Vergangenheit als Prolog

Wäh­rend sich Chris­ti­an Dros­ten, Vic­tor Cor­man und Olfert Landt in die Öffent­lich­keit gedrängt haben, um ihre jeweils ganz per­sön­li­che PCR-Hel­den­sa­ga zu ver­brei­ten [1], sind sie doch zöger­lich, sich wirk­lich auf einen Anfang fest­zu­le­gen und die Details, die genannt wer­den, ver­wun­dern: Reu­ters und Twit­ter als Infor­ma­ti­ons­quel­len? Hier soll es um die Fra­ge gehen, wie plau­si­bel es für Dros­ten als eine Gali­ons­fi­gur der „Coro­na-Kri­se“ war, spät und mehr oder weni­ger zufäl­lig von den Vor­gän­gen in Wuhan gehört zu haben.

Dafür soll ein Blick in die Ver­gan­gen­heit als Pro­log für das Jahr 2020 gewor­fen wer­den. Zunächst geht es um die Fra­ge, mit wel­chen The­men Dros­ten 2019 und davor öffent­lich sicht­bar wur­de: womit war er bekann­ter­ma­ßen beschäf­tigt, in wel­chen Netz­wer­ken hat er sich bewegt? Ein wei­te­res The­ma ist die chi­ne­sisch-deut­sche Freund­schaft in Ver­bin­dung mit der Fra­ge, wie gut der Infor­ma­ti­ons­fluß von Wuhan nach Deutsch­land gewe­sen sein mag. Und schließ­lich wer­den Viro­lo­gie-Kol­le­gen von ihm vor­ge­stellt, die nach eige­nen Anga­ben zwi­schen dem Niko­laus­tag und Weih­nach­ten 2019 Nach­richt aus Wuhan erhal­ten haben.

Anno 2019

Im Jahr 2018 waren die Fun­da­men­te in Form der Cha­ri­té Glo­bal Health gelegt wor­den [2], und das Jahr 2019 stand für Dros­ten als Lei­ter der Stabs­stel­le Glo­bal Health [3] ganz im Zei­chen von „emer­ging viru­s­es“, „glo­bal thre­ats“ und „pan­de­mic pre­pared­ness“. Das ers­te Tref­fen des Jah­res 2019 fand ver­mut­lich ohne ihn statt, zeig­te aber exem­pla­risch die Rich­tung an, sowohl inter­na­tio­nal als auch spe­zi­ell für Deutschland.

Im Febru­ar wur­de in Mün­chen im Zusam­men­hang mit der Sicher­heits­kon­fe­renz ein Pan­de­mie-Plan­spiel durch­ge­führt, u.a. mit Chris­to­pher Eli­as (Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on, USA), Jere­my Farr­ar (Well­co­me Trust, UK) sowie Lothar Wie­ler vom RKI (der im Teil­neh­mer­ver­zeich­nis nicht erscheint, aber auf Fotos erkenn­bar ist). Orga­ni­siert wur­de die Ver­an­stal­tung von der Nuclear Thre­at Initia­ti­ve (NTI), die auch das Plan­spiel von 2021 zu den Affen­po­cken mit Mil­lio­nen von pro­phe­zei­ten Todes­fäl­len und ähn­li­cher Beset­zung durch­führ­te. [4]

„Die­se Grup­pie­rung, gegrün­det 2001 mit dem Geld des CNN-Grün­ders und Mil­li­ar­därs Ted Tur­ner, unter Betei­li­gung der Ex-US-Außen­mi­nis­ter Geor­ge Shultz und Hen­ry Kis­sin­ger, setz­te sich zunächst vor allem für eine atom­waf­fen­freie Welt ein. In den fol­gen­den Jah­ren erwei­ter­te sie aller­dings ihr Auf­ga­ben­feld auf ande­re Arten von Sicher­heits­be­dro­hun­gen, dar­un­ter ‚Bio­se­cu­ri­ty‘, also die Gefahr von Bio­ter­ror und Pandemien. […]

Deut­lich wird: Beim The­ma Bio­se­cu­ri­ty und Gesund­heits­si­cher­heit exis­tiert eine enge per­so­nel­le Ver­flech­tung mit dem US-Mili­tär und dem ame­ri­ka­ni­schen Sicher­heits­ap­pa­rat. Die ‚Siche­rung der glo­ba­len Gesund­heit‘ ist ein Begriff, hin­ter dem sich auch Macht­in­ter­es­sen und das Rin­gen um inter­na­tio­na­len Ein­fluss ver­ber­gen.“ [5]

Im Mai fand der Kon­gress der „CDU/C­SU-Frak­ti­on im Deut­schen Bun­des­tag“ zum The­ma „Glo­ba­le Gesund­heit stär­ken UN-Nach­hal­tig­keits­ziel umset­zen“ mit der küh­nen Behaup­tung „Deutsch­land hat Vor­rei­ter­rol­le“ statt. Neben Dros­ten tra­ten u.a. Farr­ar, Ilo­na Kick­busch (Direk­to­rin des Glo­bal Health Cent­re, Schweiz), Tedros Ghe­brey­e­sus (WHO-Direk­tor) und der dama­li­ge Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn als Refe­ren­ten auf. [6]

Im Juni kam das „Inter­na­tio­na­le Bera­ter­gre­mi­um zu glo­ba­ler Gesund­heit“ zu sei­ner letz­ten Sit­zung zusam­men, stell­te sei­nen Abschluß­be­richt vor [7] und gab „sei­ne Ein­schät­zun­gen dazu, in wel­chen Berei­chen Deutsch­land sich enga­gie­ren könn­te, um glo­ba­le Gesund­heit wei­ter vor­an­zu­brin­gen und eine Füh­rungs­rol­le zu über­neh­men.“ Neben Dros­ten gehör­ten ihm u.a. Eli­as, Farr­ar und Kick­busch an. [8]

Im Sep­tem­ber hieß es: „Ein Gre­mi­um von WHO und Welt­bank hält die welt­wei­ten Vor­sichts­maß­nah­men gegen eine glo­ba­le Pan­de­mie für ‚völ­lig unzu­rei­chend‘. In einem aktu­el­len Bericht for­dern sie die Men­schen welt­weit zum Han­deln auf – sonst könn­ten die Fol­gen dra­ma­tisch sein. […] Dass die Vor­sichts­maß­nah­men aktu­ell völ­lig unzu­rei­chend sind, bestä­tigt auch der Viro­lo­ge Chris­ti­an Dros­ten von der Ber­li­ner Cha­ri­té.“ [9] In die­sem „Glo­bal Pre­pared­ness Moni­to­ring Board“ war Dros­ten aller­dings kein Mit­glied, im Gegen­satz zu Eli­as, Farr­ar, Kick­busch sowie Antho­ny Fau­ci (NIAID, USA) und Geor­ge F. Gao (Chi­na CDC). [10]

Im Okto­ber fand der World Health Sum­mit in Ber­lin statt, Dros­ten war Mit­glied des wis­sen­schaft­li­chen Komi­tees. Red­ner waren u.a. Farr­ar, Kick­busch, Spahn, Tedros, Wie­ler und Micha­el Ryan (Exe­ku­tiv­di­rek­tor des Health Emer­gen­ci­es Pro­gram­me der WHO) sowie Hans-Ulrich Hol­therm [11]:

„Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn hat Anfang 2020 eine neue Abtei­lung für ‚Gesund­heits­si­cher­heit‘ geschaf­fen, deren Grün­dung schon Ende 2019 geplant wor­den war. Gelei­tet wird die­se Abtei­lung von Hans Ulrich Hol­therm, einem Bun­des­wehr­ge­ne­ral, der zuvor eine neu gegrün­de­te NATO-Behör­de geführt hat­te, wo es um ‚früh­zei­ti­ge Detek­ti­on von infek­tiö­sen Krank­heits­aus­brü­chen in nahe­zu Echt­zeit‘ ging sowie eine ‚zen­tra­li­sier­te Über­wa­chung der ein­ge­setz­ten Streit­kräf­te‘. Hol­therm trägt bei sei­ner jet­zi­gen Arbeit im Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um wei­ter­hin Uni­form, lei­tet den Coro­na-Kri­sen­stab und berät Jens Spahn beim Kri­sen­ma­nage­ment. Mit die­ser Ver­schmel­zung von Medi­zin und Mili­tär liegt der Gesund­heits­mi­nis­ter im Trend.“ [12]

