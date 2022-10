Das haben wir nicht bezahlt

Aber über die­se freund­li­che Rezension freu­en wir uns natürlich:

»Das PCR-Desaster – ein Riesenskandal

Der ers­te Band der Reihe ist von einer Autorin ver­fasst, die uner­kannt blei­ben möch­te – was ver­ständ­lich ist ange­sichts des­sen, dass sie offen­bar vom Fach ist und Anschuldigungen for­mu­liert, deren Veröffentlichung ihr den Job, wenn nicht Kopf und Kragen kos­tet. Illa – so das Pseudonym der Autorin – legt, aus­ge­zeich­net doku­men­tiert, einen zen­tra­len Baustein des Corona-Narrativs frei: die Testung, wel­che auf der „Polymerase Chain Reaction“, kurz PCR, beruht und fälsch­lich bzw. irre­füh­rend zur Bestimmung der Inzidenzzahlen ver­wen­det wird.

Ein Riesenskandal, des­sen Aufdeckung bis­her weder sei­tens der Politik noch der Medien oder der Justiz Folgen hat­te, geschwei­ge denn, dass davon über­haupt Kenntnis genom­men wird – außer von sog. Fakten Checkern, wel­che ihrer­seits die wah­ren Sachverhalt ver­ne­beln, statt sich an die ech­ten Fakten zu hal­ten, wie es die Autoren der Reihe „Corona-Dokumente“ vor­bild­lich tun.

Die wah­re Geschichte wur­de auch von Prof. Ulrike Kämmerer vor dem Corona-Ausschuss berich­tet. Ihre Aussagen, die dem Illa-Band bei­gefügt sind, brin­gen Licht in das Dunkel der Korruptheit des­sen, was sich heu­te Wissenschaft nennt und wor­auf sich die „Experten“ bezie­hen, auf die sich wie­der­um die Politik beruft. Die Vorgeschichte des PCR-Tests und sei­ne beden­ken- und „besin­nungs­lo­se“ Anwendung basiert auf vet­tern­wirt­schaft­li­chen Beziehungen zwi­schen ein­zel­nen Akteuren (z. B. Drosten, Fauci u.v.a.) und zahl­rei­chen Institutionen der Pharma-Industrie, des Gesundheitswesens (z.B. in Berlin die Charité, das Robert-Koch-Institut u.v.a.), der Medien (die von der Gates-Stiftung „Spenden“ erhal­ten haben) und von zwie­lich­ti­gen „Gesundheits“-Politikern wie Karl Lauterbach.

Der ers­te Band der Reihe „Corona-Dokumente“ ent­hält zusätz­lich die spär­li­chen und zum Teil hane­bü­che­nen Antworten auf einen Fragenkatalog an das Gesundheitsministerium und an das Robert-Koch-Institut. Schließlich ergänzt ein Glossar die Ausführungen in der löb­li­chen Absicht, für die Leser/innen eine Schneise zu schla­gen durch das Dickicht der von den „Experten“ ver­wen­de­ten Abkürzungen und Fachausdrücke.

Die Pandemie – eine Goldgrube

Der Autor des zwei­ten Bandes, Artur Aschmoneit, unter­sucht und doku­men­tiert die Arbeitsbeziehungen zwi­schen der Berliner Charité und der Biotechnologie-Firma TIB Molbiol. Das insti­tu­tio­nel­le Netzwerkgeflecht hat sei­ne Protagonisten in Christian Drosten, dem Charité-Virologen und Podcast-Dampfplauderer, auf der einen Seite und dem Test-Kit-Produzenten Olfert Landt auf der ande­ren. Aschmoneits Analyse wirft die grund­sätz­li­che Frage auf, „wie­so wir gera­de den­je­ni­gen unse­re Gesundheit anver­trau­en, die in einem pro­fit­ge­trie­be­nen Umfeld ihr Geschäftsziel durch Panikmache errei­chen und nach bekann­tem Muster Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit privatisieren“.

Der vor­lie­gen­de Band Aschmoneits trägt den Titel „Geld schef­feln mit Pandemien“. Speziell geht es dem Autor um „Die Profiteure der PCR“. D.h., der vor­lie­gen­den Schrift wer­den wei­te­re Teile fol­gen, die auf­zei­gen sol­len, wel­chen Werdegang jene han­deln­den Akteure und die betei­lig­ten Institutionen genom­men haben, wel­che die „Bekämpfung von Krankheiten“ als lukra­ti­ve Geldquelle ent­deckt haben. Nicht die Heilung von Kranken ist deren Handlungsbestreben, son­dern das Absahnen von Profiten auf Kosten der Kranken, der Versicherten, des pfle­gen­den Krankenhauspersonals und der Steuerzahler.

Lauterbach – der rou­ti­nier­te Opportunist

Themen der 3. Folge von „Corona-Dokumente“ sind die Rolle und das Verhalten des jet­zi­gen Gesundheitsministers Lauterbach seit 2020. Wortspielerisch mit dem Titel „ApoKarlypse ver­se­hen, beschreibt der Band die „Kernschmelze im Panik-Reaktor“ – so der Untertitel. Minutiös und mit gro­ßer Akribie hat der Autor Thomas Kubo die Auslassungen und Widersprüche nach- und auf­ge­zeich­net, wel­che von Lauterbach zur unver­ant­wort­li­chen Paniksteigerung, zur Massenhypnose und ver­ant­wor­tungs­lo­sen Irrelenkung sowie zur pro­pa­gan­da­haf­ten Begründung des Hygiene-Regimes ver­wen­det wurden.

Kubos Dokumentation des schier Unglaublichen mag spä­te­ren Generationen – wenn es sie denn geben wird – ein erschüt­tern­des Zeugnis der poli­ti­schen Verrücktheiten, hygie­ni­schen Besessenheit und men­schen­ver­ach­ten­den Profitgier in der gegen­wär­ti­gen „Zeitenwende“ (Olaf Scholz) sein.

Eingeleitet wird der Band mit einer glän­zend geschrie­be­nen, bis in all ihre Verästelungen kri­ti­schen Lauterbach-Biografie aus der Feder von Werner Rügemer. Er stellt den sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Protagonisten der neo­li­be­ra­len Gesundheitspolitik dar als „Arbeiterkind“, das es als CDU-Mitglied an die Havard University in den USA geschafft hat, das dann in der BRD als „Gesundheitsökonom“ und SPD-Mitglied gesetz­ge­be­ri­sche Tretminen wie die Fallpauschale, die Riester-Rente und die Krankenhaus-Privatisierung auf den Weg brach­te, in Aufsichtsräten Tantiemen kas­sier­te und schließ­lich zum Minister reüs­sier­te: „ein rou­ti­nier­ter Opportunist“ (Rügemer).

Dem klei­nen Münsteraner Verlag sei Dank für sei­ne Aufklärungsarbeit: pro­fund, in allen Einzelheiten belegt, auch für den viro­lo­gi­schen Laien nach­voll­zieh­bar, ein Schandmal gekauf­ter Wissenschaft und unter­wan­der­ter Politik.«