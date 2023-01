"Der Karlatan", Teil 4 ist da

Auf hin​ter​grund​.de ist am 4.1.23 der vier­te Teil der Serie von Thomas Kubo ver­öf­fent­licht wor­den, die sich mit den Merkwürdigkeiten im aka­de­mi­schen Lebenslauf von Karl Lauterbach beschäf­tigt. Es heißt dort:

»Wo war Karl Lauterbach wäh­rend sei­ner Zeit als bestall­ter Hochschullehrer? Hielt er Lehrveranstaltungen ab? Ja! Sogar zwei zur glei­chen Zeit. „Karlchen über­all“ nann­te man ihn spöt­tisch. Er galt als der „fauls­te Professor“…

Ausweislich der Vorlesungsverzeichnisse vom Wintersemester 1995/96 bis Sommersemester 1998 ist kei­ne ein­zi­ge Lehrtätigkeit Lauterbachs auf­find­bar. Erst im Wintersemester 1998/99 sind sei­ne ers­ten Veranstaltungen doku­men­tiert. Möglicherweise hat Lauterbach in den drei Jahren nichts ande­res gemacht, als der Universität Köln die­sen „Gedanken an ein Institut für Gesundheitsökonomie nahe“ zu brin­gen. Dies wäre sogar im gewis­sen Maße auch plau­si­bel, weil der Studiengang „Gesundheitsökonomie“ erst 1999 eta­bliert wur­de. Aber auch die regu­lä­ren Veranstaltungen, die in den Verzeichnissen zumin­dest ange­kün­digt wor­den sind und damit der Nachwelt digi­tal sug­ge­rie­ren, dass sie statt­ge­fun­den haben, müs­sen betrach­tet werden.

Die Ärzte-Zeitung berich­tet in ihrer Ausgabe vom 8. Mai 2002 jedoch Folgendes: Die dama­li­gen Studierenden „beschwe­ren sich in einem Brief an den Dekan der medi­zi­ni­schen Fakultät der Uni Köln, Lauterbach ver­nach­läs­si­ge sei­ne Lehrtätigkeit. Außerdem feh­le den Studiengängen an Lauterbachs Instituten das Konzept“. Der Brief der Fachschaft ver­merkt: „Seit Beginn der Vorlesungszeit im Sommersemester 2000 hat Prof. Dr. Karl Lauterbach kei­ne Lehrveranstaltungen per­sön­lich gehal­ten.“ Der Verfasser des Porträts in der Ärzte-Zeitung aus dem Jahre 2002 ist zwan­zig Jahre spä­ter übri­gens Lauterbachs Pressesprecher Hanno Kautz…«

Mit Auszügen aus dem Vorlesungsverzeichnis wird belegt:

»Zählt man hier ein­mal die Wochenstunden pro Semester zusam­men, dann kommt man ganz groß­zü­gig gerech­net auf 4,5. Das Lehrdeputat ordent­li­cher Professoren beträgt in Deutschland je nach Bundesland aller­dings 8–10.«

Der Autor beschäf­tigt sich aus­führ­lich mit Unterlagen aus dem Tübinger Universitätsarchiv zur Bewerbung Lauterbachs an der Hochschule 1995, die er dort ein­se­hen konn­te. Er been­det den lesens­wer­ten Artikel mit:

»Fazit und Ausblick

Lauterbach wird in unter­schied­li­chen Variationen und in unter­schied­li­chen Quellen als Lehrbeauftragter, Hochschuldozent, Privatdozent, Professurvertreter und schließ­lich Professor gehan­delt, hat aber ledig­lich in der Phase vom WS 1998/99 bis zum WS 1999/2000, dann erst wie­der ab dem SS 2002 über­haupt Lehrveranstaltungen abge­hal­ten, die aus­weis­lich ande­rer Zeugnisse jedoch auch frag­wür­dig gewe­sen sind. Vor sei­ner Berufung kann ledig­lich eine ein­zi­ge Veranstaltung zwei­fels­frei nach­ge­wie­sen wer­den, die er aber nicht allei­ne gehal­ten hat. Bis zum Beweis des Gegenteils ist die Vermutung zuläs­sig, dass Lauterbach im Hinblick auf vor­her abge­hal­te­ne Lehrveranstaltungen und Tätigkeiten die Berufungskommissionen getäuscht hat.

Es taten sich in der Tübinger Berufungsakte noch wei­te­re Abgründe auf, denen wir in einem zusätz­li­chen fünf­ten Teil nach­ge­hen wol­len. Er wur­de ange­sichts der Befunde nötig.«

Fußnoten des Originals wur­den hier weggelassen.