Eben­falls im Okto­ber wur­de das „Pro­gram Zoo­no­ses 2019 – Inter­na­tio­nal Sym­po­si­um on Zoo­no­ses Rese­arch“ mit Dros­ten in her­aus­ra­gen­der Rol­le durch­ge­führt, denn er war nicht nur orga­ni­sa­to­risch betei­ligt, son­dern auch inhalt­lich durch einen Bei­trag über die Eigen­schaf­ten eines „rekom­bi­na­ten MERS-Coro­na­vi­rus“. [13]



Die Autoren die­ses Bei­trags publi­zier­ten Arti­kel wie z.B. „Func­tion­al com­pa­ri­son of MERS-coro­na­vi­rus line­ages reve­als increased repli­ca­ti­ve fit­ness of the recom­bi­nant lineage 5“ mit Dros­ten als letz­ge­nann­tem, also ver­ant­wort­li­chen Autor. [14] Der Bio­me­di­zi­ner Valen­tin Brut­tel schreibt zu die­ser Arbeit: „Ber­lin, Deutsch­land: Adapt­a­ti­on von MERS an mensch­li­che Rezep­to­ren erhöht die Repli­ka­ti­on / Höchs­te bio­lo­gi­sche Sicher­heits­stu­fe: Nein / Risi­ko­ni­veau: sehr hoch, 40x töd­li­cher als SARS2“ [15]

Die Mit­au­torin Doreen Muth hat 2012 bei Dros­ten in Bonn pro­mo­viert, The­ma der Arbeit war „ASSESSMENT OF VIRULENCE FACTORS OF A RESERVOIR-BORNE SARS-RELATED CORONAVIRUS BY REVERSE GENETICS“ mit fol­gen­der Dank­sa­gung: „Mein beson­de­rer Dank gilt Prof. Chris­ti­an Dros­ten für die Bereit­stel­lung die­ses inter­es­san­ten und her­aus­for­dern­den The­mas. Ich bedan­ke mich für die kom­pe­ten­te Betreu­ung und die immer wie­der inspi­rie­ren­den Dis­kus­sio­nen.“ [16] Die­se 2008 begon­ne­ne Dis­ser­ta­ti­on [17] kom­men­tiert Brut­tel so: „Bonn, Deutsch­land, AG Prof. C. Dros­ten: Her­stel­lung von syn­the­ti­schen chi­mä­ren SARS1 Viren die resis­tent gegen mensch­li­che Schutz­me­cha­nis­men sein könn­ten / poten­ti­el­les Risko[sic]: enorm, SARS1 ist min­des­ten 10x töd­li­cher als SARS2“. [17]

Die MERS-Ver­su­che von 2019 wur­den durch „RAPID – Risi­ko­be­wer­tung bei prä­pan­de­mi­schen respi­ra­to­ri­schen Infek­ti­ons­er­kran­kun­gen“ geför­dert. RAPID ist ein Pro­jekt des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Bil­dung und For­schung zu die­sem The­ma: „Am Bei­spiel des MERS-Coro­na­vi­rus wird erforscht, wie sich respi­ra­to­ri­sche, zoo­no­ti­sche Viren zu pan­de­mi­schen Erre­gern ent­wi­ckeln.“ RAPID besteht aus meh­re­ren Teil­pro­jek­ten, eines hat u.a. die „Iden­ti­fi­zie­rung von Wirts­fak­to­ren durch loss-of-func­tion und gain-of-func­tion-Ver­su­chen“ zur Auf­ga­be, Pro­jekt­ko­or­di­na­tor ist Dros­ten. [19]

Außer­dem ist ein Inter­view von 2019 über­lie­fert, in dem Dros­ten Rat­schlä­ge gab: „Zum Schutz vor All­tags­in­fek­tio­nen wie Erkäl­tun­gen rate ich, in öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln Hand­schu­he zu tra­gen, gera­de im Win­ter. Die Viren ver­sin­ken im Stoff.“ Und über sei­ne Arbeit sprach: „Unser Augen­merk liegt auf Fle­der­mäu­sen. Unter den Säu­ge­tie­ren sind sie die Ein­zi­gen, die zu Hun­dert­tau­sen­den in einer Höh­le leben – wie wir in Groß­städ­ten.“ Und Öko­lo­gie erklär­te: Viren „sind eine Stell­grö­ße in der Natur, die sich aus gutem Grund über Jahr­mil­lio­nen gebil­det hat. […] Viren befal­len etwa Füch­se, wenn ihre Beu­te, die Hasen, eine Pau­se braucht. Oder die Hasen, damit sich die Karot­ten erho­len kön­nen. Selbst Karot­ten haben Virus­in­fek­tio­nen.“ [20]

Chi­ne­sisch-deut­sche Freundschaft

Von Deutsch­land aus gab es lang­jäh­ri­ge Bezie­hun­gen nach Wuhan, die 2009 zum Son­der­for­schungs­be­reich TRR60 „unter Feder­füh­rung des UK Essen und mit Betei­li­gung von Wis­sen­schaft­lern der Uni­ver­si­tät Duis­burg-Essen und der Ruhr-Uni­ver­si­tät Bochum in Koope­ra­ti­on mit Wuhan (VR Chi­na) und Shang­hai“ führ­ten. TRR60 wur­de durch „die Deut­sche For­schungs­ge­mein­schaft (DFG) und die chi­ne­si­sche Natio­nal Natu­ral Sci­ence Foun­da­ti­on (NSFC)“ geför­dert, [21] The­ma waren Infek­ti­ons­krank­hei­ten mit Fokus auf Viren mit die­sen chi­ne­si­schen Part­nern [22]:

Auf chi­ne­si­scher Sei­te waren also drei Uni­ver­si­tä­ten und das Wuhan Insti­tu­te of Viro­lo­gy (WIV) betei­ligt. Das WIV hat 2020 eini­ge Pro­mi­nenz erlangt und steht unter dem Ver­dacht, Quel­le von C19 zu sein. Schon lan­ge gibt es einen regen inter­na­tio­na­len Kon­takt zu die­sem Insti­tut, die sogar bis Duis­burg-Essen rei­chen und die guten Bezie­hun­gen der Viro­lo­gen aus Nord­rhein-West­fa­len nach Wuhan sind auch nach dem Ende des Son­der­for­schungs­be­reichs geblie­ben. 2017 ende­te die För­de­rung und es wur­de nach Mög­lich­kei­ten gesucht, die Zusam­men­ar­beit auf ande­rem Wege fort­zu­set­zen. TRR60-Spre­cher war Ulf Ditt­mer vom Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Essen, der seit 2016 Gast­pro­fes­sor an der „Huazhong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­no­lo­gy“ (HUST) in Wuhan ist [23] und auch die Fol­ge­or­ga­ni­sa­ti­on leitet:

„Basie­rend auf der Stra­te­gie für die Chi­na-Koope­ra­ti­on der Fakul­tät wur­de im Sep­tem­ber 2017 das Sino-Ger­man Vir­tu­al Insti­tu­te for Viral Immu­no­lo­gy (SGVIVI) an der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät der Uni­ver­si­tät Duis­burg Essen gegrün­det. […] Die Koor­di­na­ti­on des SGVIVI erfolgt durch Prof. Ulf Ditt­mer, Direk­tor des Insti­tuts für Virologie. […]

Ziel der Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung zwi­schen der Medi­zi­ni­schen Fakul­tät und den Insti­tuts­mit­glie­dern ist es, die erfolg­rei­che deutsch-chi­ne­si­sche Zusam­men­ar­beit mit einer inno­va­ti­ven Struk­tur und inner­halb eines recht­li­chen Rah­mens fort­zu­set­zen, um über das bevor­ste­hen­de Ende der gemein­sa­men För­der­pe­ri­ode von DFG und NSFC im TRR60 hin­aus gemein­sam zu for­schen und neue gemein­sa­me wis­sen­schaft­li­che Pro­jek­te zu initi­ie­ren.“ [24]

