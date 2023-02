Sind "diese Ergebnisse ein schwerer Schlag für die mRNA-Impfstoff-Entwicklungsprogramme"?

"CDC mel­det Hun­der­te von Guil­lain-Bar­re-Fäl­len bei mRNA-Imp­fung gegen COVID-19. Neu­ro­lo­gi­sche Kom­pli­ka­ti­on ist ein schlech­tes Omen für mRNA-Impf­stoff-Pipe­line", lau­tet die Über­schrift eines Bei­trags auf petermc​cull​oughmd​.sub​stack​.com am 5.2.23. Es heißt dort:

»Eine der ers­ten Pro­dukt­war­nun­gen kam im Juli 2021 im Zusam­men­hang mit der COVID-19-Imp­fung: Guil­lain-Bar­re-Syn­drom (GBS) oder lebens­be­droh­li­che auf­stei­gen­de Läh­mung mit dem ade­no­vi­ra­len COVID-19-Impf­stoff von Jans­sen. Unter Beru­fung auf VAERS berich­te­ten Aba­ra et al. über 211 Fäl­le von GBS, die zwi­schen Dezem­ber 2020 und Janu­ar 2022 mit mRNA-Impf­stof­fen (Pfi­zer, Moder­na) gemel­det wur­den und bei denen 8–10 Tage nach der Imp­fung Sym­pto­me auftraten…

Die­se Ergeb­nis­se sind ein schwe­rer Schlag für die mRNA-Impf­stoff­ent­wick­lungs­pro­gram­me meh­re­rer Unternehmen…«

Die zitier­te Arbeit setzt ande­re Akzente.

Unter dem Titel "Reports of Guil­lain-Bar­ré Syn­dro­me After COVID-19 Vac­ci­na­ti­on in the United Sta­tes" ist am 1.2.23 auf jamanet​work​.com zu lesen:

» Zusammenfassung

Bedeu­tung Auf­grund his­to­ri­scher Asso­zia­tio­nen zwi­schen Impf­stof­fen und dem Guil­lain-Bar­ré-Syn­drom (GBS) war die­se Erkran­kung ein vor­de­fi­nier­tes uner­wünsch­tes Ereig­nis von beson­de­rem Inter­es­se für die COVID-19-Impfstoffüberwachung.

Ziel Die Aus­wer­tung von GBS-Mel­dun­gen an das Vac­ci­ne Adver­se Event Report­ing Sys­tem (VAERS) und der Ver­gleich der Mel­de­mus­ter inner­halb von 21 und 42 Tagen nach der Imp­fung mit den COVID-19-Impf­stof­fen Ad26.COV2.S (Jans­sen), BNT162b2 (Pfi­zer-BioNTech) und mRNA-1273 (Moder­na).

Design, Set­ting und Teil­neh­mer Die­se retro­spek­ti­ve Kohor­ten­stu­die wur­de anhand von US-VAERS-Mel­dun­gen durch­ge­führt, die zwi­schen Dezem­ber 2020 und Janu­ar 2022 ein­ge­reicht wur­den. Ein­ge­schlos­sen wur­den GBS-Fall­be­rich­te, die nach­weis­lich der Fall­de­fi­ni­ti­on der Brigh­ton Col­la­bo­ra­ti­on für GBS bei US-Erwach­se­nen nach einer COVID-19-Imp­fung entsprachen.

Expo­si­ti­on Erhalt des Impf­stoffs Ad26.COV2.S, BNT162b2 oder mRNA-1273 COVID-19.

Wich­tigs­te Ergeb­nis­se und Maß­nah­men Deskrip­ti­ve Ana­ly­sen der GBS-Fäl­le wur­den durch­ge­führt. Die Mel­de­ra­ten für GBS inner­halb von 21 und 42 Tagen nach der Imp­fung mit Ad26.COV2.S, BNT162b2 oder mRNA-1273 wur­den anhand der ver­ab­reich­ten Dosen berech­net. Die Mel­de­ra­ten (RRRs) nach Erhalt von Ad26.COV2.S im Ver­gleich zu BNT162b2 oder mRNA-1273 inner­halb von 21- und 42-Tage-Inter­val­len nach der Imp­fung wur­den berech­net. Die Ver­hält­nis­se von beob­ach­te­tem zu erwar­te­tem Auf­tre­ten (OE) wur­den anhand der ver­öf­fent­lich­ten GBS-Hin­ter­grund­ra­ten geschätzt.

