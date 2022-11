Klinikkonzern Fresenius will "im gesamten Portfolio Kosten senken"

Der Gewinn des Unternehmens, zu dem auch die Helios-Gruppe gehört, "fiel um 15 Prozent auf 371 Millionen Euro". Kosten sen­ken, das hört sich neu­tral und nach­ge­ra­de posi­tiv an. Nach allen Erfahrungen ist aller­dings mit wei­te­rem Druck auf die Beschäftigten und mit der Schließung "unren­ta­bler" Häuser und Stationen zu rech­nen. Auch ohne eine "Pandemie, die noch nicht vor­bei" sei, wie es aus den Medien tönt, wird hier deut­lich: Es läuft gewal­tig etwas schief, wenn im Gesundheitswesen nach Renditeerwartungen von Konzernen ent­schie­den wird. dpa mel­det dazu am 31.10.:

"Neuer Fresenius-Chef will nach nächs­ter Gewinnwarnung durchgreifen

Bad Homburg (dpa) – Der neue Fresenius-Chef Michael Sen will nach der zwei­ten Gewinnwarnung des Dax-Konzerns bin­nen weni­ger Monate durch­grei­fen. Alle Aktivitäten kämen auf den Prüfstand, kün­dig­te der Manager am Montag an. «Wir bewer­ten alle Geschäfte, von oben nach unten und in hoher Geschwindigkeit.»

Das wer­de in mehr Entschlossenheit resul­tie­ren. Währenddessen müss­ten die Kosten sin­ken, um mit einem har­ten Umfeld zurecht­zu­kom­men. Man schaue auf das gesam­te Portfolio und prü­fe die «Möglichkeiten und Herausforderungen» in allen Märkten. Im drit­ten Quartal konn­te das Unternehmen aus Bad Homburg zwar den Umsatz stei­gern, der Gewinn fiel aber deut­lich.

Der Gesundheits- und Klinikkonzern müs­se sich auf die Angelegenheiten kon­zen­trie­ren, die in «unse­rer eige­nen Kontrolle lie­gen, auch genannt Selbsthilfe», sag­te Sen, der Fresenius seit Anfang Oktober lenkt. Die Produktivität müs­se stei­gen und das Unternehmen bei den Kosten ent­schlos­se­ner wer­den. Konkrete Maßnahmen nann­te er Manager nicht. Schlüssel sei der Fokus auf Rentabilität.

Wegen schwie­ri­ger Geschäfte in Nordamerika muss­ten der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) und die Mutter Fresenius am Sonntagabend die Geschäftsziele für die­ses Jahr sen­ken. FMC machen ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie stei­gen­de Löhne und Materialkosten zu schaf­fen. Auch alle ande­ren Fresenius-Bereiche, beson­ders der Dienstleister Vamed, sei­en vom schwie­ri­gen wirt­schaft­li­chen Umfeld geprägt, hieß es. Erst Ende Juli hat­ten FMC und in der Folge Fresenius die Ziele kor­ri­gie­ren müssen…

Im drit­ten Quartal wuchs der Fresenius-Umsatz um 12 Prozent auf 10,46 Milliarden Euro, wie der Konzern am Sonntag wei­ter mit­teil­te. Der Gewinn vor Sondereinflüssen fiel um 15 Prozent auf 371 Millionen Euro. Bei FMC wuchs der Umsatz um 15 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, wäh­rend das Ergebnis um 16 Prozent auf 230 Millionen Euro einbrach.

Fresenius, Deutschlands größ­ter pri­va­ter Klinikbetreiber, steckt in der Dauerkrise mit rei­hen­wei­se Gewinnwarnungen. Der Konzern lei­det an den Folgen der Pandemie, in der vie­le Dialyse-Patienten sterben…

Zuletzt hat­te Fresenius bestä­tigt, Kontakt mit dem US-Hedgefonds Elliott gehabt zu haben, der Berichten zufol­ge auf eine Aufspaltung der kom­ple­xen Konzernstruktur drin­gen könn­te. An der Aufstellung von Fresenius mit den Sparten Dialyse, Flüssigarzneien, Kliniken und Dienstleistungen gab es immer wie­der Kritik von Investoren. Über fünf Jahre haben Fresenius-Aktien gut zwei Drittel an Wert ver­lo­ren…"

Wir ler­nen auch hier, Löhne und Materialkosten sind Gift für ein Unternehmen. Ganz beson­ders gewinn­sen­kend ist es, wenn als "Folge der Pandemie" PatientInnen weg­ster­ben, bevor sie an die Dialyse-Geräte ange­schlos­sen wer­den können.

Virus pessimum est capitalismus

"Hac enim ex par­te respu­en­da esse per­git sen ten tia capi­ta­lis­mi rigi­di, ut aiunt, un de ius uni­cum defen­ditur pri­va­ti domi­nii in effec­tio­n­is bono­rum instru­men­ta tam­quam vitae oeco­no­mi­c­ae invio­la­bi­le « dogma »."

Das ist auf dem Übersetzungsportal de​.glos​be​.com zu fin­den. Zu Deutsch:

"In die­ser Hinsicht bleibt der Standpunkt des »stren­gen« Kapitalismus, der das aus­schließ­li­che Recht des Privateigentums an den Produktionsmitteln wie ein unan­tast­ba­res »Dogma« des Wirtschaftslebens ver­tei­digt, wei­ter­hin unan­nehm­bar."