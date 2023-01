Fett-weg-Spritze: »Gamechanger« (dpa), aber »keine Wunderwaffe« (ZDF)

Auf unter­schied­li­che Wei­se soll die Sprit­ze als Segen für alles Mög­li­che im Gespräch blei­ben. Beim Her­stel­ler fällt eine Ver­bin­dung zu Coro­na auf.

Es geht um das Mit­tel Weg­ovy, daß von der EMA im Wind­schat­ten von Coro­na im Janu­ar 2022 für Euro­pa zuge­las­sen wur­de, aber in Deutsch­land noch nicht erhält­lich ist.

Novo Nordisk A/S

Der Her­stel­ler ist die däni­sche Fir­ma Novo Nor­disk A/S. Der medi­zi­ni­sche Direk­tor für kli­ni­sche Wis­sen­schaft bei der Novo Nor­disk Foun­da­ti­on ist einer von zwei wis­sen­schaft­li­chen Bera­tern der Fir­ma Air­fi­ni­ty. Der in den Medi­en all­ge­gen­wär­ti­ge "in Lon­don ansäs­si­ge Daten­ver­ar­bei­ter" ist zustän­dig für die Model­lie­rung des Mas­sen­ster­bens in Chi­na. Ein "lea­der" der Fir­ma war "ehe­ma­li­ger Novo Nor­disk STAR-For­schungs­sti­pen­di­at" (s. Die Köp­fe hin­ter Air­fi­ni­ty).

In Wenn ein Phar­ma­mann die Maß­nah­men kri­ti­siert war hier unter Bezug auf phar​ma​zeu​ti​sche​-zei​tung​.de von 2008 zu lesen:

»Unter­neh­mens­ethik

Har­sche Kri­tik an Novo Nordisk

Der däni­sche Phar­ma­kon­zern Novo Nor­disk ist in die Kri­tik gera­ten, weil er Ärz­ten Geld­ge­schen­ke anbie­tet, wenn sie Insu­lin­ana­loga der Fir­ma ver­schrei­ben. Die Frei­wil­li­ge Selbst­kon­trol­le für die Arz­nei­mit­tel­in­dus­trie hat ein Bean­stan­dungs­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet…«

Im April 2022 hat­te Karl Lau­ter­bach sich wie so oft auf eine wich­ti­ge Stu­die beru­fen, dies­mal zu "Long Covid". Deren AutorIn­nen waren fast alle viel­fäl­tig von Phar­ma­kon­zer­nen finan­ziert, unter ande­rem von Novo Nor­disk (s. Wer schmiert Lau­ter­bach nicht?).

Das gilt eben­so für eine Stu­die, nach der das Myo­kar­di­tis-Risi­ko nach einer "Imp­fung" gering sei (s. Gro­ße Stu­die zu erhöh­tem Myo­kar­di­tis-Risi­ko nach "mpfung" wird ver­harm­lost).

Wenn die Pfunde nicht so recht purzeln wollen

Die Lis­te mit Neben­wir­kun­gen und Kon­tra­in­di­ka­tio­nen des Wirk­stoffs Semaglut­id auf fle​xi​kon​.doc​check​.com ist lang. Den­noch meint dpa im Werbejargon:

»Bei man­chen Men­schen mit star­kem Über­ge­wicht bis hin zur Fett­lei­big­keit bleibt die Mühe ver­ge­bens: Auch wenn sie ihre Ernäh­rung umstel­len und Sport trei­ben, wol­len die Pfun­de nicht so recht purzeln.

Das bedeu­tet Frust, gera­de wenn das Gewicht auch noch mit ande­ren Gesund­heits­pro­ble­men wie Dia­be­tes zusam­men­hängt. Für sol­che Men­schen sind neu­ar­ti­ge Adi­po­si­tas-Medi­ka­men­te gedacht, die man sich zusätz­lich zu Lebens­sti­län­de­run­gen selbst unter die Haut spritzt. Zur Wir­kung eines bestimm­ten Prä­pa­rats schreibt die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­agen­tur Ema etwa: Der Appe­tit wer­de regu­liert, das Sät­ti­gungs­ge­fühl erhöht, der Hun­ger verringert.

In jüngs­ter Zeit haben die ver­schrei­bungs­pflich­ti­gen Mit­tel in sozia­len Netz­wer­ken für Auf­se­hen gesorgt. Auch weil man­che Pro­mis so abge­nom­men haben sol­len. Tech-Mil­li­ar­där Elon Musk erwähn­te auf die Fra­ge nach dem Geheim­nis sei­nes Aus­se­hens auf Twit­ter das Fas­ten sowie den Namen einer sol­chen Arznei…

In Deutsch­land jeder Vier­te übergewichtig

"Weg­ovy" ist in Deutsch­land, wo etwa jeder vier­te Erwach­se­ne als adi­pös gilt, bis­her jedoch nicht erhält­lich. Auf Anfra­ge nennt der Her­stel­ler Novo Nor­disk Phar­ma weder einen Ter­min noch einen geplan­ten Preis. Er sichert jedoch Arbei­ten "mit Hoch­druck" zu, um das Prä­pa­rat auch hier­zu­lan­de für die bestimm­ten Pati­en­ten­grup­pen zugäng­lich zu machen…

Da "Weg­ovy" bis­her nicht ver­füg­bar ist, wer­de statt­des­sen das gerin­ger dosier­te "Ozem­pic" bei Über­ge­wich­ti­gen als Life­style-Medi­ka­ment zum Abneh­men ein­ge­setzt. In soge­nann­tem Off-Label-Use: Pati­en­ten müss­ten dann für den Effekt der Abnehm-Arz­nei mehr Wirk­stoff sprit­zen, sag­te Peter­senn [Spre­cher der Deut­schen Gesell­schaft für Endo­kri­no­lo­gie (DGE)]. Die Kos­ten könn­ten sich je nach ver­ab­reich­ter Dosis auf 80 bis rund 200 Euro pro Woche belau­fen…«

Was für die einen Kos­ten sind, sind für die ande­ren Gewinne.

»Selbst für Men­schen, die unter die Zulas­sungs­kri­te­ri­en fal­len, bedeu­ten die Sprit­zen nicht auto­ma­tisch dau­er­haf­tes Nor­mal­ge­wicht. Das Medi­ka­ment kön­ne nur solan­ge wir­ken, wie man es ein­nimmt, beton­te Peter­senn. "Es ist kei­ne Wun­der­waf­fe und ändert nichts an gene­ti­schen Fak­to­ren oder dem Lebens­stil." Wer Adi­po­si­tas habe, müs­se also ent­we­der eine Ein­nah­me auf Jah­re ein­kal­ku­lie­ren – oder "erheb­li­che Dis­zi­plin" nach dem Abset­zen auf­brin­gen, um das Gewicht zu hal­ten. Etwa­ige Effek­te einer Lang­zeit­ein­nah­me sei­en jedoch unerforscht…

Die Kos­ten wür­den nicht von den gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen über­nom­men, bemän­geln Fach­leu­te. "Die neu­en Wirk­stof­fe könn­ten zu Game­ch­an­gern in der Behand­lung von Adi­po­si­tas wer­den, wenn der Gesetz­ge­ber den Weg dafür frei­macht", sag­te Jens Aber­le, Prä­si­dent der Deut­schen Adipositas-Gesellschaft…«

Im Arti­kel des ZDF steht im Wesent­li­chen der glei­che Inhalt. Allein die Über­schrift scheint einen ande­ren Akzent zu setzen.