Italien: Einreisende aus China müssen am Flughafen Corona-Test machen

Die Welt kann ganz schön kom­pli­ziert sein. ZeroCovid-Fans müs­sen sich freu­en über die neue rech­te Regierung in Italien, "Corona-KritikerInnen" kön­nen sich fra­gen, ob der Jubel, den Teile von ihnen über die dor­ti­gen Lockerungen äußer­ten, ver­früht war.

»Rom (dpa) – Flugreisende aus China müs­sen nach ihrer Landung in Italien noch am Flughafen einen ver­pflich­ten­den Corona-Test machen. Die Behörden began­nen am Donnerstag mit ent­spre­chen­den Maßnahmen am römi­schen Flughafen Fiumicino, wo am frü­hen Morgen eine Maschine aus Chongqing lan­de­te. Mit Corona infi­zier­te Reisende müs­sen sich in Italien in Isolation begeben…

Von der Testpflicht betrof­fen sind alle Reisenden, die aus China nach Italien kom­men und auch alle Transit-Passagiere, die also von ita­lie­ni­schen Flughäfen sofort wie­der wei­ter­flie­gen wol­len. Am Donnerstagnachmittag wur­de in Rom ein wei­te­res Flugzeug aus der chi­ne­si­schen Stadt Wenzhou erwar­tet. Die Tests wer­den in einem eigens ein­ge­rich­te­ten Bereich unmit­tel­bar nach der Landung am Gate durch­ge­führt.«

kran​ken​kas​sen​.de (29.12.22)



Update:

"… Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich

Montgomery, hält neue Einreiseregeln für Reisende aus China dagegen

jetzt schon für sinn­voll. Er sag­te der Funke Mediengruppe: «Es ist

rich­tig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus

China ver­pflich­tend vor­zu­se­hen, wie es in vie­len Ländern der Welt

gera­de geschieht. Auch Deutschland soll­te dies tun – aus Vorsicht.»…"

kran​ken​kas​sen​.de (29.12.22)