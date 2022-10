Die Senatorin für Gesundheit, Frauen, Verbraucherschutz und Mogelpackungen informiert

»Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Neue Messwerte zur Corona-Lage im Land Bremen

21.10.2022

… Die bis­lang selbst berech­ne­te Hospitalisierungsinzidenz wird nicht mehr berich­tet wer­den können.

Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard zu den neu­en Kennzahlen: "Es ist sehr scha­de, dass jetzt ein Bundesgesetz die Krankenhäuser zur undif­fe­ren­zier­ten Meldung zwingt und dadurch die Datenqualität in Bremen abnimmt. Wir haben über zwei­ein­halb Jahre sehr gute Informationen aus unse­ren Krankenhäusern erhal­ten kön­nen. Das hat unter ande­rem eine Unterscheidung der Hospitalisierung in 'wegen' und 'mit' ermög­licht. Jetzt wer­den wir künf­tig nur noch eine gemein­sa­me Hospitalisierungsinzidenz für das Land Bremen beim RKI haben.

… Die neue gesetz­lich zu nut­zen­de Eingabemaske zur Hospitalisierung ermög­licht den Krankenhäusern kei­ne Differenzierung nach "mit" und "wegen" Corona. Daher ist eine dif­fe­ren­zier­te Berechnung und Darstellung der Hospitalisierung nach "mit" und "wegen" Corona nicht mehr möglich…

Belegte Krankenhausbetten

Zur Beurteilung der Situation in den Krankenhäusern wer­den künf­tig die Belegungszahlen der Normal– und Intensivbetten sowie der Beatmungsbetten für die Städte Bremen und Bremerhaven her­an­ge­zo­gen. In die­se Belegungszahlen flie­ßen sowohl Personen ein, die mit oder wegen Corona ein Bett bele­gen. Zudem flie­ßen auch Personen aus dem Umland mit ein. Daher sind die­se Zahlen als Indikator für die Belastung in den Krankenhäusern gut geeignet…

Weiterhin steht die vom RKI berech­ne­te Hospitalisierungs­inzidenz für das Land Bremen zur Verfügung. Dieser Wert bil­det die Belastung der Kliniken jedoch nur ein­ge­schränkt ab, da hos­pi­ta­li­sier­te Personen aus dem Umland nicht berück­sich­tigt wer­den und kei­ne Informationen zum wei­te­ren Verlauf der hos­pi­ta­li­sier­ten Personen ent­hält (z.B. Art der Belegung, Behandlung, Verweildauer, etc.).«

Soso. Die Senatorin beklagt – das scheint in Mode zu kom­men – ein Gesetz, das ihre Partei (Die Linke) in den Bundesländern mit beschlos­sen und wie in Bremen noch ver­schärft hat (s. hier). Leider, lei­der wird jetzt auch Bremen nichts­sa­gen­de Daten zur Hospitalisierung ver­öf­fent­li­chen müs­sen. Kann man nichts machen, ist beschlos­sen und in der Eingabemaske so vorgesehen.

Gerade wird klamm­heim­lich das Infektionsschutzgesetz geän­dert. Die Verpflichtung zum Tragen von FDP-2-Masken in Behinderten­einrichtungen wird gestri­chen. Hier war der Protest der Verbände erfolg­reich. Doch bei der Pflicht zur Verbreitung von Fake-Zahlen ver­steckt sich Frau Bernhard hin­ter dem Gesetz. Ist dann halt so. In die­sem Land kann zwar im Handumdrehen das Grundgesetz geän­dert wer­den, auch schon vor der "Zeitenwende"zum Militarismus, ein Streichen unsin­ni­ger, ja schäd­li­cher Vorschriften, kommt einer "lin­ken" Politikerin aber nicht in den Sinn.