Aus Shang­hai waren zwei Ein­rich­tun­gen betei­ligt, die zur Fudan Uni­ver­si­ty gehö­ren, aus Wuhan waren das „Uni­on Hos­pi­tal, Dept. of Infec­tious Dise­a­ses“, das „Dept. of Micro­bio­lo­gy, Tongji Medi­cal Col­lege, HUST“, das „Sta­te Key Lab of Viro­lo­gy, Col­lege of Life Sci­en­ces“ der Wuhan Uni­ver­si­ty und auch wie­der das WIV dabei. [25] Lang­jäh­ri­ge und ein­schlä­gi­ge Kon­tak­te nach Wuhan waren also vor­han­den, als C19 auf­trat und über Ditt­mer zu lesen war:

„Er bekommt Infor­ma­tio­nen aus ers­ter Hand: Sein Insti­tut betreibt seit drei Jah­ren gemein­sam mit chi­ne­si­schen Wis­sen­schaft­lern ein Labor für Virus­for­scher an der Uni­ver­si­tät Wuhan, unter­stützt von der Pro­vinz­re­gie­rung Hub­ei. Bereits seit 1983 besteht eine Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Essen und dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Wuhan.“ [26]

„Wir pfle­gen seit Jahr­zehn­ten eine Koope­ra­ti­on mit dem Uni­on Hos­pi­tal in Wuhan. Außer­dem haben wir seit 25 Jah­ren am Insti­tut einen Mit­ar­bei­ter aus Chi­na, Herrn Pro­fes­sor Meng­ji Lu. Er hat vie­le Wis­sen­schaft­ler aus sei­ner Hei­mat in sei­ner Arbeits­grup­pe, eini­ge davon stam­men aus Wuhan. Vor drei Jah­ren haben wir mit unse­ren Part­nern dort das gemein­sa­me inter­na­tio­na­le Essen-Wuhan-Labor für Virus­for­schung auf­ge­baut. Dadurch bin ich auch selbst jedes Jahr ein- bis zwei­mal Mal in Chi­na.“ [27]

Neben Ditt­mer gibt es noch einen wei­te­ren deut­schen Viro­lo­gen mit beson­de­ren Bezie­hun­gen zu einer Kli­nik in Wuhan. Auch Eck­hard Nagel rühmt sich sei­ner guten Kontakte:

„Das chi­ne­sisch-deut­sche Freund­schafts­kran­ken­haus in Wuhan hat für euro­päi­sche Maß­stä­be gigan­ti­sche Aus­ma­ße. 6,5 Mil­lio­nen Pati­en­ten wer­den dort im Jahr behan­delt. […] Im größ­ten Kran­ken­haus im chi­ne­si­schen Wuhan wer­den – wie in den meis­ten ande­ren Kli­ni­ken der Mil­lio­nen­stadt – der­zeit fast aus­schließ­lich Coro­na­vi­rus-Pati­en­ten behan­delt. Den­noch lau­fe soweit alles in gere­gel­ten Bah­nen, berich­te­te der deut­sche Prä­si­dent des chi­ne­sisch-deut­schen Freund­schafts­kran­ken­hau­ses, Eck­hard Nagel. Der Pro­fes­sor von der Uni­ver­si­tät Bay­reuth steht in engem Aus­tausch mit sei­nem Kol­le­gen in Wuhan.“ [28]

Die­ses Hos­pi­tal ist so bedeu­tend, dass die dama­li­ge Kanz­le­rin Mer­kel es bei ihrer Chi­na-Rei­se im Sep­tem­ber 2019 bedach­te. Sie „besuch­te das Deutsch-Chi­ne­si­sche Freund­schafts­kran­ken­haus, das Tongji-Kran­ken­haus. Gegrün­det im Jahr 1900 von einem deut­schen Arzt in Chi­na ist das Kran­ken­haus ein gutes Bei­spiel der Zusam­men­ar­beit bei­der Län­der. Letz­ter Anlauf­punkt ihrer Rei­se war der Besuch und Rund­gang durch das Unter­neh­men Web­as­to – einem deut­schen Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer.“ [29] Die Web­as­to-Nie­der­las­sung in Wuhan wur­de am 7. Sep­tem­ber von Mer­kel fei­er­lich eröff­net, am sel­ben Tag besuch­te sie das Tongji-Kran­ken­haus – und weni­ger als eine Woche spä­ter ent­stand die rech­te Satel­li­ten­auf­nah­me. [30]

Das Tongji-Kran­ken­haus ist „eine Kli­nik, die für die Ver­sor­gung von Pati­en­ten mit COVID-19 ernannt wur­de“ hieß es in einer Arbeit, die mit­tels Satel­li­ten­auf­nah­men und Such­ma­schi­nen­er­geb­nis­sen ver­such­te, her­aus­zu­fin­den, was 2019 in Wuhan gesche­hen war. [31] In die­sem Kran­ken­haus, genau­er im „Depart­ment of Pul­mo­na­ry and Cri­ti­cal Care Medi­ci­ne, The Cen­tral Hos­pi­tal of Wuhan, Tongji Medi­cal Col­lege, Huazhong Uni­ver­si­ty of Sci­ence and Tech­no­lo­gy, Wuhan, Chi­na“ wur­de auch der Pati­ent behan­delt, des­sen Pro­be Anfang 2020 die Gen­se­quenz lie­fer­te, die zur Grund­la­ge des PCR-Pro­to­kolls und der „Imp­fun­gen“ wurde.

„Bei dem unter­such­ten Pati­en­ten han­del­te es sich um einen 41-jäh­ri­gen Mann ohne Vor­ge­schich­te von Hepa­ti­tis, Tuber­ku­lo­se oder Dia­be­tes. Er wur­de am 26. Dezem­ber 2019, 6 Tage nach Aus­bruch der Krank­heit, in das Zen­tral­kran­ken­haus von Wuhan ein­ge­lie­fert. Der Pati­ent berich­te­te bei der Vor­stel­lung über Fie­ber, Enge­ge­fühl in der Brust, unpro­duk­ti­ven Hus­ten, Schmer­zen und Schwä­che seit 1 Woche […] Obwohl eine Kom­bi­na­ti­on aus Antibiotika‑, Anti­vi­ren- und Glu­ko­kor­ti­ko­id­the­ra­pie ver­ab­reicht wur­de, erlitt der Pati­ent ein Atem­ver­sa­gen […]. Der Zustand des Pati­en­ten hat sich nach 3 Tagen nicht gebes­sert und er wur­de in die Inten­siv­sta­ti­on auf­ge­nom­men. Der Pati­ent wur­de 6 Tage nach Auf­nah­me zur wei­te­ren Behand­lung in ein ande­res Kran­ken­haus in Wuhan ver­legt.“ [32]

Was aus die­sem Pati­en­ten wur­de, ist unbe­kannt, offen­bar hat der wei­te­re Ver­lauf nie­man­den mehr interessiert.

Natio­na­le und inter­na­tio­na­le Netzwerke

Auch Dros­ten war dem Son­der­for­schungs­be­reich TRR60 ver­bun­den, wie auf die­sem Foto aus Essen zu sehen ist.

Neben Dros­ten lächelt Shi Zheng-Li in die Kame­ra, zwei Rei­hen hin­ter ihm ist Tho­mas Mer­tens (damals Prä­si­dent der Gesell­schaft für Viro­lo­gie, inzwi­schen als STI­KO-Vor­sit­zen­der bekannt) zu sehen, vor dem weiß­ha­ri­gen Herrn mit der Flie­ge steht Ulf Ditt­mer, hin­ter ihm Eck­hard Nagel. Dies ist die Legen­de zum Bild:

„Auf gemein­sa­me Initia­ti­ve des deut­schen Gesund­heits­mi­nis­te­ri­ums, der Deutsch-chi­ne­si­schen Gesell­schaft für Medi­zin und TRR60 am Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Essen fand am 2. Okto­ber 2015 in Ber­lin ein Sym­po­si­um zur deutsch-chi­ne­si­schen Zusam­men­ar­beit auf dem Gebiet der Infek­ti­ons­krank­hei­ten im Rah­men des jähr­li­chen Tref­fens der DCGM statt.