Ergeb­nis­se Von 487.651.785 COVID-19-Impf­stoff­do­sen waren 17.944.515 Dosen (3,7%) Ad26.COV2.S, 266.859.784 Dosen (54,7%) BNT162b2 und 202.847.486 Dosen (41,6%) mRNA-1273. Von 295 veri­fi­zier­ten Berich­ten über Per­so­nen mit GBS, die nach der COVID-19-Imp­fung iden­ti­fi­ziert wur­den (12 Asia­ten [4,1 %], 18 Schwar­ze [6,1 %] und 193 Wei­ße [65,4 %]; 17 His­pano­ame­ri­ka­ner [5,8 %]; 169 Män­ner [57,3 %]; mitt­le­res [IQR]-Alter 59,0 [46,0–68,0] Jah­re), doku­men­tier­ten 275 Berich­te (93,2 %) eine Kran­ken­haus­ein­wei­sung. Es gab 209 und 253 Berich­te über GBS, die inner­halb von 21 Tagen bzw. 42 Tagen nach der Imp­fung auf­tra­ten. Inner­halb von 21 Tagen nach der Imp­fung lagen die Raten der GBS-Mel­dun­gen pro 1.000.000 ver­ab­reich­te Dosen bei 3,29 für Ad26.COV.2, 0,29 für BNT162b2 und 0,35 für mRNA-1273; inner­halb von 42 Tagen nach der Imp­fung lagen sie bei 4,07 für Ad26.COV.2, 0,34 für BNT162b2 und 0,44 für mRNA-1273. GBS wur­de inner­halb von 21 Tagen nach der Imp­fung mit Ad26.COV2.S häu­fi­ger berich­tet als nach der Imp­fung mit BNT162b2 (RRR = 11,40; 95% CI, 8,11–15,99) oder mRNA-1273 (RRR = 9,26; 95% CI, 6,57–13,07); ähn­li­che Ergeb­nis­se wur­den inner­halb von 42 Tagen nach der Imp­fung beob­ach­tet (BNT162b2: RRR = 12,06; 95% CI, 8,86–16,43; mRNA-1273: RRR = 9,27; 95% CI, 6,80–12,63). Die OE-Quo­ti­en­ten betru­gen 3,79 (95 % KI, 2,88–4,88) für 21-Tage- und 2,34 (95 % KI, 1,83–2,94) für 42-Tage-Inter­val­le nach der Ad26.COV2.S‑Impfung und weni­ger als 1 (nicht signi­fi­kant) nach BNT162­b2- und mRNA-1273-Imp­fung inner­halb bei­der Nachimpfungszeiträume.

Schluss­fol­ge­run­gen und Bedeu­tung In die­ser Stu­die wur­den unver­hält­nis­mä­ßig vie­le Mel­dun­gen und Ungleich­ge­wich­te nach der Ad26.COV2.S‑Impfung fest­ge­stellt, was dar­auf hin­deu­tet, dass die Ad26.COV2.S‑Impfung mit einem erhöh­ten Risi­ko für GBS ver­bun­den ist. Es wur­de kein Zusam­men­hang zwi­schen mRNA-COVID-19-Impf­stof­fen und dem Risi­ko für GBS fest­ge­stellt…

Diskussion



In die­ser retro­spek­ti­ven Kohor­ten­stu­die iden­ti­fi­zier­ten wir 295 veri­fi­zier­te GBS-Fäl­le unter den von Dezem­ber 2020 bis Janu­ar 2022 ein­ge­reich­ten VAERS-Mel­dun­gen. GBS wur­de nach der Ad26.COV2.S‑Impfung etwa 9- bis 12-mal häu­fi­ger gemel­det als nach der BNT162­b2- oder mRNA-1273-Imp­fung inner­halb von 21- und 42-Tage-Inter­val­len nach der Imp­fung. In ähn­li­cher Wei­se waren die beob­ach­te­ten GBS-Fäl­le nach der Ad26.COV2.S‑Impfung zwei- bis drei­mal so hoch wie auf­grund der Hin­ter­grund­ra­ten inner­halb der 21- und 42-tägi­gen Nach­imp­fungs­in­ter­val­le erwar­tet. Es gab kei­nen signi­fi­kan­ten Unter­schied zwi­schen der beob­ach­te­ten und der erwar­te­ten Anzahl von GBS-Fäl­len nach einer der bei­den mRNA-COVID-19-Impfungen..

