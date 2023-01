Nanu! Die "taz" geißelt Medienmanipulation

Soll­te es wirk­lich eine Ver­qui­ckung von Medi­en und Poli­tik geben? Nicht auszudenken!

»BERLIN taz | Die Auf­merk­sam­keit ist groß, als Olaf Scholz im Juni 2022 auf der Repu­bli­ca zu Gast ist. Er war zwar schon mal hier, als Ers­ter Bür­ger­meis­ter von Ham­burg und Finanz­mi­nis­ter, aber jetzt ist er Bun­des­kanz­ler und will über „Digi­tal­po­li­tik in der Zei­ten­wen­de“ spre­chen. Ange­la Mer­kel hat­te sich trotz mehr­fa­cher Ein­la­dung nie hin­ge­traut zur nach eige­nen Anga­ben größ­ten Digi­tal­kon­fe­renz Europas.

Scholz spricht erst mal lan­ge über den Krieg in der Ukrai­ne und dann über das Inter­net als „pro­gres­si­ver, demo­kra­ti­sie­ren­der Raum“. Danach befragt ihn die Mode­ra­to­rin Lin­da Zer­va­kis. „Fan­gen wir mit einem locke­ren Warm-up an!“ Die bei­den sit­zen auf schwar­zen Leder­ses­seln, vor ihnen eine Plas­tik­kis­te als Tisch.

Zer­va­kis ist eine der bekann­tes­ten Jour­na­lis­tin­nen in Deutsch­land, lan­ge war sie das Gesicht der „Tages­schau“, seit 2021 arbei­tet sie bei Pro7 vor der Kame­ra. Im Mai 2021 inter­view­te sie zusam­men mit einem Kol­le­gen Olaf Scholz in einer 45-minü­ti­gen Son­der­sen­dung. Direkt vor der Bun­des­tags­wahl traf sie beim drit­ten TV-Tri­ell noch ein­mal auf ihn. Wenn sich nun Men­schen Gedan­ken über mög­li­che Nach­fol­ge­r:in­nen von Anne Will am Sonn­tag­abend machen, fällt auch ihr Name. Auf der Repu­bli­ca sagt Zer­va­kis nun: „Wir ver­su­chen hier ja auch gute Stim­mung zu verbreiten.“

Das Medi­en­echo nach dem Auf­tritt des Bun­des­kanz­lers ist ziem­lich kri­tisch. Die Wirt­schafts­wo­che etwa bezeich­net Scholz’ Wor­te als „inhalts­leer“. Und ein Autor vom RND stellt fest: „Beim anschlie­ßen­den Gespräch mit Mode­ra­to­rin Lin­da Zer­va­kis wur­de Scholz eher geschont.“

Was nicht in den Tex­ten steht, aber eine Erklä­rung für das zah­me Gespräch sein könn­te: Scholz hat sich die Inter­viewe­rin selbst mit­ge­bracht. Wie taz-Recher­chen erge­ben, wur­de Mode­ra­to­rin Zer­va­kis vom Kanz­ler­amt aus­ge­sucht und enga­giert, nicht vom Ver­an­stal­ter. Kom­mu­ni­ziert wur­de das nicht. Es soll­te aus­se­hen wie ein Gespräch mit einer unab­hän­gi­gen Moderatorin…

Anhand von inter­nen Unter­la­gen aus dem Kanz­ler­amt, die die taz mit Hil­fe des Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­set­zes erlangt hat, und Gesprä­chen mit Insi­dern lässt sich die PR-Akti­on nach­zeich­nen. Zu einem zen­tra­len Aspekt schwei­gen das Bun­des­pres­se­amt, Zer­va­kis und ihr Sen­der aber eisern: dem Geld.

Im Dezem­ber 2021 schickt Orga­ni­sa­tor Mar­kus Becke­dahl einen Brief an Olaf Scholz: Ob er auf der Repu­bli­ca eine Key­note hal­ten wol­le zum „Stand der Digi­ta­li­sie­rung in Deutsch­land“. Man sei auch offen für wei­te­re For­mats- oder Themenvorschläge…

Nach taz-Recher­chen war die Bedin­gung für das Gespräch, dass das Kanz­ler­amt ent­schei­det, wer Scholz befragt. Und das wur­de ziem­lich kurz­fris­tig mit­ge­teilt. Im Orga­ni­sa­ti­ons­team der Repu­bli­ca wur­de die Sache kon­tro­vers dis­ku­tiert: Soll man sich wirk­lich dar­auf ein­las­sen, dass der Gast selbst die Mode­ra­to­rin aus­sucht und mit­bringt? Aber man woll­te nicht auf den Kanz­ler­be­such ver­zich­ten, Scholz schafft Auf­merk­sam­keit, er ist der ers­te Bun­des­kanz­ler, der die Kon­fe­renz besucht.,,

Am 19. Mai 2022 fragt die zustän­di­ge Refe­ren­tin im Bun­des­kanz­ler­amt bei Zer­va­kis’ Manage­ment an, ob sie das Gespräch auf der Repu­bli­ca mode­rie­ren wol­le. „Die inhalt­li­che Vor­be­rei­tung mit Ihnen wür­den wir natür­lich eng beglei­ten“, heißt es in der Mail. Zer­va­kis hat Inter­es­se, ihr Manage­ment schickt ein „Ange­bot“, das Kanz­ler­amt sagt zu. Unklar ist, was Zer­va­kis für die Mode­ra­ti­on bekom­men hat…

Zer­va­kis will nicht mit der taz spre­chen. Ihr Mana­ger beant­wor­tet die meis­ten Fra­gen nicht. Zer­va­kis habe für die Mode­ra­ti­on kein Hono­rar erhal­ten, schreibt er. Das Bun­des­kanz­ler­amt habe „ledig­lich die Frau Zer­va­kis im Zusam­men­hang mit der Teil­nah­me ent­ste­hen­den Kos­ten erstattet“…

Was für Kos­ten sol­len das gewe­sen sein? Zer­va­kis' Rei­se­kos­ten hat näm­lich die Repu­bli­ca erstat­tet, wie die Spre­che­rin der Kon­fe­renz sagt. Zer­va­kis’ Manage­ment hat der Her­aus­ga­be ihres Ange­bots und der anschlie­ßen­den Rech­nung an das Kanz­ler­amt nicht zuge­stimmt. Das ist gemäß Infor­ma­ti­ons­frei­heits­ge­setz mög­lich, wenn Betriebs- und Geschäfts­ge­heim­nis­se berührt sind…

Es drängt sich bei all der Geheim­nis­krä­me­rei der Ver­dacht auf, dass hier die Bezah­lung der Mode­ra­to­rin vom Bun­des­kanz­ler­amt als Teil einer groß­zü­gi­gen „Kos­ten­pau­scha­le“ getarnt wor­den sein könnte…

Zwei Wochen nach Scholz’ Auf­tritt auf der Repu­bli­ca schickt eine Mit­ar­bei­te­rin von Zer­va­kis’ Manage­ment per E‑Mail eine Rech­nung an die „Lie­be Fran­zis­ka“ im Bun­des­kanz­ler­amt. „Ich habe bis­her nur Posi­ti­ves über das Gespräch gehört“, schreibt sie „und hof­fe, das ist bei euch eben­falls der Fall gewesen“…«