Füh­ren­de Exper­ten bei­der Län­der waren ein­ge­la­den wor­den, um Gesprä­che zur Epi­de­mio­lo­gie, Dia­gnos­tik und Behand­lung ver­schie­de­ner Infek­tio­nen und über Infek­ti­ons­for­schung zu füh­ren. […] Das Ziel die­ses Sym­po­si­ums war der Aus­tausch und die Eta­blie­rung unse­rer Kon­tak­te und die Fort­füh­rung und der Zusam­men­ar­beit mit einem Fol­ge­tref­fen 2016, das zu einem lang anhal­ten­den Koope­ra­ti­ons­ver­trag bei­der Län­der auf die­sem Gebiet füh­ren soll­te.“ [33]

Shi Zheng-Li – die Direk­to­rin des „ Cent­re for Emer­ging Infec­tious Dise­a­ses“ im WIV aka „Bat­wo­man“ – hat­te erst­mals 2005 zu Fle­der­mäu­sen im Zusam­men­hang mit SARS den Arti­kel „Bats Are Natu­ral Reser­voirs of SARS-Like Coro­na­vi­ru­s­es“ [34] publi­ziert, nach­dem sie sich vor­her mit Viren bei Mot­ten und Krab­ben beschäf­tigt hat­te. [35] Einer der Mit­au­toren die­ses Arti­kels war Peter Das­zak vom „Con­sor­ti­um for Con­ser­va­ti­on Medi­ci­ne, New York, USA“ – die Orga­ni­sa­ti­on hieß frü­her Wild­life Trust, ab 2010 dann Eco­He­alth Alli­ance (EHA). Das soll harm­los klin­gen, ist es aber nicht:

„Ers­tens, obwohl es Eco­He­alth Alli­ance heißt, arbei­ten Peter Das­zak und sei­ne gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on eng mit dem Mili­tär zusam­men. Zwei­tens ver­sucht die Eco­He­alth Alli­ance, die­se mili­tä­ri­schen Ver­bin­dun­gen zu ver­schlei­ern. Drit­tens för­dern Das­zak und sei­ne Kol­le­gen durch mili­ta­ris­ti­sche Spra­che und Ana­lo­gien das, was oft und selbst dann etwas euphe­mis­tisch als eine fort­lau­fen­de Agen­da bezeich­net wird, die als ‚Secu­ri­tiza­ti­on‘ bekannt ist. In die­sem Fall ist es die Secu­ri­tiza­ti­on von Infek­ti­ons­krank­hei­ten und der glo­ba­len öffent­li­chen Gesund­heit. Das heißt, sie argu­men­tie­ren, dass Pan­de­mien eine enor­me und exis­ten­zi­el­le Bedro­hung dar­stel­len. Sie mini­mie­ren die sehr rea­len Risi­ken, die mit ihrer Arbeit ver­bun­den sind, und ver­kau­fen sie als mil­li­ar­den­schwe­re Lösung. Die vier­te Erkennt­nis ist, dass Das­zak selbst als Pate des Glo­bal Viro­me Pro­ject von der wahr­schein­li­chen Aus­ga­be öffent­li­cher Gel­der pro­fi­tie­ren wird.“ [36]

Für eine „non-pro­fit“ Orga­ni­sa­ti­on setz­te die EHA im Ver­bor­ge­nen gewal­ti­ge Sum­men um und „hat fast 40 Mil­lio­nen US-Dol­lar an Pen­ta­gon-Finan­zie­rung und mili­ta­ri­sier­ter Pan­de­mie-Wis­sen­schaft ver­steckt“. Die wich­tigs­te Geld­quel­le war das Außen­mi­nis­te­ri­um via USAID (US Agen­cy for Inter­na­tio­nal Deve­lo­p­ment) mit „min­des­tens 64.700.000 Dol­lar“, was zusam­men mit dem Pen­ta­gon „über 103 Mil­lio­nen Dol­lar“ öffent­li­cher Gel­der aus­mach­te. [36] Wei­te­re Geld­ge­ber waren u.a. das jahr­zehn­te­lang von Fau­ci gelei­te­te NIAID mit dem seit 2014 lau­fen­den Pro­jekt R01AI110964, um für meh­re­re Mil­lio­nen Dol­lar noch bis 2026 „Das Risi­ko des Auf­tre­tens des Fle­der­maus-Coro­na­vi­rus ver­ste­hen“ zu kön­nen. Ein Teil davon wie­der­um floß zu Shi-Zheng-Li ins WIV. [37]

Über das anvi­sier­te chi­ne­sisch-deut­sche TRR60-„Folgetreffen 2016“ ist nichts bekannt, aber ein so for­mu­lier­tes Ziel ist kein Ange­bot, son­dern eine Order. Nach der Dar­stel­lung eines lang­jäh­ri­gen „Kiez­freun­des“ von Dros­ten kennt der Shi Zheng-Li, „von Kon­fe­ren­zen. Sie woll­ten sich im Herbst 2017 in Wuhan tref­fen, wie­der eine Kon­fe­renz. Die Ter­mi­ne waren abge­spro­chen und der Flug gebucht, aber dann kam irgend­was dazwi­schen, und Dros­ten blieb zu Hau­se.“ [38] 2017 hät­te er gar nicht so weit flie­gen müs­sen, da sie im März auf dem Jah­res­tref­fen der Gesell­schaft für Viro­lo­gie in Mar­burg war und im Sep­tem­ber 2018 auf dem chi­ne­sisch-deut­schen Sym­po­si­um in Ham­burg. [35]

War viel­leicht der Arti­kel „Dis­co­very of a rich gene pool of bat SARS-rela­ted coro­na­vi­ru­s­es pro­vi­des new insights into the ori­gin of SARS coro­na­vi­rus“ eine Fol­ge? Den Arti­kel haben u.a. Shi Zheng-Li und Das­zak ver­faßt, Dros­ten wird als „Edi­tor“ genannt. [39]



Im Text über „die Ergeb­nis­se unse­rer fünf­jäh­ri­gen Über­wa­chung von SARSr-CoVs in einer von meh­re­ren Huf­ei­sen­na­sen­fle­der­maus­ar­ten bewohn­ten Höh­le in der Pro­vinz Yunnan, Chi­na“ ist zu lesen: „Kon­struk­ti­on rekom­bi­nan­ter Viren – Rekom­bi­nan­te Viren mit dem S‑Gen der neu­ar­ti­gen Fle­der­maus-SARSr-CoVs und dem Rück­grat des infek­tiö­sen Klons von SARSr-CoV WIV1 wur­den kon­stru­iert“. [39] Für Das­zak und Shi Zheng-Li wur­den als gemein­sa­me Geld­quel­len R01AI110964 und eine För­de­rung durch das PRE­DICT-Pro­gramm von USAID angegeben.