Beschrän­kun­gen und Stärken

Die­se Ana­ly­se weist eini­ge Ein­schrän­kun­gen auf. Ers­tens unter­lie­gen die VAERS-Daten einer Unte­r­er­fas­sung, da VAERS ein pas­si­ves Über­wa­chungs­sys­tem ist und die ein­ge­gan­ge­nen Berich­te unvoll­stän­dig sein kön­nen. Es wur­den zwar zusätz­li­che Daten­sät­ze zur Über­prü­fung ange­for­dert, die­se sind jedoch mög­li­cher­wei­se nicht oder nicht recht­zei­tig ein­ge­gan­gen. Zwei­tens wur­den unter den 106 mög­li­chen Fäl­len, für die kei­ne medi­zi­ni­schen Unter­la­gen zur Über­prü­fung vor­la­gen, wahr­schein­lich eini­ge Fäl­le über­se­hen, die der Fall­de­fi­ni­ti­on der Brigh­ton Col­la­bo­ra­ti­on ent­spro­chen hät­ten. Drit­tens kön­nen sich die GBS-Hin­ter­grund­ra­ten wäh­rend der COVID-19-Pan­de­mie von den prä­pan­de­mi­schen Raten unter­schei­den; sol­che Unter­schie­de könn­ten die Inter­pre­ta­ti­on eines etwa­igen Risi­kos von impf­stoff­as­so­zi­ier­tem GBS beein­flus­sen. Vier­tens haben wir zwar die Daten­qua­li­tät und ‑inte­gri­tät über­prüft, aber nur bei 20 % der veri­fi­zier­ten GBS-Fäl­le wur­de eine zwei­te Über­prü­fung durch­ge­führt, um zu bestä­ti­gen, dass sie der Fall­de­fi­ni­ti­on der Brigh­ton Col­la­bo­ra­ti­on ent­spre­chen. Fünf­tens war es uns nicht mög­lich, dosis­ab­hän­gi­ge Ana­ly­sen durchzuführen…

Schlussfolgerungen



In die­ser retro­spek­ti­ven Kohor­ten­stu­die fan­den wir Hin­wei­se auf ein erhöh­tes Risi­ko für GBS inner­halb von 21- und 42-Tage-Inter­val­len nach der Imp­fung mit Ad26.COV2.S. Das abso­lu­te Risi­ko für GBS nach der Ad26.COV2.S‑Impfung lag wahr­schein­lich in der Grö­ßen­ord­nung von meh­re­ren Fäl­len pro Mil­li­on ver­ab­reich­ter Impf­do­sen. Umge­kehrt fan­den wir kein erhöh­tes Risi­ko für GBS nach der Ver­ab­rei­chung eines der bei­den mRNA-COVID-19-Impf­stof­fe, was dar­auf hin­deu­tet, dass die nach der mRNA-COVID-19-Imp­fung beob­ach­te­ten GBS-Fäl­le mög­li­cher­wei­se eine Hin­ter­grun­din­zi­denz von GBS dar­stel­len. Das Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­niza­ti­on Prac­ti­ces emp­fiehlt, dass Per­so­nen ab 18 Jah­ren vor­zugs­wei­se mit einem mRNA-COVID-19-Impf­stoff und nicht mit dem Ad26.COV2.S‑Impfstoff geimpft wer­den soll­ten, wenn bei­de COVID-19-Impf­stoff­ty­pen ver­füg­bar sind. Die­se Emp­feh­lung stützt sich in ers­ter Linie auf das erhöh­te Risi­ko der sel­te­nen schwe­ren Erkran­kung Throm­bo­se mit Throm­bo­zy­to­pe­nie-Syn­drom nach einer Ad26.COV2.S‑Impfung, aber auch auf einen aner­kann­ten Zusam­men­hang mit GBS.«

(Her­vor­he­bun­gen in blau nicht im Ori­gi­nal. Fuß­no­ten wur­den hier weggelassen.)

Nun kann man der Mei­nung sein, auch 211 Fäl­le nach "Imp­fung" sei­en 211 zu viel (woher kommt die Zahl?). Man kann auch die vor­lie­gen­den Berech­nun­gen in Fra­ge stel­len. Aller­dings wird die Arbeit kaum als Beleg für einen "schwe­ren Schlag für die mRNA-Impf­stoff­ent­wick­lungs­pro­gram­me" gele­sen wer­den können.