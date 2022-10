»Dritte Corona-Welle: Arbeitnehmer kla­gen über dop­pelt so hohe psy­chi­sche Belastung

Die Sorge, sich bei der Arbeit mit dem Coronavirus anzu­ste­cken, hat im Laufe der Pandemie auch bei Beschäftigten außer­halb des Gesundheitswesens zu höhe­ren psy­chi­schen Belastungen geführt. Diese zeig­ten sich vor allem in Form von schwe­re­ren Angst- und Depressionssymptomen, heißt es in einer am Dienstag in Berlin ver­öf­fent­lich­ten Studie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Sechs Prozent der Befragten gaben dort an, in der ers­ten Welle der Pandemie unter schwe­ren Symptomen von Depression oder Angst gelit­ten zu haben. Bei 16 Prozent waren die Symptome beträcht­lich. In der zwei­ten und drit­ten Corona-Welle ver­dop­pel­ten sich der Studie zufol­ge die­se Anteile.«

swr​.de (25.10.)