Unbe­kannt ist Dros­ten die­ses Pro­gramm nicht, so wur­de z.B. eine 2014 von ihm mit­ver­faß­te Arbeit über afri­ka­ni­sche Fle­der­mäu­se bedacht: „Die­se Stu­die wur­de auch durch die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der ame­ri­ka­ni­schen Bevöl­ke­rung durch die United Sta­tes Agen­cy for Inter­na­tio­nal Deve­lo­p­ment (USAID) Emer­ging Pan­de­mic Thre­ats PREDICT ermög­licht.“ [40] Zudem gehör­te Dros­ten wäh­rend der ers­ten För­der­pe­ri­ode zum „PREDICT Con­sor­ti­um“ neben u.a. Den­nis Car­roll, Ian Lip­kin (s.u.), Jon­na Mazet, Nathan Wol­fe (s.u.) und Shi Zheng-Li sowie den bei­den EHA-Lei­tern Das­zak und Wil­lam Karesh [41], der mit Mili­tär, Poli­tik und den UN-Struk­tu­ren bes­tens ver­netzt ist. [42]

Car­roll war von den CDC zu USAID gekom­men, wo er 2009 das Pro­gramm PREDICT initi­ier­te, das nach zwei För­der­pe­ri­oden 2019 been­det wur­de. Er initi­ier­te mit EHA und Meta­bi­ota das Glo­bal Viro­me Pro­ject, um wei­ter­ma­chen zu kön­nen wie zuvor. Mazet vom One Health Insti­tu­te an der „UC Davis School of Vete­ri­na­ry Medi­ci­ne“ – der Zen­tra­le von PREDICT – war

„Prin­ci­pal Inves­ti­ga­tor und fun­gier­te 10 Jah­re lang als Glo­bal Direc­tor des PRE­DICT-Pro­jekts, eines mehr als 200 Mil­lio­nen US-Dol­lar schwe­ren Früh­warn­pro­jekts zur Ent­ste­hung von Viren im Rah­men der Emer­ging Pan­de­mic Thre­ats Divi­si­on von USAID. […] Unse­re Teams haben Pro­ben von über 164.000 Tie­ren und Men­schen gesam­melt und getes­tet und fast 1.200 poten­zi­ell zoo­no­ti­sche Viren ent­deckt, dar­un­ter 160 neu­ar­ti­ge Coro­na­vi­ren, u.a. meh­re­re SARS- und MERS-ähn­li­che Coro­na­vi­ren.“ [43]

PREDICT, so schreibt Andrew Huff, der ehe­ma­li­ge Vize­prä­si­dent von EHA,

„war eine glo­ba­le Viren­jagd unter der Behaup­tung, Pan­de­mien vor­her­zu­sa­gen und zu ver­hin­dern. Ich glau­be, dass die Daten­li­mi­tie­rung und Metho­den für Samm­lung und Ana­ly­se die­ser Daten es unmög­lich machen, die­ses Ziel zu errei­chen. Ich glau­be außer­dem, dass die­ses Pro­gramm stär­ker damit ver­bun­den ist, bio­lo­gi­sche Pro­ben zu sam­meln, um damit gain-of-func­tion-For­schung mit Viren oder Infor­ma­ti­ons­be­schaf­fung durch­zu­füh­ren als Pan­de­mien vor­her­zu­sa­gen oder zu ver­hin­dern.“ [44]

Wei­ter berich­te­te Huff von „Beam­ten aus dem Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um“, die Daten ein­for­der­ten, sei­ne Ver­wun­de­rung dar­über, dass Das­zak sich vor allem für „Pro­ben­samm­lung, Viren­iso­la­ti­on und die Spei­che­rung von gene­ti­scher Infor­ma­ti­on“ inter­es­sier­te, was zunächst in einer eige­nen Daten­bank gesam­melt und dann PREDICT über­las­sen wur­de. Er nennt das Pro­gramm den „210 Mil­lio­nen Dol­lar USAID PREDICT Betrug“ und für ihn war in die­sem Zusam­men­hang der größ­te Feh­ler „die Ein­füh­rung von Dr. Shi Zheng­li bei Dr. Ralph Baric durch Peter [Das­zak]. Dr. Baric ist Mikro­bio­lo­ge an der UNC [Uni­ver­si­ty of North Caro­li­na] Gilings School of Glo­bal Public Health. […] Dr. Baric ent­wi­ckel­te zahl­rei­che Metho­den und Tech­ni­ken an der UNC, die ihn zum Groß­va­ter der Gain-of-Func­tion-For­schung machen.“ [44] So ist nicht wirk­lich erstaun­lich, dass Das­zak 2020 schwer damit beschäf­tigt war, Spu­ren zu ver­wi­schen und die Rei­hen zu schlie­ßen. [45]

Das betraf auch Dros­ten, denn sei­ne Unter­schrift war erwünscht unter einem „State­ment zur Unter­stüt­zung der Wis­sen­schaft­ler, Fach­kräf­te des Gesund­heits­we­sens und der Medi­zin Chi­nas, die gegen COVID-19 kämp­fen“. [46] Die­ses Schrei­ben, das am 18. Febru­ar 2020 im bri­ti­schen Medi­zin­jour­nal Lan­cet erschien, wur­de von Das­zak zusam­men mit sei­nen EHA-Kol­le­gen kon­zi­piert und orches­triert. [47] So wur­de über­legt, dass Baric bes­ser nicht unter­schrei­ben soll­te, [48] wäh­rend ande­re direkt ange­schrie­ben wur­den wie Dros­ten, des­sen Name sogar auf einer frü­hen, noch rela­tiv kur­zen Lis­te mit 15 Namen genannt war. Das State­ment erschien schließ­lich mit 27 Unter­zeich­nern, dar­un­ter neben Dros­ten auch Car­roll, Das­zak, Farr­ar, Karesh und Mazet, die ver­kün­de­ten: „Wir ver­ur­tei­len gemein­sam auf das Schärfs­te Ver­schwö­rungs­theo­rien, die besa­gen, dass COVID-19 kei­nen natür­li­chen Ursprung hat“, um dann treu­her­zig zu ver­si­chern, „kei­ne kon­kur­rie­ren­den Inter­es­sen“ zu haben. [49]

Viro­lo­gen-Kol­le­ge Wolfe

Wäh­rend Dros­ten frü­hes­tens zwi­schen Weih­nach­ten und Sil­ves­ter von unge­wöhn­li­chen Lun­gen­er­kran­kun­gen in Wuhan erfah­ren haben will, waren eini­ge Kol­le­gen schon viel frü­her im Bil­de. Einer von ihnen ist Nathan Wol­fe, Grün­der und Vor­stands­vor­sit­zen­der der US-Fir­ma Meta­bio­ta: „Ende Dezem­ber 2019 hat das Epi­de­mie-Erken­nungs­sys­tem von Meta­bio­ta erst­mals ein neu auf­tre­ten­des Coro­na­vi­rus iden­ti­fi­ziert, das das Poten­zi­al hat, mensch­li­che und wirt­schaft­li­chen Scha­den zu ver­ur­sa­chen – und mar­kier­te COVID-19 fünf Tage vor der WHO.“ [50] Womit Wol­fe am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag infor­miert gewe­sen sein könnte.

Mit „Metabiota’s Tran­sit Hub Risk modu­le of their Glo­bal Epi­de­mic Moni­to­ring and Mode­ling plat­form“ wur­de laut Eigen­dar­stel­lung einer Fir­ma namens Biz­z­abo ein Vor­teil vor der nichts­ah­nen­en­den Kon­kur­renz ver­schafft. Mit sol­chen Erfol­gen ist nicht ver­wun­der­lich, dass Wol­fe beim World Eco­no­mic Forum zum Young Glo­bal Lea­der wur­de und hoch gelobt wird:

„Wol­fe hat über 100 wis­sen­schaft­li­che Publi­ka­tio­nen ver­öf­fent­licht und sei­ne Arbeit wur­de unter ande­rem in Natu­re, Sci­ence, The New York Times, The Eco­no­mist, NPR, The New Yor­ker, dem Wall Street Jour­nal und For­bes ver­öf­fent­licht oder berich­tet. Sein von der Kri­tik gefei­er­tes Buch ‚The Viral Storm‘ wur­de in sechs Spra­chen ver­öf­fent­licht und kam 2012 in die enge­re Wahl für den Win­ton Pri­ze der Roy­al Socie­ty. 2011 wur­de er vom Time Maga­zi­ne zu einem der hun­dert ein­fluss­reichs­ten Men­schen der Welt gekürt; Der Rol­ling Stone ernann­te ihn 2009 zu einem der ‚100 Agents of Chan­ge‘; und Popu­lar Sci­ence wür­dig­ten ihn 2006 als einen ihrer ‚Bril­li­ant 10‘.“ [51]

Kri­ti­sche Geis­ter sehen ihn dage­gen so:

