch bleibt die bis­he­ri­ge Refle­xi­on über die Pan­de­mie zu punk­tu­ell und zu sehr vom Stre­ben nach poli­ti­scher und media­ler Mei­nungs­ho­heit geprägt. Es bedarf einer geord­ne­ten und sys­te­ma­ti­schen Auf­ar­bei­tung, um robus­te Leh­ren für zukünf­ti­ge Kri­sen zu zie­hen und ähn­li­che Feh­ler zu vermeiden. […]

Wir wün­schen uns im Sin­ne des gesell­schaft­li­chen Frie­dens und im Inter­es­se einer kon­struk­ti­ven Nach­be­rei­tung der Pan­de­mie brei­te, über­par­tei­li­che Unter­stüt­zung für die Ein­rich­tung einer sol­chen Kom­mis­si­on. Die Nach­be­rei­tung der Pan­de­mie erfor­dert eben­falls ein erheb­li­ches, auch selbst­kri­ti­sches Enga­ge­ment der deut­schen Wis­sen­schafts­ge­mein­schaft. Zu guter Letzt muss die Auf­ar­bei­tung der Pan­de­mie als gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be ver­stan­den wer­den. Die Men­schen in unse­rem Land müs­sen als Sub­jek­te mit eige­ner Stim­me betei­ligt wer­den. Eine vom Bun­des­tag ein­ge­setz­te Kom­mis­si­on ist hier­zu nur ein ers­ter Schritt. Sie muss flan­kiert wer­den durch par­ti­zi­pa­ti­ve, von der Poli­tik unab­hän­gi­ge Foren, für die eine geeig­ne­te Infra­struk­tur zu schaf­fen ist. Wir laden alle Men­schen in unse­rem Land mit ihren viel­fäl­ti­gen Per­spek­ti­ven auf die Pan­de­mie ein, unser Anlie­gen zu unter­stüt­zen und mit ihren eige­nen Erfah­run­gen am Pro­zess der Auf­ar­bei­tung auf ihre Wei­se selbst mit­zu­wir­ken – mutig, reflek­tiert, fair und im Bemü­hen, unser Bes­tes zu geben.“

Es wur­den zwei Kern­fra­gen benannt. So soll die Kom­mis­si­on „ers­tens die unmit­tel­ba­ren Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie und Kol­la­te­ral­schä­den umfas­send unter­su­chen und Stra­te­gien für ihre Bewäl­ti­gung und zukünf­ti­ge Ver­mei­dung erar­bei­ten“ und sie soll „zwei­tens das Pan­de­mie­ma­nage­ment kri­tisch über­prü­fen. Dabei gilt es einer­seits, Rück­schau­feh­ler zu ver­mei­den, ande­rer­seits aber auch ex ante über­se­he­nes Wis­sen und Hand­lungs­al­ter­na­ti­ven zu benen­nen, die Lern­fort­schrit­te der letz­ten drei Jah­re zu inte­grie­ren und Ver­glei­che mit ande­ren Län­dern her­an­zu­zie­hen. Auch Bei­spie­le guter Kri­sen­be­wäl­ti­gung auf natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne gilt es herauszuarbeiten.“

Der gute Wil­le soll den Unter­zeich­nern nicht abge­spro­chen wer­den, aber ein Text mit 13 mal „Pan­de­mie“, wäh­rend „Imp­fung“ nur ein­mal in Form von „Impf­ma­nage­ment“ vor­kommt? So hät­te das viel­leicht noch 2020 gereicht, für 2023 ist es nur bes­ser als nichts.