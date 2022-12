So bleibt "Impfwerbung" ein Rohrkrepierer

"Es lohnt sich immer noch, gegen die Fehlinformation der Kuhschellenimpfung zu kämp­fen". Immer wie­der bie­tet deepl​.com sol­che net­ten Übersetzungen an; die Überschrift des Originals einer "Analyse" auf washing​ton​post​.com am 11.12.22 lau­tet: "It’s Still Worth Fighting Anti-Covid Vaccine Misinformation". »Noch nie hat die medi­zi­ni­sche Fehlinformation zu so vie­len Todesfällen bei­getra­gen wie in den letz­ten 18 Monaten«, lesen wir dort, und "Die am meis­ten ver­brei­te­ten Fehlinformationen nei­gen dazu, die Nebenwirkungen der Impfstoffe zu über­trei­ben".

»… Die schwer­wie­gends­te doku­men­tier­te Nebenwirkung des Impfstoffs ist Myokarditis. Diese Nebenwirkung ist ernst, aber sehr sel­ten – sie betrifft zwi­schen 0,3 und 5 Personen pro 100 000 Geimpfte. Zwar muss­ten 23 % von ihnen auf die Intensivstation, aber nie­mand starb.

Paul Offit kämpft seit mehr als 20 Jahren als Arzt und Leiter des Vaccine Education Center am Children's Hospital of Philadelphia gegen die Anti-Impf-Bewegung. Er erzähl­te mir, dass er ursprüng­lich dach­te, die Anti-Impf-Bewegung wür­de mit Covid abflau­en, weil die Krankheit so gefähr­lich und die Impfstoffe so gut sei­en. "Ich dach­te, dies wür­de die Anti-Impf-Bewegung wirk­lich ins Abseits drän­gen", sag­te er. "Ganz im Gegenteil – das war ihr Treibstoff."«

Zwischen Juni 2021 und März 2022 (war­um die­ser Zeitraum?) gebe es eine weit­aus grö­ße­re Übersterblichkeit in Bundesstaaten mit vie­len als in sol­chen mit weni­gen "Impfungen", sagt das Blatt:

Vertraut man hier dar­auf, daß man in den USA wenig Vorstellungen von der Geographie außer­halb des Landes hat? Nähme man die Zahlen für bare Münze, könn­te man fra­gen, wie die nied­ri­gen Zahlen in Schweden zu erklä­ren sind oder war­um die "guten" US-Staaten so viel schlech­ter abschnei­den als etwa Spanien oder Kanada.

Und ist es wirk­lich üblich, daß Todesfälle in den USA nach Parteipräferenzen sor­tiert werden?

»Die repu­bli­ka­ni­sche Tendenz zur Impfverweigerung wird durch Daten unter­mau­ert, die zei­gen, dass die Zahl der Todesfälle unter Republikanern mehr als dop­pelt so hoch war wie unter Demokraten in Florida und Ohio, nach­dem Impfstoffe ver­füg­bar gemacht wurden.

Die Politik allein wird die Menschen viel­leicht nicht gegen einen lebens­ret­ten­den Impfstoff auf­brin­gen, aber sie beein­flusst, wel­che Informationen die Menschen sehen und glau­ben – und Angstgeschichten über Menschen, die tot umfal­len, kön­nen nicht durch Impfpredigten oder die Art von sanf­ter Information, wie sie in dem neu­en Pfizer-Fernsehspot gezeigt wird, bekämpft wer­den, der glück­li­che Menschen zeigt, die sich umar­men und nor­ma­le Dinge tun.«

Empfehlungen beruhen nicht auf Daten

Ziemlich unge­schickt ist es auch, wenn Regierungsempfehlungen so gar nicht zu medi­zi­ni­schen Erkenntnissen passen:

»Impfstoff- und Auffrischungskampagnen soll­ten sich mehr auf Daten und Nuancen stüt­zen. Stattdessen wur­de von offi­zi­el­ler Seite eine zu weit gefass­te Empfehlung zur Förderung der neu­en Auffrischungsimpfung für alle über 5 Jahre aus­ge­spro­chen, die laut Offit nicht auf Daten beruht. Er hat die neu­es­te Auffrischungsimpfung nicht erhal­ten, obwohl er Mitglied des Gremiums ist, das die FDA in Sachen Impfstoffe berät. Offit hält die ers­te Auffrischungsimpfung für wert­voll – er hat selbst eine erhal­ten -, aber zusätz­li­che Auffrischungsimpfungen soll­ten sei­ner Meinung nach nur für älte­re Menschen oder für Menschen mit Erkrankungen emp­foh­len wer­den, die die Wirksamkeit der ers­ten drei Impfungen beein­träch­ti­gen könnten…

Die Erstimpfungsserie für die etwa 22 % der Amerikaner, die noch kei­ne ein­zi­ge Impfung erhal­ten haben, [ist] immer noch eine gute Idee.

Es gibt noch viel, was wir über Covid nicht wis­sen. Es ist nicht klar, wie lan­ge die natür­li­che Immunität nach einer Covid-Infektion anhält oder ob die natür­li­che Immunität genau­so gut schützt wie eine Impfung. Es ist nicht ein­mal klar, wie vie­le Menschen sich mit Covid infi­ziert haben; Schätzungen über die Gesamtzahl der Infektionen in den USA sind nach wie vor schwer zu fas­sen und rei­chen von 42 % bis zu 94 %. Eines ist jedoch klar: Viele der Menschen, die nach der Verfügbarkeit von Covid-Impfstoffen und ‑Auffrischungen gestor­ben sind, müss­ten noch am Leben sein.«