„Dr. Nathan Wol­fe war Grün­dungs­mit­glied des Ter­ra­Mar-Pro­jekts von Ghis­lai­ne Max­well; Mit­glied der Edge Foun­da­ti­on; selbst­er­nann­ter ‚Viren­jä­ger‘, des­sen For­schungs­ge­biet Zoo­no­sen mit beson­de­rem Fokus auf Fle­der­mäu­se sind; jemand mit Ver­bin­dun­gen zum Wuhan Insti­tu­te of Viro­lo­gy und Eco­He­alth Alli­ance; der­je­ni­ge, der zuvor die Reak­ti­on auf Epi­de­mien mit dem Ver­kauf von Pan­de­mie­ver­si­che­run­gen ver­mas­selt hat; des­sen Unter­neh­men Meta­bio­ta, das unter ande­rem von Rose­mont Sene­ca, Goog­le und der Skoll Foun­da­ti­on finan­ziert wird, einen Unter­ver­trag mit dem DTRA-Pro­gramm des US-Mili­tärs für die Arbeit in ukrai­ni­schen Bio­la­bors erhielt.“ [52]

Wol­fes 2011 erschie­ne­nes und „von der Kri­tik gefei­er­tes Buch ‚The Viral Storm‘“ pro­phe­zei­te im Unter­ti­tel „The dawn of a new pan­de­mic age“. Sei­ne Dank­sa­gun­gen an sei­ne „loya­len und groß­zü­gi­gen Freun­de“ für „ihre wert­vol­le Zeit und ein­zig­ar­ti­gen Fähig­kei­ten“ gal­ten auch Jef­frey Epstein sowie Lin­da Stone und Boris Niko­lic, [53] die mit die­sem ver­bun­den waren.

Wol­fe, der sich auch in Deutsch­land als „Virus­jä­ger“ und „India­na Jones der Viro­lo­gie“ fei­ern läßt [54], war für den Hol­ly­wood-Film „Con­ta­gi­on – Not­hing spreads like Fear“ von 2011, bei dem es um eine töd­li­che Viren-Pan­de­mie ging, neben den CDC einer der „Exper­ten“ und damit gilt die­ses Zitat des Regis­seurs von 2020 auch für ihn: „Jeder, mit dem wir gespro­chen haben, als wir die­sen Film vor­be­rei­te­ten, jeder Exper­te, als wir ihn frag­ten, wie die nächs­te [Pan­de­mie] anfan­gen wird, mit einer Per­son, sag­ten sie, wet mar­ket, Asi­en, da wird wahr­schein­lich eine Fle­der­maus invol­viert sein. Buch­stäb­lich alle. Vor zehn Jah­ren, vor elf Jah­ren. Es ist also kei­ne Über­ra­schung.“ [55]

Neben Meta­bio­ta gab es die 2007 von Wol­fe gegrün­de­te „non-pro­fit“ Orga­ni­sa­ti­on „Glo­bal Viral Fore­cas­ting Initia­ti­ve“ (GVFI), die schon im Fol­ge­jahr Mil­lio­nen von Goog​le​.org und der Skoll Foun­da­ti­on erhielt und Das­zak als „Part­ner“ lis­te­te, wie auch „Dr. Fabi­an Leen­dertz (Tier­arzt, Leip­zig & Robert Kock[sic]-Insti­tu­te, Ber­lin, Deutsch­land)“ [56]. Noch ein Jahr spä­ter: „Im Okto­ber 2009 ernann­te die United Sta­tes Agen­cy for Inter­na­tio­nal Deve­lo­p­ment (USAID) die GVFI zum Haupt­part­ner ihres 330-Mil­lio­nen-Dol­lar-Pro­gramms Emer­ging Pan­de­mic Thre­ats, einem Pro­jekt, an dem ver­schie­de­ne Exper­ten für die Über­wa­chung von Wild­tie­ren betei­ligt sind und für das die GVFI meh­re­re zehn Mil­lio­nen Dol­lar in den nächs­ten fünf Jah­ren erhal­ten wird.“ [57] Eines der zu „Emer­ging Pan­de­mic Thre­ats“ gehö­ren­den Pro­gram­me war PREDICT.

GVFI wur­de erst zu GVF und zu GV, um sich teil­wei­se seit dem 1. Janu­ar 2020 als „Labo­ra­to­ry for Rese­arch in Com­plex Sys­tems“ neu zu prä­sen­tie­ren. [58] Der Teil, der sich mit der glo­ba­len Viren­jagd beschäf­tigt, wur­de in die Fir­ma Meta­bio­ta inte­griert, deren Geschäfts­mo­dell auch dar­in besteht, Pan­de­mie-Ver­si­che­rungs­ver­trä­ge zu ver­kau­fen, doch: „Selbst bei der Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie haben sich die Hoff­nun­gen auf einen boo­men­den Ver­si­che­rungs­markt zum Schutz der Unter­neh­men vor sol­chen Ereig­nis­sen nicht bewahr­hei­tet. In einem Inter­view mit der Zeit­schrift Wired aus dem Jahr 2020 sag­te Wol­fe, dass kein ein­zi­ges Unter­neh­men jemals einen Ver­si­che­rungs­ver­trag abge­schlos­sen hat.“ [59] Also nicht ein­mal Biz­z­abo.

Viro­lo­gen-Kol­le­ge Lipkin

Wol­fe war Dros­tens Kol­le­ge im „PREDICT Con­sor­ti­um“, genau­so wie sein Lands­mann W. Ian Lip­kin, der für sei­ne ers­ten Infor­ma­tio­nen aus Wuhan den 15. Dezem­ber angab [60] und damit noch vor Wol­fe lag.



Außer­dem sag­te er dem Rol­ling Stone gegen­über, „er habe Mit­te Dezem­ber von einem Kon­takt in Chi­na von einem Aus­bruch einer lun­gen­ent­zün­dungs­ähn­li­chen Krank­heit in der Stadt Wuhan gehört. Er schrieb an Geor­ge Fu Gao, den Lei­ter des Chi­na CDC, den Lip­kin seit Jah­ren durch sei­ne Arbeit zur Unter­stüt­zung Chi­nas bei der Stär­kung sei­nes natio­na­len öffent­li­chen Gesund­heits­sys­tems kann­te.“ [61]

Auch Lip­kin wird hoch gelobt, wie hier auf der Web­site der Colum­bia-Uni­ve­ristät, wo er eine Pro­fes­sur hat:

„W. Ian Lip­kin, MD […] ist inter­na­tio­nal aner­kannt für sei­ne Bei­trä­ge zur glo­ba­len öffent­li­chen Gesund­heit, indem er an vor­ders­ter Front bei der Reak­ti­on auf Aus­brü­che steht und durch die inno­va­ti­ven Metho­den, die er für die Dia­gno­se, Über­wa­chung und Ent­de­ckung von Infek­ti­ons­krank­hei­ten ent­wi­ckelt hat. Die­se Fort­schrit­te waren ent­schei­dend, um kul­tur­ab­hän­gi­ge Metho­den des glo­ba­len Gesund­heits­ma­nage­ments zu erset­zen, indem neue Kri­te­ri­en für die Krank­heits­ver­ur­sa­chung geschaf­fen und fal­sche Asso­zia­tio­nen zwi­schen mut­maß­li­chen Erre­gern und Krank­hei­ten ent­kop­pelt wur­den. Zu sol­chen Bei­spie­len gehört die Wider­le­gung , dass der MMR-Impf­stoff eine Rol­le bei Autis­mus und XMRV bei ME/CFS spielt.

Zu sei­nen renom­mier­tes­ten Aus­zeich­nun­gen gehö­ren […] der Inter­na­tio­nal Sci­ence and Tech­no­lo­gy Coope­ra­ti­on Award of the Peo­p­les Repu­blic of Chi­na und die Ver­lei­hung eines von der chi­ne­si­schen Regie­rung zum 70. Jah­res­tag der Volks­re­pu­blik Chi­na ver­lie­he­nen Aner­ken­nungs­prei­ses für sei­ne Ver­diens­te um das Land wäh­rend der SARS-Epi­de­mie sowie für die anschlie­ßen­de wis­sen­schaft­li­che Unter­stüt­zung, die er seit­her gewährt hat.

