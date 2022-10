B und BB: Gote und Nonnemacher kommen auf keinen grünen Zweig

Vielleicht sind sie sogar auf dem abstei­gen­den Ast des Vakzinismus. Beide Gesundheitsministerinnen konn­ten sich in ihren Regierungen mit einer ver­schärf­ten Maskenpflicht nicht durch­set­zen. Über das Hauen und Stechen ist auf tages​spie​gel​.de am 25.10. zu lesen:

»Der Berliner Senat hat am Dienstag in sei­ner Sitzung eine neue Corona-Schutzverordnung beschlos­sen – aller­dings ohne erwei­ter­te Maskenpflicht in Innenräumen wie etwa Museen oder Geschäften. Stattdessen appel­liert die Landesregierung an die Bevölkerung, ver­stärkt Masken zu tra­gen. Zuvor waren Experten von Charité und Vivantes ange­hört wor­den. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Teilnehmerkreisen.

Mit dem Beschluss, kei­ne Maskenpflicht ein­zu­füh­ren, soll ein Berliner Alleingang ver­mie­den wer­den. Kein ande­res Land plant zur­zeit die Einführung der von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) so dring­lich gefor­der­ten Maskenpflicht im Handel. Der Senat will das Thema nun auf der kom­men­den Ministerpräsidentenkonferenz mit den ande­ren Ländern abstim­men. Mitte November will man dann neu beraten…

Nach Tagesspiegel-Informationen war die Debatte im Senat hit­zig. Erst nach mehr als drei Stunden war die Debatte been­det. Es soll laut gewor­den sein zwi­schen Gesundheitssenatorin Gote und ande­ren Senatoren, der Ärger war bei eini­gen Teilnehmern auch nach der Sitzung noch groß…

Bereits vor einer Woche war die Ausweitung der Maskenpflicht Thema im Senat. Dort war die Landesregierung zu kei­nem Ergebnis gekom­men. Zuvor hat­te sich ins­be­son­de­re Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) für eine Ausweitung stark gemacht. Gote unter­brach ihren Urlaub, um bei der Senatssitzung noch ein­mal für ihre Argumente zu werben…

Auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger kön­nen wei­ter ohne Maske ein­kau­fen oder zu Behörden gehen: Der Vorschlag von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nach einer Ausweitung der Maskenpflicht auf Geschäfte und Verwaltung fand am Dienstag im Kabinett kei­ne Mehrheit…«