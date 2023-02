Begin­nen wir mit dem Schluß der Zusam­men­fas­sung einer auf thel​an​cet​.com am 16.2.23 ver­öf­fent­lich­ten Meta­ana­ly­se: "Finan­zie­rung: Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on, J. Stan­ton, T. Gil­le­spie und J. und E. Nord­strom." Der Text hat es in sich. Unter dem Titel "Past SARS-CoV‑2 infec­tion pro­tec­tion against re-infec­tion: a sys­te­ma­tic review and meta-ana­ly­sis" ist zu lesen:

» Zusammenfassung

Hin­ter­grund

Die Kennt­nis des Aus­ma­ßes und der Merk­ma­le des Schut­zes durch eine frü­he­re SARS-CoV-2-Infek­ti­on gegen eine spä­te­re Reinfek­ti­on, sym­pto­ma­ti­sche COVID-19-Erkran­kun­gen und schwe­re Erkran­kun­gen ist für die Vor­her­sa­ge künf­ti­ger poten­zi­el­ler Krank­heits­be­las­tun­gen, für die Gestal­tung von Maß­nah­men zur Ein­schrän­kung von Rei­sen oder des Zugangs zu Orten mit hohem Über­tra­gungs­ri­si­ko und für die Ent­schei­dung über den Zeit­punkt der Impf­stoff­ga­be von wesent­li­cher Bedeutung.

Unser Ziel war die sys­te­ma­ti­sche Zusam­men­fas­sung von Stu­di­en zur Abschät­zung des Schut­zes durch frü­he­re Infek­tio­nen nach Vari­an­ten und, sofern die Daten dies zulas­sen, nach der Zeit seit der Infektion.

Metho­den

In die­ser sys­te­ma­ti­schen Über­sichts­ar­beit und Meta-Ana­ly­se haben wir retro­spek­ti­ve und pro­spek­ti­ve Kohor­ten­stu­di­en und test­ne­ga­ti­ve Fall-Kon­troll-Stu­di­en, die von Beginn an bis zum 31. Sep­tem­ber 2022 ver­öf­fent­licht wur­den, iden­ti­fi­ziert, über­prüft und aus der wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur extra­hiert, die die Ver­rin­ge­rung des Risi­kos für COVID-19 bei Per­so­nen mit einer frü­he­ren SARS-CoV-2-Infek­ti­on im Ver­gleich zu Per­so­nen ohne frü­he­re Infek­ti­on schätz­ten. Wir haben die Wirk­sam­keit einer frü­he­ren Infek­ti­on nach Ergeb­nis (Infek­ti­on, sym­pto­ma­ti­sche Erkran­kung und schwe­re Erkran­kung), Vari­an­te und Zeit seit der Infek­ti­on meta-ana­ly­siert. Wir führ­ten eine Bayes'sche Meta-Regres­si­on durch, um die gepool­ten Schät­zun­gen des Schut­zes zu schät­zen. Die Bewer­tung des Risi­kos einer Ver­zer­rung wur­de mit den Qua­li­täts­be­wer­tungs­in­stru­men­ten der Natio­nal Insti­tu­tes of Health bewer­tet. Die sys­te­ma­ti­sche Über­prü­fung war PRIS­MA-kon­form und wur­de bei PROSPERO regis­triert (Num­mer CRD42022303850).

Ergeb­nis­se

Wir iden­ti­fi­zier­ten ins­ge­samt 65 Stu­di­en aus 19 ver­schie­de­nen Län­dern. Unse­re Meta-Ana­ly­sen erga­ben, dass der Schutz in Bezug auf eine frü­he­re Infek­ti­on und eine sym­pto­ma­ti­sche Erkran­kung bei den ursprüng­li­chen, Alpha‑, Beta- und Del­ta-Vari­an­ten hoch, bei der Omikron-BA.1‑Variante jedoch wesent­lich gerin­ger war. Die gepool­te Wirk­sam­keit gegen eine erneu­te Infek­ti­on durch die Omi­kron BA.1‑Variante betrug 45,3 % (95 % Unsi­cher­heits­in­ter­vall [UI] 17,3–76,1) und 44,0 % (26,5–65,0) gegen sym­pto­ma­ti­sche Omi­kron BA.1‑Erkrankungen. Die mitt­le­re gepool­te Wirk­sam­keit betrug für alle Vari­an­ten, ein­schließ­lich Omi­kron BA.1, mehr als 78 % gegen schwe­re Erkran­kun­gen (Kran­ken­haus­auf­ent­halt und Tod). Der Schutz vor einer erneu­ten Infek­ti­on durch die ursprüng­li­che, Alpha- und Del­ta-Vari­an­ten nahm im Lau­fe der Zeit ab, lag aber nach 40 Wochen immer noch bei 78,6 % (49,8–93,6). Der Schutz vor einer erneu­ten Infek­ti­on durch die Omikron-BA.1‑Variante nahm schnel­ler ab und wur­de auf 36,1 % (24,4–51,3) nach 40 Wochen geschätzt. Ande­rer­seits blieb der Schutz gegen schwe­re Erkran­kun­gen bei allen Vari­an­ten hoch, mit 90,2 % (69,7–97,5) für die Stamm‑, Alpha- und Del­ta-Vari­an­ten und 88,9 % (84,7–90,9) für die Omikron-BA.1‑Variante nach 40 Wochen.

Aus­wer­tung

Der Schutz durch eine frü­he­re Infek­ti­on gegen eine erneu­te Infek­ti­on mit Prä-Omi­kron-Vari­an­ten war sehr hoch und blieb auch nach 40 Wochen hoch. Der Schutz war bei der Omi­kron BA.1‑Variante wesent­lich gerin­ger und nahm im Lau­fe der Zeit schnel­ler ab als der Schutz vor frü­he­ren Vari­an­ten. Der Schutz vor schwe­ren Erkran­kun­gen war bei allen Vari­an­ten hoch. Die durch frü­he­re Infek­tio­nen ver­lie­he­ne Immu­ni­tät soll­te zusam­men mit dem Impf­schutz berück­sich­tigt wer­den, wenn es dar­um geht, die künf­ti­ge Krank­heits­last durch COVID-19 abzu­schät­zen, Leit­li­ni­en für die Imp­fung von Per­so­nen zu erstel­len und Maß­nah­men zu ent­wer­fen, die die Imp­fung von Arbeit­neh­mern vor­schrei­ben oder den Zugang zu Umge­bun­gen mit hohem Über­tra­gungs­ri­si­ko, wie Rei­sen und stark fre­quen­tier­te Innen­räu­me, auf der Grund­la­ge des Immun­sta­tus beschrän­ken.

Finan­zie­rung

Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on, J. Stan­ton, T. Gil­le­spie und J. und E. Nord­strom.«

Hier wird nicht nur die Legen­de zer­stört, es gebe kei­ne natür­lich erwor­be­ne Immu­ni­tät und eine sol­che sei nur durch die "Imp­fung" zu errei­chen. Selbst der sin­ken­de Schutz bei der Omi­kron-Vari­an­te spricht gegen die "Imp­fung", da Omi­kron auf ein weit­ge­hend vak­zi­nier­te Bevöl­ke­rung traf. Ich möch­te jetzt kein "Fak­ten­che­cker" sein.