Lip­kin war Bera­ter für Test- und Stand­ort­si­cher­heits­pro­to­kol­le bei der Demo­cra­tic Natio­nal Con­ven­ti­on 2020 und den Aca­de­my Awards 2021.“ [62]

Zudem hat er eini­ge Pro­mi­nenz dadurch erlangt, dass er den Hol­ly­wood-Film „Con­ta­gi­on“ als „Chief Sci­en­ti­fic Con­sul­tant“ bera­ten hat und durch eine Figur namens Ian dar­in ver­kör­pert wur­de. [63]

Noch etwas bekann­ter wur­de er 2017, als sei­ne Mit­ar­bei­te­rin ihn in einer Kla­ge neben ande­rem beschul­dig­te, er habe ihr nicht erlaubt, „über ihre eige­ne Arbeit auf der Web­site des Zen­trums zu pos­ten, es sei denn, er ist in den Bei­trä­gen ent­hal­ten“ und habe ihre Arbeit „bei Tref­fen mit Mit­ar­bei­tern rou­ti­ne­mä­ßig als sei­ne eige­ne prä­sen­tiert“, zudem habe er „sie von Tref­fen mit poten­zi­el­len Spen­dern fern­ge­hal­ten“ und „sie bei Tref­fen zum Schwei­gen gebracht, indem er ‚der Klä­ge­rin manch­mal gegen die Schien­bei­ne trat, unter dem Tisch trat … oder sag­te ‚Halt die Klap­pe, Mady‘“. [64]

Wäh­rend dies als Aka­de­mi­ker-Gezänk ohne juris­ti­sche Kon­se­quen­zen abge­tan wer­den könn­te, ist das kom­men­de Gerichts­ver­fah­ren von einer ande­ren Grö­ßen­ord­nung: Lip­kin ist zusam­men u.a. mit Baric und Das­zak Mit­be­schul­dig­ter in der GoF-Kla­ge, bei der der ehe­ma­li­ge EHA-Vize­prä­si­dent Huff als Whis­tel­b­lower fungiert.

„a. Der Beklag­te W. IAN LIPKIN (‚Lip­kin‘) ist John-Snow-Pro­fes­sor für Epi­de­mio­lo­gie an der Mail­man School of Public Health der Colum­bia Uni­ver­si­ty und hat sei­nen Haupt­an­stel­lungs- und Geschäfts­sitz im Staat New York.

b. Lip­kin war von 2012 bis 2014 Mit­glied des Bei­rats von Eco­He­alth und hat zwi­schen 2011 und 2021 mehr als zehn (10) wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten zusam­men mit Das­zak und Eco­He­alth-For­schern ver­fasst. Zu die­sen Ver­öf­fent­li­chun­gen gehört ‚PROXIMAL ORIGINS OF SARS-CoV‑2‘, eine Unter­su­chung der Ursprün­ge des gene­tisch mani­pu­lier­ten Coronavirus.

c. Zu allen rele­van­ten Zeit­punk­ten betei­lig­te sich der Beklag­te Lip­kin, ein­zeln und in Abspra­che mit den ande­ren oben genann­ten Beklag­ten an der Über­wa­chung, Lei­tung, Kon­trol­le, For­schung, Ent­wick­lung und Schaf­fung des gene­tisch ver­än­der­ten Coro­na­vi­rus, was zu der welt­wei­ten SARS-CoV-2-Pan­de­mie führ­te, die direkt und indi­rekt die Ver­let­zun­gen der Klä­ger führte.

d. Zu allen rele­van­ten Zeit­punk­ten ver­tusch­te der Beklag­te Lip­kin die Ursprün­ge von SARS-CoV‑2, um die Öffent­lich­keit und die Gesund­heits­be­hör­den über sei­ne Rol­le bei der Ent­ste­hung von SARS-CoV‑2 sowie über die Leta­li­tät, Viru­lenz und Über­trag­bar­keit des im Labor her­ge­stell­ten Virus, das von den Beklag­ten in die Umwelt frei­ge­setzt wur­de.“ [65]

Kurz aus­ge­drückt: „Ein Whist­le­b­lower-Wis­sen­schaft­ler aus den USA, der mit dem Wuhan-Labor zusam­men­ge­ar­bei­tet hat, behaup­tet, COVID sei gen­tech­nisch ver­än­dert wor­den und von dort durch­ge­si­ckert – und sagt, ‚die US-Regie­rung ist schuld‘, weil sie die For­schung finan­ziert hat.“ [66]

Viro­lo­gen-Kol­le­gen Fou­chier und Koopmans

Es waren jedoch nie­der­län­di­sche Viro­lo­gen, die sogar noch frü­her als Lip­kin Kennt­nis von Auf­fäl­lig­kei­ten in Wuhan hat­ten: In einem Video [67] wur­den Mari­on Koop­mans und Ron Fou­chier vor­ge­stellt als „die ers­ten, die vom Aus­bruch in Chi­na gehört haben“ und Fou­chier nann­te „die ers­te Dezem­ber­wo­che“.



Genau­er: Es waren „die Tage nach Sin­ter­klaas, Anfang Dezem­ber“, also dem nie­der­län­di­schen Niko­laus­tag am Don­ners­tag, dem 5. Dezem­ber 2019. Dann füg­te er noch an, dass erst „zwei, drei Wochen“ danach ein Coro­na­vi­rus iden­ti­fi­ziert wur­de. Quel­le der Infor­ma­tio­nen war laut Fou­chier direk­ter Kon­takt: „ich rief eini­ge Kol­le­gen in Chi­na an“.

Fou­chier forscht in der Abtei­lung für Viro­lo­gie (Viro­sci­ence) des an die Eras­mus-Uni­ver­si­tät Rot­ter­dam ange­glie­der­ten Eras­mus MC (Medisch Cen­trum) und wur­de durch die GoF-For­schung mit Grip­pe­vi­ren und Frett­chen bekannt. Der Arti­kel „Air­bor­ne Trans­mis­si­on of Influ­en­za A/H5N1 Virus Bet­ween Fer­rets“ [68] wur­de 2012 von ihm als letzt­ge­nann­tem und damit wich­tigs­tem Autor ver­faßt, ein Mit­au­tor war Albert Oster­haus, der damals Viro­sci­ence lei­te­te. Das Insti­tut prä­sen­tier­te die Arbeit auf ihrer Web­site mit der Behaup­tung, damit „mög­li­cher­wei­se eine Pan­de­mie ver­hin­dern“ zu kön­nen. [69]

Sei­ne GoF-For­schung und die eines wei­te­ren Viro­lo­gen führ­ten zu öffent­li­chen Dis­kus­sio­nen und im Som­mer 2014 zu einem State­ment von „Sci­en­tists for Sci­ence“, die mein­ten, „zuver­sicht­lich“ sein zu kön­nen, „dass die bio­me­di­zi­ni­sche For­schung an poten­zi­ell gefähr­li­chen Krank­heits­er­re­gern sicher durch­ge­führt wer­den kann […] wir sind ver­eint als Exper­ten, die sich dafür ein­set­zen, dass die öffent­li­che Gesund­heit nicht gefähr­det wird und der Ruf der Wis­sen­schaft im All­ge­mei­nen und der Mikro­bio­lo­gie im Beson­de­ren ver­tei­digt wird.“ Zu den „Foun­ding Sci­en­tists“ gehör­ten u.a. Fou­chier und Dros­ten. [70] Die Koope­ra­ti­on der bei­den geht bis ins Jahr 2003 zurück, als Dros­tens SARS-Arti­kel „Iden­ti­fi­ca­ti­on of a Novel Coro­na­vi­rus in Pati­ents with Seve­re Acu­te Respi­ra­to­ry Syn­dro­me“ erschien (Mit­au­toren waren u.a. Dros­tens Kol­le­ge Ste­phan Gün­ther und Oster­haus) [71], auch zu MERS publi­zier­ten sie 2012 gemein­sam (Mit­au­toren waren u.a. Vic­tor Cor­man aus Dros­tens Viro­lo­gi­schem Insti­tut, Landt von TIB Mol­bi­ol und Oster­haus). [72]

Im Herbst 2014 wur­de in den USA eine „Finan­zie­rungs­pau­se“ beschlos­sen für „alle neu­en Stu­di­en …, von denen ver­nünf­ti­ger­wei­se ange­nom­men wer­den kann, dass sie Influenza‑, MERS- oder SARS-Viren Eigen­schaf­ten ver­lei­hen, so dass das Virus eine erhöh­te Patho­ge­ni­tät und/oder respi­ra­to­ri­sche Über­trag­bar­keit auf Säu­ge­tie­re hät­te.“ [73] Weni­ge Jah­re spä­ter konn­te Fou­chier sei­ne For­schun­gen aber wie­der auf­neh­men. „Fou­chiers vor­ge­schla­ge­ne Pro­jek­te sind Teil eines Ver­trags, der von Viro­lo­gen der Icahn School of Medi­ci­ne am Mount Sinai in New York City gelei­tet wird […]. Dazu gehö­ren die Iden­ti­fi­zie­rung mole­ku­la­rer Ver­än­de­run­gen, die Grip­pe­vi­ren viru­len­ter machen, und Muta­tio­nen, die ent­ste­hen, wenn H5N1 durch Frett­chen über­tra­gen wird.“ [74]

Fou­chier ist der Stell­ver­tre­ter von Mari­on Koop­mans, die Viro­sci­ence seit 2014 als Nach­fol­ge­rin von Oster­haus leitet.

„Anfang 2020 waren sich die meis­ten Nie­der­län­der nicht ganz sicher, was COVID-19 ist. Und der Name Mari­on Koop­mans sag­te ihnen wahr­schein­lich auch nicht viel. Das hat sich nun geän­dert: Als Pro­fes­so­rin für Viro­lo­gie, Bera­te­rin der Euro­päi­schen Kom­mis­si­on und Mit­glied sowohl des Out­break Manage­ment Teams (OMT) als auch des For­schungs­teams der WHO tritt Mari­on Koop­mans fast täg­lich in Zei­tun­gen, Radio- und Fern­seh­sen­dun­gen auf . Für ihre kla­ren Erklä­run­gen bei Medi­en­auf­trit­ten erhielt sie den Machia­vel­li-Preis 2020.“ [75]

Dane­ben ist sie wie ihr Vor­gän­ger und die EHA der „One Health“ ver­bun­den. Der Tier­me­di­zi­ner Oster­haus war wie ande­re Vete­ri­nä­re von Anfang an ein begeis­ter­ter Ver­tre­ter von der Ver­bin­dung ihrer Dis­zi­plin zur Human­me­di­zin bei „One Health“ – eine Bezeich­nung, die 2003 Karesh geprägt hat [76], der 2010 zur EHA kam. Im sel­ben Jahr ent­stand der neue Name Eco­He­alth Alli­ance und die Orga­ni­sa­ti­on wur­de laut Eigen­dar­stel­lung „Ein Füh­rer in der One Health-Bewe­gung“. [77] So ist nur fol­ge­rich­tig, dass Das­zak beim ers­ten „One Health“-Kongress 2011 im Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee saß, u.a. zusam­men mit eini­gen „Bio­se­cu­ri­ty“- bzw. „Health Security“-Vertretern. Oster­haus war Mit­glied des Wis­sen­schaft­li­chem Bei­rats, zu dem u.a. Ver­tre­ter der Welt­bank, des Well­co­me Trust und des „Coun­cil of For­eign Rela­ti­ons“ gehör­ten. Das Mot­to war nicht weni­ger als „Human Health, Ani­mal Health, the Envi­ron­ment and Glo­bal Sur­vi­val“. [78]

Der drit­te „One Health“-Kongress fand 2015 in Ams­ter­dam statt, wie­der­um mit Oster­haus als Mit­or­ga­ni­sa­tor sowie u.a. Koop­mans und Dros­ten im wis­sen­schaft­li­chen Bei­rat. [79] Zu den Red­nern gehör­ten u.a. Car­roll, Dros­ten, Fou­chier, Geor­ge Gao (Chi­na CDC), Karesh, Koop­mans und Oster­haus. [80]

Koop­mans und ihr Insti­tut arbei­ten immer noch mit EHA zusam­men, wenn sich das Ver­hält­nis auch 2023 (unten) im Ver­gleich 2020 abge­kühlt hat, wie auf der Viro­sci­ence-Web­site zu sehen ist. [81]



Zusam­men mit u.a. Das­zak und Leen­dertz (inzwi­schen Grün­dungs­di­rek­tor des Helm­holtz-Insti­tuts für One Health in Greifs­wald) war Koop­mans in der ers­ten WHO-Kom­mis­si­on zur Klä­rung des Ursprungs von C19 [82], eben­so in der zwei­ten ohne Das­zak, aber u.a. mit Dros­ten. [83] Ohne sie gab es eine Lan­cet-Kom­mis­si­on unter der Lei­tung des US-Öko­no­men Jef­frey Sachs, in der Das­zak bis zu sei­nem Raus­wurf den Vor­sitz hat­te. [84] Er wur­de aber in der „Inde­pen­dent Covid Task Force“ auf­ge­nom­men, in der u.a. Koop­mans und Dani­elle Ander­son Mit­glie­der sind. [85] Die aus­tra­li­sche Viro­lo­gin Ander­son ist auch Mit­glied in der Lan­cet-Kom­mis­si­on und hat bei­de Male in ihrer Kurz-Bio­gra­phie nicht erwähnt, dass sie bis Ende 2019 im WIV gear­bei­tet hat. [86] Erwar­tungs­ge­mäß fiel im Okto­ber 2022 die Schluß­fol­ge­rung die­ser „unab­hän­gi­gen Ein­satz­grup­pe“ so aus: „Die zuneh­men­den wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se über die Ursprün­ge des Coronavirus‑2 […] stim­men am ehes­ten mit einem zoo­no­ti­schen Ursprung und einem Über­tra­gungs­weg von Wild­tie­ren auf Men­schen über Wild­tier­zucht und Wild­tier­han­del über­ein.“ [87]

Ihre Funk­ti­ons- und Akti­vi­tä­ten­häu­fung gera­de auch wäh­rend der „Coro­na-Kri­se“ kann und soll hier nicht wei­ter behan­delt wer­den, aber an eines muß auf jeden Fall erin­nert wer­den: Mari­on Koop­mans war maß­geb­lich am „Dros­ten-Test“ betei­ligt, denn sie war Mit­au­torin des ers­ten PCR-Pro­to­kolls am 13. Janu­ar 2020. [88]

Sum­ma summarum

Selbst anhand die­ser öffent­lich zugäng­li­chen Quel­len, die selbst­ver­ständ­lich nur einen klei­nen Aus­schnitt zei­gen kön­nen, läßt sich fest­hal­ten, dass Dros­tens Kar­rie­re ange­füllt ist mit „emer­ging viru­s­es“, „glo­bal thre­ats“ und „pan­de­mic pre­pared­ness“ – in jähr­lich immer wei­ter anstei­gen­dem Maße.

Er hat schon früh mit­ge­mischt, bei PREPARE, bei TRR60, bei „One Health“ und sicher auch noch so eini­gem ande­ren. Auf Kon­gres­sen saß er im wis­sen­schaft­li­chen Bei­rat und wur­de als Red­ner ein­ge­la­den, er war Autor und „Edi­tor“, mach­te die Bekannt­schaft mit natio­na­len und inter­na­tio­na­len Per­so­nen und Orga­ni­sa­tio­nen mit Kon­tak­ten nach Wuhan, zum WIV und Shi Zheng-Li. Sein Netz­werk war und ist glo­bal und er ist schon lan­ge so gut in ein­schlä­gi­ge Krei­se inte­griert, dass er gefragt wur­de und zur Stel­le war, wenn es brenz­lig wur­de wie 2014 beim dro­hen­den GoF-Mora­to­ri­um und 2020 beim Ursprung von C19. Und offen­bar gibt es Viro­lo­gen-Kol­le­gen, die schon früh Infor­ma­tio­nen aus Wuhan hatten.

Um abschlie­ßend zur ein­gangs gestell­ten Fra­ge zurück­zu­kom­men: Ist es plau­si­bel, dass Dros­ten spät und mehr oder weni­ger zufäl­lig von den Vor­gän­gen in Wuhan gehört hat? Nein.

